IRW-News: Summa Silver Corp.: Summa Silver präsentiert sich auf der Deutschen Goldmesse in Frankfurt

Vancouver, British Columbia, 4. November, 2022 - Summa Silver (TSXV: SSVR | OTCQX: SSVRF | FSE: SOG) wird an der Deutschen Goldmesse teilnehmen, die am 18. und 19. November im The Westin Grand-Hotel in Frankfurt stattfinden wird.

Das Management von Summa Silver wird an beiden Tagen für Meetings mit Investoren zur Verfügung stehen. Am 19. November um 10:00 Uhr wird Summa Silver zudem vor professionellen Investoren aus Europa eine Firmenpräsentation halten.

Für die Teilnahme an der Konferenz können sich Anleger über folgendes Formular registrieren: https://deutschegoldmesse.online/investor-registration. Für professionelle Investoren ist die Teilnahme kostenlos.

Kai Hoffmann, Geschäftsführer von Soar Financial Partners, und Gastgeber auf der Deutschen Goldmesse, sagte: Wir freuen uns, bereits zum dritten Mal ein erstklassiges Mining Investment Event hier in Deutschland zu veranstalten und Summa Silver an Board zu haben. Wir bringen hier sorgfältig ausgewählte Bergbau- und Explorationsunternehmen an zwei Tagen mit der europäischen Investment-Community zusammen. Dies wird unsere bisher größte Konferenz sein. Und wir freuen uns, wieder renommierte Keynote-Speaker wie Joanna Ponicka, Portfolio-Managerin bei Equivest Capital, oder Joe Mazumdar, Herausgeber von Exploration Insight, begrüßen zu dürfen.

Die Webseite der Deutschen Goldmesse wird laufend aktualisiert. Dort erhalten Sie Informationen über die teilnehmenden Unternehmen, die zahlreichen Keynote-Speaker und das Konferenz-Programm: www.deutschegoldmesse.com.

Über das Unternehmen

Die Summa Silver Corporation ist ein kanadischer Junior Rohstoffexplorer. Das Unternehmen besitzt zu 100 Prozent das Hughes-Projekt in Zentral-Nevada and besitzt zudem die Option, 100 Prozent an de, Mogollon-Projekt im Südwesten New Mexikos zu verdienen. Das Hughes Projekt beherbergt die hochgradige, historische Belmont-Mine. Sie ist eine der bekanntesten Silber-Bergwerke der USA zwischen 1903 und 1929. Das Mogollon Projekt war einst der größte Silberproduzent Mexikos. Beide Liegenschaften waren seit dem Ende der kommerziellen Produktion nicht mehr in Betrieb und wurden auch nicht mit modernen Mitteln exploriert, bis sich Summa Silver hier engagierte.

Über die Deutsche Goldmesse

Die Deutsche Goldmesse ist Deutschlands führende Mining Investment-Konferenz. Die Konferenz findet zweimal im Jahr in Frankfurt statt, einem der größten europäischen Finanzplätze. Auf der Deutschen Goldmesse kommen führende Unternehmen und Persönlichkeiten aus dem Bergbau- und Explorationssektor zusammen. Die Deutsche Goldmesse ist daher Investment-, Networking und -Wissens-Konferenz in einem. Auf der zweitätigen Veranstaltung präsentieren branchenführende Keynote-Speakers und bis zu 35 sorgfältig ausgewählte Unternehmen, vom aussichtsreichen Junior-Explorern bis hin zum erfahrenen Rohstoff-Produzenten.

Das Event wird von Soar Financial Partners veranstaltet und bietet eine Plattform an, auf der sich die Vertreter der Unternehmen Management mit einem großen Netzwerk von europäischen institutionellen Investoren, vermögenden Privatanlegern, Analysten, Influencern, Börsenbrief-Autoren, Medien und anderen lokalen Partnern verbinden können.

