IRW-News: Sovereign Metals Limited: Sovereign Metals Limited: Weitere Aircore-Bohrungen bestätigen ein beträchtliches Potenzial zur Grubenerweiterung in die Tiefe

IRW-PRESS: Sovereign Metals Limited: Sovereign Metals Limited: Weitere Aircore-Bohrungen bestätigen ein beträchtliches Potenzial zur Grubenerweiterung in die Tiefe

- Die Bohrergebnisse des zielgerichteten Deep Air-Core (AC)-Programms des Unternehmens erweitern beträchtliche Zonen mit hochgradiger Rutil-Mineralisierung bis in die Tiefe unterhalb der ursprünglich geplanten Tagebauschalen (Hauptgebiete mit einer durchschnittlichen Tiefe von ~15 m).

- Diese neu definierte hochgradige Rutil- und Graphitmineralisierung in Tiefen >15 m ist konsistent und tritt in zusammenhängenden Blöcken auf.

- Zu den Highlights gehören:

- 28 m mit 1,07 % inkl. 5 m mit 1,52 % Rutil

- 26 m mit 1,04 % inkl. 5 m mit 1,48 % Rutil

- 24 m mit 1,02 % inkl. 6 m mit 1,42 % Rutil

- 23 m mit 1,05 % inkl. 3 m mit 1,69 % Rutil

- 23 m mit 1,03 % inkl. 5 m mit 1,26 % Rutil

- 23 m mit 1,01 % inkl. 5 m mit 1,18 % Rutil

- 22 m mit 1,08 % inkl. 5 m mit 1,68 % Rutil

- 21 m mit 1,06 % inkl. 5 m mit 1,51 % Rutil

- 20 m mit 1,23 % inkl. 5 m mit 1,70 % Rutil

- 20 m mit 1,22 % inkl. 3 m mit 1,95 % Rutil

- 20 m mit 1,18 % inkl. 6 m mit 1,58 % Rutil

- 18 m mit 1,26 % inkl. 8 m mit 1,39 % Rutil

- Die Vormachbarkeitsstudie (PFS) sowie die grundlegenden Arbeitsbereiche Umwelt und Soziales von Kasiya machen Fortschritte, wobei alle wichtigen Projektarbeitsprogramme bereits im Gange sind.

26. Oktober 2022. Sovereign Metals Limited (ASX:SVM; AIM:SVML) (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich, weitere bedeutende Ergebnisse für 61 AC-Bohrlöcher des Kasiya Rutil-Projekts (Kasiya), der weltweit größten Rutil-Lagerstätte, bekannt zu geben.

Die Ergebnisse bestätigen, dass die Rutil- und Graphitmineralisierung von der Oberfläche bis zum oberen Rand des Saprock in der Regel in einer vertikalen Tiefe von 20-25 m in den Hauptgebieten der Mineralisierung kontinuierlich ist. Die Ergebnisse zeigen, dass die Abbaugruben in die Tiefe erweitert werden können.

Dr. Julian Stephens, Managing Director von Sovereign, kommentierte: Wir sind sehr zufrieden mit dem anhaltenden Erfolg des Deep Air-Core-Programms, das das Potenzial für mehrere Grubenerweiterungen in die Tiefe bestätigt. Für das Unternehmen bleibt es eine sehr spannende Zeit, da wir weiterhin Bohrergebnisse erhalten und unsere PFS sich einem äußerst hohen Aktivitätsgrad nähert.

KASIYA AIR CORE DRILLING

Das abgeschlossene 191-Loch-AC-Bohrprogramm wurde in eine erste Sondierungsphase mit 32 Löchern mit zuvor gemeldeten Ergebnissen (siehe ASX-Ankündigung vom 8. September 2022) und eine zweite, umfangreichere Phase mit 159 Löchern unterteilt.

