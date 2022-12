IRW-News: St-Georges Eco-Mining Corp.: St-Georges Eco-Mining Corp.: EVSX sichert sich für das Recycling von Batterien Standort in Ontario

IRW-PRESS: St-Georges Eco-Mining Corp.: St-Georges Eco-Mining Corp.: EVSX sichert sich für das Recycling von Batterien Standort in Ontario

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / 5. Dezember 2022 / St-Georges Eco-Mining Corp. (CSE: SX) (OTCQB: SXOOF) (FWE: 85G1) freut sich, bekanntgeben zu können, dass sich EVSX für sein Batterierecycling und seine Verarbeitung von Batteriemineralien in Ontario einen Standort innerhalb des Bioveld-Komplexes unter dem Dach des Thorold Multimodal Hub und der Hopa Port Authority in Niagara, Ontario, gesichert hat. Dieser Standort unterstützt die Strategie des Unternehmens, Transportzeiten und -kosten zu reduzieren und gleichzeitig potenzielle lokale Synergien zu erweitern. EVSX hat außerdem für seine modularen Industrieanlagen für das Batterierecycling die übliche unabhängige Überprüfung durch die Canadian Standard Association abgeschlossen und damit den Betrieb in Kanada ermöglicht.

EVSX-Anlage in Ontario

Die Anlage im Thorold Multimodal Hub im Herzen von Niagara, Kanada, wird bis Ende des zweiten Quartals 2023 die Batteriesortierung und Verarbeitung schwarzer Masse des Unternehmens in einem kompletten modularen Werk beherbergen. Im Lauf des Jahres 2023 soll die Anlage um einen zweiten modularen Kreislauf ergänzt werden. Das Management prüft die Möglichkeit, den verfügbaren Platz für sein Lithium-Kompetenzzentrum zu nutzen, um schwarze Masse aus Batterien zu verarbeiten und Lithiumhydroxid aus Hartgesteinskonzentraten herzustellen. Der Standort in diesem Komplex wird das Wachstum des Unternehmens ebenso unterstützen wie die Nutzung synergetischer regionaler Beziehungen.

HOPA Ports verwaltet die Anlage über seine Tochtergesellschaft Great Lakes Port Management. Mit integrierten, multimodalen Verbindungen vor Ort hilft die Infrastruktur des Hubs Transportkosten zu senken und die Effizienz zu steigern. https://www.thebmigroup.ca/project/bioveld-canadahttps://www.hopaports.ca/new-multimodal-hub-on-the-welland-canal-a-major-step-forward-for-industry/

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68491/St.Georges_051222_DEPRCOM.001.jpeg

Abb. 1: Der Thorold Multimodal Hub

Fortschrittsbericht zu den modularen Industrieanlagen von EVSX

Zwei der drei in Betrieb genommenen modularen Industrieanlagen haben die unabhängige Prüfung für die CSA-Zertifizierung bestanden. Sie werden bis Ende des Jahres zur Auslieferung und Inspektion beim Hersteller fertiggestellt sein. Das Management hat die Dienste eines führenden Ingenieurbüros in Anspruch genommen, das für die Live-Tests der modularen Anlagen vor Ort sein wird. Dieses Büro wird vor der Eigentumsübertragung mitteilen, ob die Einheiten den Anforderungen entsprechen. Anschließend werden die Einheiten demontiert und nach Nordamerika verschifft. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Einheiten Mitte 2023 in Kanada eintreffen und innerhalb von 45 Tagen nach ihrer Freigabe durch die Canada Border Services Agency für die betrieblichen Tests bereit sein werden. Dasselbe Verfahren soll auch für den dritten Kreislauf angewendet werden, der innerhalb von 60 Tagen nach den ersten beiden Kreisläufen geliefert und in Betrieb genommen werden soll.

Erhaltene Ausrüstung

Die bei Industrie De Nora S.p.A. in Auftrag gegebene und aus Japan gelieferte Hydrolyseanlage für die Pilotproduktion von Lithiumhydroxid wurde im November in Empfang genommen. Die Ausrüstung hat den Zoll passiert und wird für die Montage vorbereitet.

Über St-Georges Eco-Mining Corp.

St-Georges entwickelt neue Technologien, um einige der häufigsten Umweltprobleme im Bergbausektor zu lösen, darunter die Maximierung der Metallrückgewinnung und das Recycling von Batterien im Kreislauf. Das Unternehmen exploriert auf den Manicouagan und Julie Projekten an der Nordküste von Quebec nach Nickel und PGEs und hat mehrere Explorationsprojekte in Island, darunter das Goldprojekt Thor. Die Aktien von St-Georges mit Hauptsitz in Montreal sind an der CSE unter dem Kürzel SX notiert und werden an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel 85G1 sowie am OTCQB Venture Market für US-amerikanische und internationale im Frühstadium oder in der Entwicklung befindliche Unternehmen gehandelt. Die Unternehmen sind in ihrer Berichterstattung auf dem neuesten Stand und unterziehen sich einem jährlichen Überprüfungs- und Managementzertifizierungsprozess. Investoren finden Echtzeit-Kurse und Marktinformationen zum Unternehmen auf www.otcmarkets.com.

