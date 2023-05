IRW-PRESS: Star Navigation Systems Group Ltd.: Star Navigation kündigt seine Teilnahme am 7. Internationalen Investitionsforum (IIF) an, das am 10. Mai 2023 stattfinden wird

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70395/Star_050423_DEPRcom.001.png

Brampton, Ontario, 4. Mai 2023 - Star Navigation Systems Group Ltd. (CSE:SNA), (OTCMKTS: SNAVF), (FWB:S3O) (Star oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es am 10. Mai 2023 auf dem 7. Internationalen Investitionsforum (IIF) präsentieren wird. Zwanzig Unternehmen werden sich auf diesem Forum präsentieren und Investoren, Medienvertretern und allen Interessierten Informationen aus erster Hand bieten. Auch Star wird die Gelegenheit zum direkten Investorenkontakt nutzen.

Führungskräfte und Entscheidungsträger werden ihr Unternehmen live via Zoom auf dem IIF präsentieren. Die Teilnehmer können nach den Präsentationen per Chat Fragen stellen und erhalten direkt Antworten.

Star wird am 10. Mai 2023 um 12:30 Uhr EST von Anoop Brar, Interim-CEO, vertreten und wird sich darauf konzentrieren, die bestehende Inflight Monitoring System (ISMS®)-Technologie von Star zu präsentieren sowie weitere Innovationen vorzustellen, die das Unternehmen entwickelt hat. Star bietet ein komplettes Ökosystem von Hardware-, Software- und Analyselösungen, mit denen Flugdaten in Echtzeit an den Boden übertragen werden können, um die Vernetzung der Maschinen zu ermöglichen, dem Bodenpersonal einen virtuellen Einblick in das Flugzeug zu geben und so die Sicherheit zu erhöhen, den Betrieb zu optimieren und die Wartungskosten zu senken.

Das IFF bringt Investoren mit ausgewählten Unternehmen aus der ganzen Welt zusammen. Teilnehmer aus allen Kontinenten werden sich an der digitalen Veranstaltung beteiligen. Während der vergangenen Veranstaltungen des IIF hat eine wachsende Zahl von professionellen Marktteilnehmern und Medienvertretern teilgenommen. Das zeigt, dass die Veranstaltung mittlerweile einen festen Platz im Kalender relevanter Multiplikatoren hat und eine wertvolle Informationsquelle für Investoren ist, sagt Mario Hose, Managing Director der Apaton Finance GmbH, die zu den Mitveranstaltern gehört und auch Star sponsert.

Es ist uns eine große Freude, im Rahmen unserer internationalen Veranstaltungsreihe für Anleger mit dem 7. IIF zum zweiten Mal dieses Jahr präsent zu sein. Es ist uns wieder gelungen, eine Reihe sehr interessanter Unternehmen mit internationaler Ausrichtung für unser Forum zu gewinnen. Durch unsere vierteljährlichen Veranstaltungen erhöhen wir die Transparenz für die Anleger ganz erheblich und ermöglichen so ein zeitnahes Follow-up, kommentiert Manuel Hölzle, CEO der Firma GBC AG und Mitorganisator des Events.

Anoop Brar, Interim-CEO von Star Navigation, sagt: Wir freuen uns, Star zum ersten Mal auf dem International Investment Forum zu präsentieren. Dies ist eine Gelegenheit für Star, den globalen Einfluss, den seine Technologie auf die Luftfahrtindustrie haben kann, zu präsentieren und neue internationale Investoren auf das Unternehmen aufmerksam zu machen.

Alle Informationen zur Veranstaltung, Anmeldemöglichkeiten und ein Zeitplan sind unter https://ii-forum.com/timetable-7-iif/ zu finden.

Über IIF - International Investment Forum - www.ii-forum.com

Das IIF wird am 10. Mai 2023 stattfinden. Die Unternehmen und ihre Geschäftsführer oder Top-Manager präsentieren sich und beantworten die Fragen der Anleger via Zoom. Die Veranstaltung beginnt um 9:55 Uhr MEZ (Mitteleuropäische Zeit) und endet um 20:00 Uhr MEZ. Das Forum wird von Deutschland aus als Kooperationsprojekt zwischen Apaton Finance GmbH und GBC AG organisiert.

Über Star Navigation Systems - www.star-navigation.com

Star Navigation Systems Group Ltd. produziert das In-Flight Safety Monitoring System STAR-ISMS®, das Herzstück des STAR-A.D.S.®-Systems. Das STAR-A.D.S.®-System bietet Echtzeitfunktionen zu Verfolgung, Leistungstrends und Vorhersage von Vorfällen, was die Flugsicherheit erhöht und das Flottenmanagement verbessert und gleichzeitig die Kosten für den Betreiber senkt. Die Abteilung MMI (Military and Defence) von Star entwickelt und produziert leistungsstarke, missionskritische Flachbildschirme für Cockpits der Luftverteidigung und der kommerziellen Luftfahrt weltweit.

Zukunftsgerichtete Information

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Star in der Zukunft erwartet oder vorhersieht.

Wenn in dieser Pressemitteilung Wörter wie schätzt, erwartet, plant, geht davon aus, projiziert, wird, glaubt, beabsichtigt, sollte, könnte, würde und ähnliche Begriffe verwendet werden, sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Überzeugungen des Managements von Star wider. Da zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Star oder der Branche erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind.

Beispiele für solche zukunftsgerichteten Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sein können, sind Aussagen zum Wachstum und zu den Zukunftsaussichten unseres Unternehmens, zu unserer Einschätzung der Branche und der Märkte, in denen wir tätig sind, sowie zu den erwarteten Trends in diesen Märkten, zu den Erwartungen hinsichtlich des Einsatzes unserer App und zu unseren künftigen Einnahmen.

Zu den wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die bei den Schlussfolgerungen oder Schätzungen in den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, unseren Geschäftsplan umzusetzen, die Sichtbarkeit bei den Verbrauchern zu erhöhen und Nutzer in umsatzbringende Abonnenten umzuwandeln, sowie der Erfolg der Geschäfte unserer Partner. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht unbedingt ein genauer Hinweis darauf, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht.

Sollten einer oder mehrere dieser Faktoren oder Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, erwarteten, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen.

Dementsprechend sollte der Leser vorsichtig sein, wenn er sich auf zukunftsgerichtete Aussagen verlässt, und Star übernimmt keine Verpflichtung, diese öffentlich zu revidieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

WEDER DIE KANADISCHE WERTPAPIERBÖRSE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER KANADISCHEN WERTPAPIERBÖRSE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Bitte besuchen Sie www.star-navigation.com oder kontaktieren Sie

Anoop Brar, Interim-Chief Executive Officer unter +1-416-252-2889

anoop.brar@star-navigation.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70395

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70395&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8551571034

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.