Diese Ergebnisse von 61 Bohrlöchern (von insgesamt 159) auf 1.298 m sind die erste Charge der umfangreichen Phase, wobei die Ergebnisse der verbleibenden 98 Bohrlöcher auf 2.548 m noch ausstehen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67956/221026AC2_FINAL_kurz_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Der Lageplan der Kasiya AC-Bohrungen zeigt die Bohrungen, die sich auf die geplanten Abbaugruben konzentrieren.

Das AC-Bohrprogramm der Sondierungsphase konzentrierte sich auf mineralisierte Korridore, in denen eine hochgradige Rutil-Mineralisierung in der Tiefe vermutet wurde. Nach der Validierung verlagerte das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf eine zweite Phase, in der es sich auf die Tiefenerweiterung der anfangs geplanten Grubenschalen konzentrierte.

In Grube 15 wurde der ausgeprägteste, tiefste mineralisierte Korridor aufgedeckt, der im 1,4 km Längsschnitt dargestellt ist (Abbildung 3). Die Rutil- und Graphitmineralisierung tritt in der gesamten Saprolitzone durchgängig auf.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67956/221026AC2_FINAL_kurz_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Kasiya Grubenschale 15 mit AC-Bohrkragen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67956/221026AC2_FINAL_kurz_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Grube 15, Längsschnitt 544.400 mE, einschließlich KYAC0078 bis KYAC0079 und KYAC0089 bis KYAC0092.

Grube 13 wird als erster Block im Bergbauplan vorgeschlagen. Diese Grube weist eine beträchtliche Rutil-Mineralisierung außerhalb und unterhalb des aktuellen Blockmodells sowie eine optimierte Grubenschale auf.

Weitere Ergebnisse der Tiefbohrungen werden in den kommenden Monaten erwartet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67956/221026AC2_FINAL_kurz_DEPRcom.004.png

Abbildung 4: Kasiya Grubenschale 13 mit AC-Bohrkragen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67956/221026AC2_FINAL_kurz_DEPRcom.005.png

Abbildung 5: Grube 13 Querschnitt 8.472.000 mN einschließlich KYAC0050 bis KYAC0042.

Fortschritte der Kasiya-Vormachbarkeitsstudie

Sovereign setzt die Vormachbarkeitsstudie fort, die auf der erweiterten Scoping Study (ESS) vom Juni 2022 aufbauen wird, die Kasiya als einen der weltweit größten und kostengünstigsten Produzenten von natürlichem Rutil und natürlichem Graphit mit einem CO2-Fußabdruck bestätigt, der deutlich unter den derzeitigen Alternativen liegt.

Das AC-Bohrprogramm 2022 ist die erste größere PFS-Aktivität, die abgeschlossen wurde. Das Programm wurde konzipiert, um die angedeuteten Zonen in der Tiefe bis zur Basis von Saprolit ~25 m von der aktuellen durchschnittlichen Bohrtiefe von ~14 m zu erweitern. Die Bohrungen wurden auf einem Raster von 200 m x 200 m durchgeführt, um die Klassifizierung angedeutet zu erhalten, die nach Erhalt der endgültigen Chargen-Untersuchungsergebnissen modelliert werden wird, um die JORC-Ressourcenschätzung zu aktualisieren, die für Q1/2023 geplant ist.

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Samuel Moyle, einer sachkundigen Person, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), zusammengestellt wurden. Herr Moyle ist der Explorationsmanager von Sovereign Metals Limited und Inhaber von Stammaktien und nicht börsennotierten Performance-Rechten an Sovereign Metals Limited. Herr Moyle verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier untersucht werden, sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant sind, um sich als sachkundige Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Herr Moyle erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, in den Bericht aufgenommen werden.

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, sind der Meldung vom 5. April 2022 entnommen. Die Meldung kann unter www.sovereignmetals.com.au eingesehen werden. Sovereign bestätigt, dass a) keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der Meldung enthaltenen Informationen auswirken; b) alle in der Meldung enthaltenen wesentlichen Annahmen weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die relevanten Ergebnisse der zuständigen sachkundigen Personen in diesem Bericht dargestellt werden, gegenüber der Meldung nicht wesentlich geändert wurden.

