IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater informiert über den aktuellen Stand der Umweltgenehmigungen für das Keliber-Lithiumprojekt

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater informiert über den aktuellen Stand der Umweltgenehmigungen für das Keliber-Lithiumprojekt

Johannesburg, 6. Februar 2023: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, mitteilen zu können, dass die erwartete Umweltgenehmigung für die Mine Rapasaari und den Konzentrator Päiväneva des Lithiumprojekts Keliber am 28. Dezember 2022 von der regionalen staatlichen Verwaltungsbehörde für West- und Binnenfinnland (AVI) erhalten wurde. Die separaten Genehmigungsanträge für die Mine Rapasaari und den Konzentrator Päiväneva, die am 30. Juni 2021 eingereicht wurden, wurden anschließend von der AVI zu einer Genehmigung zusammengefasst.

Die durch die AVI-Genehmigung genehmigten Bergbau- und Aufbereitungstätigkeiten sollen in den Gemeinden Kaustinen, Kokkola und Kronoby in Finnland durchgeführt werden. Der Betrieb der Mine Rapasaari umfasst die Gewinnung von Erz und Abraum, die Entsorgung des Abraums und die Ableitung von Wasser aus dem Gebiet. Der Betrieb des Konzentrators in Päiväneva umfasst die Mineralaufbereitung, die Aufbereitung der Abfälle und des Prozesswassers, die Wasserentnahme aus dem Fluss Köyhäjoki und die verantwortliche Einleitung des Überlaufs in den Fluss.

Der Genehmigungsbescheid der AVI beinhaltet eine wasserwirtschaftliche Genehmigung für den Konzentrator und das Recht, den Betrieb trotz etwaiger Einsprüche aufzunehmen. Seit der Veröffentlichung des Genehmigungsbescheids der AVI hat Keliber die darin enthaltenen 144 Genehmigungsbedingungen sorgfältig geprüft und am Freitag, den 3. Februar 2023, beim Verwaltungsgericht Vaasa einen Antrag auf Änderung und/oder Klarstellung von sechs der Genehmigungsbedingungen eingereicht.

"Wir freuen uns, dass wir diese wichtige Umweltgenehmigung erhalten haben, kurz nachdem wir die Genehmigung für die Lithiumraffinerie Keliber in Kokkola erhalten haben, die sich auf den Beginn der Bauphase in den nächsten Wochen vorbereitet. Unser Ziel ist es, das Projekt innerhalb des Zeitplans voranzutreiben und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich sind, während wir die erforderlichen Verfahren einhalten, um zu gewährleisten, dass alle Genehmigungsbedingungen vernünftig und eindeutig sind und sich praktisch umsetzen und einhalten lassen", so Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater.

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben sowie Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden PGM-Autokatalysator-Recycler und hat Beteiligungen an führenden Minenabraumaufbereitungsanlagen.

Sibanye-Stillwater hat sich als einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium etabliert und ist auch ein erstklassiger Goldproduzent. Sibanye-Stillwater produziert auch andere Platinmetalle, wie Iridium und Ruthenium, sowie Chrom, Kupfer und Nickel als Nebenprodukte. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung ihrer Recycling- und Abraumaufbereitungsaktivitäten weltweit.

Keliber ist ein fortschrittliches Lithiumprojekt mit Standorten in Kaustinen und Kokkola, Finnland. Keliber will der erste europäische Produzent von batterietauglichem Lithiumhydroxid aus eigenen Erzvorkommen sein. Keliber ist eine Tochtergesellschaft von Sibanye-Stillwater, einem multinationalen Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern, dessen zweitgrößter Anteilseigner die Finnish Minerals Group ist, ein staatliches Unternehmen, das die Wertschöpfungskette für Lithium-Ionen-Batterien entwickelt.

