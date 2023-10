IRW-News: Strathmore Plus Uranium Corp.: Strathmore gibt die Ernennung von Raymond Ashley und Sam Hartmann in den technischen Beirat bekannt

IRW-PRESS: Strathmore Plus Uranium Corp.: Strathmore gibt die Ernennung von Raymond Ashley und Sam Hartmann in den technischen Beirat bekannt

Strathmore gibt die Ernennung von Raymond Ashley und Sam Hartmann in den technischen Beirat bekannt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Kelowna, BC - 2. Oktober 2023 - Strathmore Plus Uranium Corp. (Strathmore Plus oder das Unternehmen) (TSXV: SUU - WKN: A3DQAW - FRA: TO3) freut sich, die Ernennung von Raymond Ashley, President von F3, und Sam Hartmann, VP of Exploration bei F3, in den technischen Beirat von Strathmore bekannt zu geben.

Herr Ashley hat einen B.Sc. in Geophysik von der McGill University in Montreal; er ist ein registrierter Geowissenschaftler bei der Association of Professional Engineers and Geoscientists von Alberta und Saskatchewan und ist derzeit die qualifizierte Person von F3 gemäß NI 43-101.

Herr Hartmann besitzt einen B.Sc. der University of British Columbia; er ist bei der Association of Professional Engineers and Geoscientists von British Columbia, Alberta und Saskatchewan als Geowissenschaftler registriert und gilt als qualifizierte Person gemäß NI 43-101.

Raymond Ashley P. Geo, erklärte:

"Ich fühle mich geehrt, diese Rolle zusammen mit Sam Hartmann im technischen Beirat von Strathmore Plus Uranium zu übernehmen und mit John Dejoia und Terrence Osier zusammenzuarbeiten, die sehr erfahrene Geologen in der US-Uranindustrie sind. Ich freue mich darauf, das Team dabei zu unterstützen, die Strathmore Plus-Projekte im Gas Hills District und in der Shirley Basin Region in Wyoming voranzutreiben, und möchte meine geophysikalischen Erfahrungen einbringen, um mögliche neue Ansätze zur Unterstützung der Explorationsbemühungen vorzuschlagen."

Sam Hartmann P. Geo, erklärte:

"Ich freue mich, dem technischen Beirat von Strathmore Plus Uranium beizutreten und mit John DeJoia und Terrence Osier auf den Urangrundstücken Night Owl, Agate und Beaver Rim in Wyoming zusammenzuarbeiten. Ich danke Strathmore für diese Gelegenheit und freue mich darauf, das technische Team von Strathmore mit meiner Erfahrung bei Athabasca Uranium zu ergänzen."

Strathmore gibt außerdem bekannt, dass Jamie Bannerman mit sofortiger Wirkung als Director des Unternehmens zurückgetreten ist. Dev Randhawa, CEO, kommentierte: "Wir möchten Jamie für all seine Bemühungen und sein Fachwissen als Direktor während unserer geschäftigen Startphase bei Strathmore danken. Er wird andere Unternehmensaktivitäten übernehmen, während wir in unsere Bohr- und Explorationsphase eintreten."

Über Strathmore Plus Uranium Corp.

Strathmore besitzt drei Uranprojekte in Wyoming, darunter Agate, Beaver Rim und Night Owl.

Die Grundstücke Agate und Beaver Rim enthalten Uran in für Wyoming typischen Rollfrontlagerstätten, die auf historischen Bohrdaten basieren. Das Grundstück Night Owl ist eine ehemalige produzierende Tagebaumine, die in den frühen 1960er Jahren in Produktion war. Strathmore erhielt im Oktober eine Explorationsgenehmigung für das Projekt Beaver Rim und beantragt nun eine Explorations- und Bohrgenehmigung für Night Owl.

Im Namen des Boards

Dev Randhawa

Chief Executive Officer

Investor Relations:

info@strathmoreplus.com

www.strathmoreplus.com

+1 888 882 8177

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Warnhinweis:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen im Sinne der kanadischen Gesetzgebung "vorausschauende Informationen" dar. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "nicht antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten", "erreicht werden" oder "haben das Potenzial dazu". Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen über die zukünftige betriebliche oder finanzielle Leistung von Strathmore Plus Uranium Corp. enthalten, die bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Solche Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch die inhärenten Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukünftigen Erwartungen eingeschränkt. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, gehören die folgenden: Marktbedingungen und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren Berichten aufgeführt werden, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Strathmore Plus Uranium Corp. lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich vorgesehen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72137

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72137&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA86308P1027

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.