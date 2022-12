IRW-News: Sovereign Metals Limited: Sovereign gliedert eigenständige Grafitprojekte aus

IRW-PRESS: Sovereign Metals Limited: Sovereign gliedert eigenständige Grafitprojekte aus

- Sovereign gliedert eigenständige Grafitprojekte (Projekte Nanzeka, Malingunde, Duwi und Mabuwa) in die zu 100 % in Besitz befindliche Tochtergesellschaft NGX Limited aus

- Durch die Ausgliederung soll der Wert von Grafitprojekten für Sovereign-Aktionäre ausgeschöpft und das Rutilprojekt Kasiya sowie die eigenständigen Grafitprojekte in zwei separate Unternehmen aufgeteilt werden

- Die Ausgliederung von Grafitprojekten unterliegt der Genehmigung von Aktionären und wird eine Sachausschüttung an Sovereign-Aktionäre auf Basis von 1 NGX-Aktie für je 11 Sovereign-Aktien umfassen

- NGX strebt eine Notierung an der ASX mittels Börsengang von NGX-Aktien (der Börsengang) gemäß einem Prospekt nach Abschluss der Ausgliederung an

- Sovereign-Aktionäre sollen weiterhin von dem Wert und den Möglichkeiten von Grafitprojekten profitieren, zumal der NGX-Börsengang voraussichtlich ein vorrangiges Angebot an die bestehenden Aktionäre auf der Grundlage einer (1) neuen NGX-Aktie für jede (1) NGX-Aktie, die sie gemäß der Ausgliederung erhalten haben, umfassen wird, um etwa 8.600.000 $ aufzubringen, sowie ein allgemeines Angebot von 1.000.000 $, um Anforderungen in puncto ASX-Marge zu erfüllen. Somit wird sichergestellt, dass im Rahmen der Ausgliederung keine Barmittel von Sovereign an NGX abfließen - abgesehen von den Kosten, die Sovereign in Zusammenhang mit der Ausgliederung entstehen. Bedingungen von NGX-Börsengang wurden jedoch noch nicht finalisiert

- Den Aktionären wird eine Ladung zu einer Aktionärsversammlung hinsichtlich der Ausgliederung und Ausgabe zugesendet, wobei die Versammlung Anfang 2023 stattfinden soll

- Die Ausgliederung ermöglicht es Sovereign und dem bestehenden Managementteam, das Hauptaugenmerk auf sein Vorzeigeprojekt Kasiya Rutile, die weltweit größte Lagerstätte von natürlichem Rutil, zu richten

- Sovereign wird das gesamte Grafitnebenprodukt von dem Rutilprojekt Kasiya behalten

- Die vorläufige Machbarkeitsstudie für Kasiya geht gut voran und wird voraussichtlich in der 1. Jahreshälfte 2023 abgeschlossen

7. Dezember 2022 - Sovereign Metals Limited (ASX: SVM, AIM: SVML) (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, eine Ausgliederung (die Ausgliederung) durchzuführen, der zufolge die malawischen Grafitprojekte von Sovereign, nämlich die Projekte Nanzeka, Malingunde, Duwi und Mabuwa (die Grafitprojekte), über NGX Limited (NGX), eine 100%ige Tochtergesellschaft des Unternehmens, ausgegliedert werden sollen, was es Sovereign ermöglicht, sein Hauptaugenmerk auf die Erschließung des Rutilprojekts Kasiya (Kasiya) zu richten und gleichzeitig den Wert seiner Grafitprojekte für die Aktionäre auszuschöpfen.

Sovereign plant - vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre - die Grafitprojekte durch eine Ausgliederung von NGX und eine Sachausschüttung von voll eingezahlten NGX-Stammaktien (die NGX-Aktien) an die Sovereign-Aktionäre auszugliedern, indem eine (1) NGX-Aktie für jeweils elf (11) Sovereign-Aktien (die SVM-Aktien) ausgegeben wird (die Ausgabe), wodurch die Sovereign-Aktionäre weiterhin vom Wert und den Vorteilen der Grafitprojekte profitieren werden.

Nach dem Abschluss der Ausgliederung beabsichtigt NGX, die Aufnahme in die offizielle Liste der ASX zu beantragen. NGX wird eine Kapitalbeschaffung durchführen, um die Zulassungsanforderungen der ASX zu erfüllen.

NGX wird der Anbieter der NGX-Aktien im Rahmen des Börsengangs sein. NGX wird für die Kapitalbeschaffung hinsichtlich des Börsengangs einen Prospekt herausgeben, der beim Angebot der NGX-Aktien bereitgestellt werden wird. Jeder, der NGX-Aktien im Rahmen des Börsengangangebots erwerben möchte, muss das Antragsformular ausfüllen, das dem Prospekt beigefügt sein wird.

Abb. 1: Geplanter Konzessionsgebietsbesitz von Sovereign und NGX nach der Ausgliederung

Karte A: Das beantragte Konzessionsgebiet Mabuwa, etwa 250 km südlich von Lilongwe

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, angenommen, voraussichtlich, geplant und ähnliche Begriffe gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Sovereigns Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, von denen viele nicht im Einflussbereich von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Es gibt keine Gewähr für die Richtigkeit von zukunftsgerichteten Aussagen. Sovereign hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Meldung nachträglich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum der Meldung Rechnung zu tragen.

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, sind der Meldung vom 30. September 2022 entnommen. Die Meldung kann unter www.sovereignmetals.com.au eingesehen werden. Sovereign bestätigt, dass a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der Meldung enthaltenen Informationen auswirken; b) alle wesentlichen Annahmen, die in der Meldung enthalten sind, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die relevanten Ergebnisse der zuständigen Personen in diesem Bericht dargestellt werden, gegenüber der Meldung nicht wesentlich geändert wurden.

Diese ASX-Mitteilung wurde vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

