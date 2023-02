IRW-News: Strathmore Plus Uranium Corp.: Strathmore beantragt Bohrgenehmigung für das Agate ISR-Projekt

IRW-PRESS: Strathmore Plus Uranium Corp.: Strathmore beantragt Bohrgenehmigung für das Agate ISR-Projekt

Strathmore beantragt Bohrgenehmigung für das Agate ISR-Projekt

Kelowna, BC - 22. Februar 2023 - Strathmore Plus Uranium Corp. (Strathmore Plus oder das Unternehmen) (TSXV: SUU - WKN: A3DQAW - FRA: TO3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in diesem Sommer ein Bohrprogramm mit 100 Löchern auf insgesamt 15.000 Fuß plant, sobald die Bohrgenehmigung erteilt wurde. In Verbindung mit den Bohrungen wird Strathmore in Zusammenarbeit mit der University of Wyoming oberflächennahe und geophysikalische Untersuchungen im Bohrloch durchführen, um neue Bohrzielorte zu ermitteln.

Strathmore hat sich mit Dr. Brad Carr, dem Direktor des oberflächennahen geophysikalischen Zentrums der University of Wyoming, und seinen Studenten zusammengetan, um die verfügbaren historischen Bohrdaten unter Verwendung der Neuralog-Software zu digitalisieren. Dr. Carr hat vor kurzem (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. Januar 2023) einen Zuschuss von der School of Energy Resources der Universität erhalten, um Forschungen zur Förderung der Uranindustrie in Wyoming durchzuführen. Strathmore wird zur Forschung beitragen, indem es Zugang zu historischen und aktuellen Daten gewährt, die auf dem Grundstück Agate gewonnen wurden.

Darüber hinaus wird das Team von Dr. Carr von der University of Wyoming neu entwickelte geophysikalische Theorien und Methoden anwenden, um die Uranmineralisierung auf den Grundstücken zu bewerten. Terrence Osier, VP of Exploration von Strathmore, kommentierte: "Die Bohrdaten von Kerr-McGee sind für das Unternehmen äußerst vorteilhaft und ersparen Strathmore sowohl eine beträchtliche Summe an Geldmitteln als auch zwei Jahre an Explorationszeit. Mit über 650 Bohrstellen und 330 geophysikalischen Protokollen hat Strathmore einen enormen Vorteil, da es in der Lage ist, spezifische Ziele bei Agate zu erkennen. Nach Abschluss der Digitalisierung der historischen Daten werden wir die Rollfronten und ihre voraussichtlichen Trends modellieren. Die Bohrungen sind geplant, um die historischen Ergebnisse zu bestätigen und die Mineralisierung in Gebieten zu erweitern, die in der Vergangenheit nur wenig erkundet wurden. Wir gehen davon aus, dass wir die Bohrgenehmigung im Frühjahr 2023 erhalten werden und freuen uns darauf, das Grundstück Agate durch Explorationen und Genehmigungen voranzubringen, die zu einem betriebsbereiten In-Situ-Gewinnungsprojekt führen werden."

Das Agate-Projekt befindet sich zu 100 % im Besitz von Strathmore und wurde bereits in den 1970er Jahren von Kerr-McGee Corp. erkundet. Kerr-McGee war damals der größte Uranproduzent in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen produzierte auch in den Shirley Basin-Lagerstätten, die sich 7 Meilen östlich des Strathmore-Grundstücks befinden. Zu den anderen Uranunternehmen in diesem Becken gehören Cameco, enCore Energy, UR Energy und UEC, deren Claims an das Grundstück Agate grenzen.

-

Über das Agate Grundstück

Das Grundstück Agate besteht aus 52 Bergbau-Claims, die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden und 1.075 Acres umfassen. Die Uranmineralisierung befindet sich in Wyoming-artigen Rollfronten innerhalb der eozänen Wind River Formation, einem arkosereichen Sandstein. In der Vergangenheit wurden im Shirley Basin 55 Millionen Pfund Uran abgebaut, unter anderem im Tagebau, im Untertagebau und bei der ersten erfolgreichen In-situ-Gewinnung in den USA in den 1960er Jahren. Auf dem Grundstück befindet sich die Uranmineralisierung in einer Tiefe von 15 bis etwa 150 Fuß, wobei ein Großteil davon unterhalb des Grundwasserspiegels liegt und wahrscheinlich für eine In-situ-Gewinnung geeignet ist. Die durchschnittliche Mächtigkeit schwankt zwischen einigen Fuß und mehreren Dutzend Fuß, wobei die Gehalte zwischen 0,02 % und 0,18 % eU3O8 liegen, wie aus den historischen Gammaprotokollen hervorgeht.

Über Strathmore Plus Uranium Corp.

Strathmore besitzt 3 Uranprojekte in Wyoming, darunter Beaver Rim, Agate und Night Owl. Das Grundstück Night Owl ist eine ehemalige produzierende Mine, die in den frühen 1960er Jahren in Produktion war. Die Grundstücke Agate und Beaver Rim enthalten Uran in Rollfront-Lagerstätten des Typs Wyoming, die auf historischen Bohrdaten basieren. Strathmore erhielt im Oktober eine Explorationsgenehmigung für das Projekt Beaver Rim und beantragt nun sowohl die Explorations- als auch die Bohrgenehmigung für Night Owl und Agate.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen behördlichen Bestimmungen des National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Terrence Osier, P.Geo., Vice President, Exploration von Strathmore Plus Uranium Corp. und damit einer qualifizierten Person, geprüft.

Im Namen des Boards

Dev Randhawa

Chief Executive Officer