Tabelle 1: Kasiya-Mineralressourcenschätzung mit einem Rutil-Cutoff-Wert von 0,7 %

Mineralressourcenkategorie Material in Rutil Tonnen Rutil Insgesamt Tonnen TGC Ruteq. Grad*

Tonnen (%) (Millionen) enthaltener (Millionen) (%)

(Millionen) Graphit

(TGC)

(%)

Angedeutet 662 1,05 % 6,9 1,43 % 9,5 1,76 %

Vermutet 1.113 0,99 % 11,0 1,26 % 14,0 1,61 %

Gesamt 1.775 1,01 % 18,0 1,32 % 23,4 1,67 %

* RutEq. Formel: Rutil-Grad x Ausbeute (98 %) x Rutil-Preis (US$1.308/t) + Graphit-Grad x Ausbeute (62 %) x Graphit-Preis (US$1.085/t) / Rutil-Preis (US$1.308/t). Alle Annahmen entstammen dieser Studie ** Sämtliche geringfügigen Inkonsistenzen bei der Addition Summierung sind auf Rundungen zurückzuführen

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, angenommen, voraussichtlich, geplant und ähnliche Begriffe gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Sovereigns Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, von denen viele nicht im Einflussbereich von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Es gibt keine Gewähr für die Richtigkeit von zukunftsgerichteten Aussagen. Sovereign hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Meldung nachträglich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum der Meldung Rechnung zu tragen.

Diese ASX-Mitteilung wurde vom Managing Director des Unternehmens, Dr. Julian Stephens, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

ANHANG I - BOHRERGEBNISSE

Die Rutil- und Graphitbohrergebnisse von Kasiya sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Bohrloch ID Intervall Breite Rutil % TGC % Von(m) Bohrlochende Bohrung Typ

