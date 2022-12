IRW-News: SunMirror AG: Einladung zur ordentlichen Generalversammlung von SunMirror AG am 23. Dezember 2022

IRW-PRESS: SunMirror AG: Einladung zur ordentlichen Generalversammlung von SunMirror AG am 23. Dezember 2022

Zug, Schweiz: 30. November 2022 - SunMirror AG ("SunMirror", Wiener Börse: ROR1; Frankfurter Wertpapierbörse: ROR; Börse Düsseldorf: ROR; ISIN CH0396131929) hat die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre von SunMirror für das Geschäftsjahr 2021-2022 veröffentlicht. Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre wird am 23. Dezember 2022 stattfinden. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Stimme im Voraus abzugeben, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis spätestens am 20. Dezember 2022, 17.00 Uhr Schweizer Zeit, eine Vollmacht und Stimminstruktionen erteilen.

Auf der Agenda der ordentlichen Generalversammlung stehen unter anderem folgende Punkte:

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 - 30. Juni 2022, sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

2. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2022

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

4. Verwendung des Finanzergebnisses für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 - 30. Juni 2022

5. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

6. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

9. Wiederwahl der Revisionsstelle

10. Erhöhung des bedingten Aktienkapitals und Änderung der Statuten

11. Erhöhung und Erweiterung des genehmigten Kapitals und Änderung der Statuten

Der Präsident des Verwaltungsrates, Dr. Heinz R. Kubli, hat bekannt gegeben, dass er sich nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat stellen wird.

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre kann unter https://sunmirror.com/de/investor-relations-de/generalversammlung/ abgerufen werden. Das Protokoll inklusive Abstimmungsergebnisse wird im Anschluss auf der gleichen Webseite veröffentlicht.

Über die SunMirror AG

Die SunMirror-Gruppe investiert in strategische Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf grüne Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte an strategische Käufer zu veräußern. Dabei unterscheidet sich SunMirror von anderen Marktteilnehmern durch einen Mine-to-Market-Nachhaltigkeitsansatz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg und wird so zum Urheber einer Best Practice im Bergbausektor.

Die Aktien der Gesellschaft (ISIN CH0396131929) notieren an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) und werden an den Freiverkehrsbörsen Frankfurt, Düsseldorf und Berlin (Ticker: ROR) sowie auf Xetra gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com.

Kontakt

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Büro Frankfurt

Friedrich Ebert Anlage 35-37

Tower 185

60327 Frankfurt - Germany

Tel: +49 (0) 69 1532 5857

Büro Münster

Oststrasse 12b

48145 Münster - Germany

Web: https://www.dr-reuter.eu

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CH0396131929

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.