IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye Stillwater Limited: Operating Update

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye Stillwater Limited: Operating Update

Johannesburg, 9. Mai 2023: Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) (JSE: SSW und NYSE: SBSW) freut sich, einen aktuellen Geschäftsbericht für das Quartal zum 31. März 2023 (Q1 2023) vorzulegen. Die Finanzergebnisse der Gruppe werden nur auf halbjährlicher Basis veröffentlicht.

WESENTLICHE MERKMALE - QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2023 IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2022 (Q1 2022)

- Sicherheitsstatistiken verbessern sich weiter, da die Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle voranschreitet

- Strategie für grüne Metalle macht Fortschritte

- Bau der Lithiumraffinerie Keliber hat begonnen - Partner der Finnish Minerals Group unterstützt Bezugsrechtsemission und bestätigt Aufstockung der Beteiligung auf 20%

- Rhyolite Ridge JV erhält Unterstützung vom Energieministerium der Vereinigten Staaten durch ein bedingtes Darlehen in Höhe von 700 Millionen US-Dollar

- Erfolgreiches Übernahmeangebot für New Century Resources stärkt unser Engagement in der Kreislaufwirtschaft

- Strategische Diversifizierung und Wachstum mildern das schwierige makroökonomische und regionale Geschäftsumfeld

- Gruppe erwirtschaftete im 1. Quartal 2023 ein bereinigtes EBITDA von R7,8 Milliarden (441 Millionen US-Dollar)

Die Goldproduktion in Südafrika kehrt nach einem Arbeitskampf, einem angemessenen Tarifvertrag und einem höheren Goldpreis in die Gewinnzone zurück

Rückläufige PGM-Preise und lokale betriebliche Herausforderungen beeinträchtigen das PGM-Geschäft in Südafrika

Zwischenfall im Schacht eines US-PGM-Untertagebetriebs verzögert vorübergehend den Fortschritt der Neuausrichtung

Recycling-Durchsatz aufgrund niedriger Verschrottungszahlen rückläufig, wobei sich die Aussichten verbessern, da die Neuwagenverkäufe Anzeichen einer Erholung zeigen

- Verbesserung der Konzernliquidität durch erfolgreiche Refinanzierung und Aufstockung der revolvierenden US$-Kreditfazilität auf 1 Mrd. US$

US-Dollar SA-Rand

Quartal beendet SCHLÜSSELSTATISTIK Quartal beendet

März 2022 Dezember 2022 März 2023 GRUPPE März 2023 Dezember 2022 März 2022

-898- -573- -441-US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm -7,824- -10,095- -13,664-

-15.22- -17.61- -17.76-R/US$ Durchschnittlicher Wechselkurs unter Verwendung des Tagesschlusskurses

AMERIKA-REGION

PGM-Untertagebetrieb

-122,389- -105,205- -100,690-oz 2E PGM-Produktion2,3 kg -3,132- -3,272- -3,807-

-2,058- -1,738- -1,426-US$/2Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/2Eoz -25,326- -30,608- -31,323-

-139- -80- -14-US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm -254- -1,414- -2,112-

-1,244- -1,852- -1,861-US$/2Eoz Dauerhafte Gesamtkosten4 R/2Eoz -33,052- -32,613- -18,940-

US-PGM-Recycling

-190,871- -95,881- -78,844-oz 3E PGM-Recycling2,3 kg -2,452- -2,982- -5,937-

-3,061- -3,132- -2,972-US$/3Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/3Eoz -52,783- -55,157- -46,588-

-17- -17- -11-US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm -199- -305- -263-

REGION SÜDAFRIKA (SA)

PGM-Operationen

-410,848- -411,515- -379,791-oz 4E PGM-Produktion3,5 kg -11,813- -12,800- -12,779-

-2,961- -2,382- -2,051-US$/4Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/4Eoz -36,433- -41,953- -45,061-

-798- -491- -391-US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm -6,952- -8,651- -12,140-

-1,175- -1,233- -1,129-US$/4Eoz Dauerhafte Gesamtkosten4 R/4Eoz -20,043- -21,713- -17,886-

Goldoperationen

-137,091- -224,187- -200,267-oz Goldproduktion kg -6,229- -6,973- -4,264-

-1,873- -1,716- -1,864-US$/oz Durchschnittlicher Goldpreis R/kg -1,064,302- -971,623- -916,351-

-(45) -21- -44-US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm -774- -371- -(680)

-2,420- -1,839- -1,826-US$/oz Dauerhafte Gesamtkosten4 R/kg -1,042,868- -1,041,218- -1,183,944-