KYAC0033 17,0 1,17 1,6 0,0 AC

einschließlich 5,0 1,66 1,0 0,0

KYAC0034 22,0 1,04 3,0 0,0 AC

einschließlich 3,0 1,66 0,3 0,0

KYAC0035 25,0 0,80 1,6 0,0 AC

einschließlich 2,0 1,23 0,2 0,0

KYAC0036 13,0 0,84 1,0 0,0 AC

einschließlich 2,0 1,61 0,2 0,0

KYAC0037 6,0 0,86 0,2 0,0 AC

einschließlich 2,0 1,53 0,4 0,0

KYAC0038 NSR AC

KYAC0039 23,0 1,01 3,2 0,0 AC

einschließlich 8,0 1,37 4,1 5,0

KYAC0040 5,0 1,15 0,2 0,0 AC

einschließlich 3,0 1,46 0,2 0,0

KYAC0041 5,0 0,93 0,0 0,0 AC TWIN

einschließlich 1,0 1,77 0,0 0,0

KYAC0042 22,0 1,08 1,8 0,0 AC

einschließlich 5,0 1,68 0,8 0,0

KYAC0043 14,0 0,85 1,7 0,0 AC

einschließlich 3,0 1,42 0,3 0,0

KYAC0044 23,0 1,05 1,7 0,0 AC

einschließlich 3,0 1,69 0,1 0,0

KYAC0045 20,0 1,22 1,6 0,0 AC

einschließlich 3,0 1,95 0,2 0,0

KYAC0046 23,0 1,02 2,2 0,0 AC

einschließlich 5,0 1,47 0,7 0,0

KYAC0047 18,0 1,07 1,2 0,0 AC

einschließlich 3,0 1,90 0,2 0,0

KYAC0048 26,0 1,04 2,3 0,0 AC

einschließlich 5,0 1,48 0,2 0,0

KYAC0049 22,0 1,03 1,8 0,0 AC

einschließlich 9,0 1,22 1,3 0,0

KYAC0050 10,0 1,20 1,1 0,0 AC

einschließlich 5,0 1,53 0,7 0,0

KYAC0051 20,0 1,23 1,7 0,0 AC

einschließlich 5,0 1,70 0,6 0,0

KYAC0052 21,0 1,06 2,0 0,0 AC

einschließlich 5,0 1,51 0,7 0,0

KYAC0053 3,0 1,59 0,3 0,0 AC

KYAC0054 3,0 1,55 0,0 0,0 AC

KYAC0055 5,0 1,18 1,1 1,0 AC

KYAC0056 3,0 1,50 0,2 0,0 AC

KYAC0057 19,0 0,73 0,9 0,0 AC

einschließlich 1,0 1,13 0,0 0,0

KYAC0058 19,0 0,76 2,0 0,0 AC

einschließlich 1,0 1,52 0,2 0,0

KYAC0059 5,0 1,00 0,0 0,0 AC

KYAC0060 17,0 0,94 1,5 0,0 AC

einschließlich 1,0 1,75 0,0 0,0

KYAC0061 19,0 1,07 2,0 0,0 AC

einschließlich 9,0 1,3 2,0 0,0

KYAC0062 23,0 1,03 1,3 0,0 AC

einschließlich 5,0 1,26 0,7 0,0

KYAC0063 23,0 0,98 1,2 0,0 AC TWIN

einschließlich 11,0 1,13 0,9 0,0

KYAC0064 14,0 0,79 1,4 0,0 AC

KYAC0065 6,0 0,77 1,0 0,0 AC

einschließlich 1,0 1,58 1,0 0,0

KYAC0066 23,0 1,01 4,5 0,0 AC

einschließlich 5,0 1,18 2,1 0,0

KYAC0067 19,0 1,03 1,4 0,0 AC

einschließlich 15,0 1,15 1,5 0,0

KYAC0068 25,0 0,72 2,7 0,0 AC

einschließlich 1,0 1,94 0,5 0,0

KYAC0069 28,0 1,07 1,8 0,0 AC

einschließlich 5,0 1,52 0,8 0,0

KYAC0070 19,0 1,01 2,9 0,0 AC

einschließlich 3,0 1,54 0,7 0,0

KYAC0071 23,0 0,92 2,5 0,0 AC

einschließlich 2,0 1,67 2,2 1,0

KYAC0072 10,0 0,98 1,2 0,0 AC

einschließlich 1,0 2,33 0,8 0,0

KYAC0073 5,0 1,03 1,5 0,0 AC

KYAC0074 9,0 0,91 1,4 0,0 AC

einschließlich 3,0 1,75 0,9 0,0

KYAC0075 3,0 1,75 0,9 0,0 AC

KYAC0076 6,0 0,86 0,6 0,0 AC

KYAC0077 16,0 1,23 1,3 0,0 AC

einschließlich 8,0 1,64 0,8 0,0

KYAC0078 18,0 1,26 1,8 0,0 AC

einschließlich 8,0 1,39 1,0 0,0

KYAC0079 14,0 0,92 2,4 0,0 AC

einschließlich 3,0 1,64 0,3 0,0

KYAC0080 12,0 1,18 1,3 0,0 AC

einschließlich 5,0 1,6 0,7 0,0

KYAC0081 20,0 0,79 1,6 0,0 AC

einschließlich 2,0 1,22 0,2 0,0

KYAC0082 18,0 0,92 1,6 0,0 AC

einschließlich 6,0 1,12 1,1 0,0

KYAC0083 18,0 0,98 1,5 0,0 AC TWIN

KYAC0084 20,0 0,89 2,1 0,0 AC

einschließlich 2,0 1,03 0,5 0,0

KYAC0085 26,0 0,97 2,3 0,0 AC

einschließlich 6,0 1,45 1,4 0,0

KYAC0086 18,0 1,18 1,2 0,0 AC

einschließlich 1,0 3,23 0,4 0,0

KYAC0087 22,0 0,84 1,5 0,0 AC

einschließlich 4,0 1,81 0,3 0,0

KYAC0088 20,0 1,18 1,8 0,0 AC

einschließlich 6,0 1,58 0,6 0,0

KYAC0089 20,0 0,90 1,6 0,0 AC

einschließlich 4,0 1,41 0,2 0,0

KYAC0090 24,0 1,02 1,9 0,0 AC

einschließlich 6,0 1,42 0,8 0,0

KYAC0091 25,0 0,97 2,2 0,0 AC

einschließlich 4,0 1,53 0,8 0,0

KYAC0092 19,0 0,96 2,2 0,0 AC

einschließlich 4,0 1,44 0,4 0,0

KYAC0093 18,0 1,04 1,7 0,0 AC

einschließlich 4,0 1,42 0,8 0,0

ANHANG II: BOHRLOCHDATEN - TABELLE 3

Bohrloch ID Rechtwert Hochwert RL Tiefe Bohrloch ID Rechtswert Hochwert RL Tiefe

KYAC0033 543200 8472200 1118 18,0 KYAC0064 543400 8471200 1111 15,0

KYAC0034 543400 8472200 1120 25,0 KYAC0065 544201 8470403 1126 31,0

KYAC0035 543600 8472200 1120 28,0 KYAC0066 544000 8470401 1124 24,0

KYAC0036 543800 8472200 1122 14,0 KYAC0067 544000 8470600 1123 20,0

KYAC0037 544044 8472212 1124 27,0 KYAC0068 544198 8470599 1125 28,0

KYAC0038 544202 8472202 1126 23,0 KYAC0069 544000 8470801 1122 30,0

KYAC0039 544400 8472200 1129 27,0 KYAC0070 544199 8470811 1123 28,0

KYAC0040 544600 8472200 1131 25,0 KYAC0071 544200 8471000 1121 28,0

KYAC0041 544601 8472200 1131 25,0 KYAC0072 544200 8471200 1112 12,0

KYAC0042 544801 8472000 1133 30,0 KYAC0073 543997 8471007 1118 21,0

KYAC0043 544600 8472000 1131 26,0 KYAC0074 544000 8471200 1112 13,0

KYAC0044 544394 8471999 1129 25,0 KYAC0075 543800 8471193 1107 5,0

KYAC0045 544200 8472001 1127 21,0 KYAC0076 543615 8471150 1106 6,0

KYAC0046 544003 8472001 1125 30,0 KYAC0077 544200 8469200 1134 17,0

KYAC0047 543800 8472001 1124 19,0 KYAC0078 544400 8469199 1135 19,0

KYAC0048 543600 8472000 1123 27,0 KYAC0079 544400 8469000 1136 23,0

KYAC0049 543400 8472000 1122 27,0 KYAC0080 544200 8469000 1135 13,0

KYAC0050 543200 8472000 1119 11,0 KYAC0081 543996 8469179 1129 21,0

KYAC0051 543400 8471600 1120 21,0 KYAC0082 543953 8469000 1129 19,0

KYAC0052 543600 8471600 1121 22,0 KYAC0083 543953 8468999 1129 19,0

KYAC0053 543800 8471600 1121 15,0 KYAC0084 544000 8468850 1132 21,0

KYAC0054 543604 8471401 1116 21,0 KYAC0085 544200 8468800 1137 27,0

KYAC0055 543800 8471400 1113 12,0 KYAC0086 543999 8468602 1135 19,0

KYAC0056 543998 8471439 1114 18,0 KYAC0087 544200 8468600 1138 24,0

KYAC0057 544000 8471600 1121 25,0 KYAC0088 544200 8468400 1140 21,0

KYAC0058 544200 8471600 1122 20,0 KYAC0089 544400 8468402 1140 21,0

KYAC0059 544201 8471459 1116 14,0 KYAC0090 544400 8468600 1139 25,0

KYAC0060 544396 8471602 1124 18,0 KYAC0091 544400 8468800 1138 26,0

KYAC0061 544600 8471599 1127 20,0 KYAC0092 544400 8468000 1143 20,0

KYAC0062 543400 8471400 1117 24,0 KYAC0093 544200 8468000 1143 20,0

KYAC0063 543401 8471399 1117 24,0

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67956

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67956&tr=1