EUROPÄISCHE REGION

Batteriemetalle - Raffinerie Sandouville6

-1,646- -624- -1,609-tNi Nickelproduktion7 tNi -1,609- -624- -1,646-

-31,462- -31,649- -28,258-US$/tNi Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent8 R/tNi -501,856- -557,348- -478,856-

-(6) -(17) -(14)US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm -(245) -(307) -(89)

-35,221- -63,503- -38,750-US$/tNi Nickeläquivalente nachhaltige Kosten9 R/tNi -688,196- -1,118,280- -536,070-

1 Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der Kreditvereinbarungsformel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die Leistung nach IFRS und sollte als Ergänzung und nicht als Ersatz für andere Maßstäbe der finanziellen Leistung und Liquidität betrachtet werden. Eine Überleitung vom Gewinn/(Verlust) vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA finden Sie unter "Überleitung zum bereinigten EBITDA - Quartale".

2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recycling-Material, das in den angegebenen Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Costs nicht enthalten ist. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen, die dem Ofen zugeführt werden.

3 Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Betrieben hauptsächlich aus Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM), und das US-PGM-Recycling besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium und Rhodium, bezeichnet als 3E (3PGM)

4 Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Quartale" für die Definition von All-in sustaining cost (AISC)

4 Die Produktion von SA PGM schließt die Produktion im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Produktion einschließlich PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale".

5 Die Ergebnisse der Sibanye-Stillwater Sandouville Raffinerie (Sandouville Raffinerie) für das Quartal bis März 2022 beinhalten die zwei Monate seit der Übernahme (4. Februar 2022)

6 Die Nickelproduktion in der Raffinerie von Sandouville besteht hauptsächlich aus Nickelmetall und Nickelsalzen (in flüssiger Form), die zusammen als Nickeläquivalentprodukte bezeichnet werden

7 Der durchschnittliche Nickeläquivalent-Korbpreis pro Tonne ist der gesamte Nickelumsatz, bereinigt um andere Einnahmen abzüglich der Nicht-Produkt-Verkäufe, geteilt durch die insgesamt verkauften Tonnen Nickeläquivalent.

9 Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Quartale, Sibanye-Stillwater Sandouville Raffinerie" für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung zu den Nickeläquivalenten der nachhaltigen Kosten

Bestandsdaten für das Quartal zum 31. März 2023 JSE Limited - (SSW)

Anzahl der ausgegebenen Aktien Preisspanne je Stammaktie (Hoch/Tief) R36,53 bis R51,68

- zum 31. März 2023 2,830,567,264Durchschnittliches Tagesvolumen 11,934,816

- gewichteter Durchschnitt 2,830,407,465NYSE - (SBSW); ein ADS entspricht vier Stammaktien

Streubesitz -99-%Preisspanne pro ADS (Hoch/Tief) US$7,91 bis US$12,31

Bloomberg/Reuters SSWSJ/SSWJ.JDurchschnittliches Tagesvolumen 3,816,168

INHALTSVERZEICHNIS Seite

Deckblatt mit zusammenfassender Ergebnistabelle 1

Überblick über die operativen Ergebnisse im Quartalsvergleich 3

Wesentliche Merkmale - operative Tabellen - vierteljährliche Statistiken 8

All-in-Kosten (Überleitungsrechnung) - Quartale 12

Überleitung des bereinigten EBITDA - Quartale 15

Ergebnisse der Entwicklung 16

Verwaltung und andere Unternehmensinformationen 17

Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen 18

ÜBERSICHT FÜR DAS QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2023 IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2022

Die Sicherheitsleistung der Gruppe im ersten Quartal 2023 baute auf der deutlich verbesserten Sicherheitsleistung des Jahres 2022 auf, die die beste Sicherheitsleistung in der Geschichte der Gruppe darstellte. Dies war ein motivierender Faktor in einem herausfordernden Zeitraum, der von erheblichen globalen wirtschaftlichen Risiken und Unsicherheiten, anhaltenden geopolitischen Entwicklungen und lokalen betrieblichen Herausforderungen geprägt war.

Im Gegensatz zu den früheren Erwartungen einer tiefen globalen Rezession waren die Marktkommentatoren Anfang 2023 allgemein positiver gestimmt, auch wenn die Prognosen für das globale makroökonomische Umfeld unvorhersehbar blieben. Angesichts der anhaltenden Zinserhöhungen der US-Notenbank und der anhaltenden Inflation sowie der erwarteten wirtschaftlichen Erholung in China, die nach dem Auslaufen der COVID-19-Nullzinspolitik noch nicht vollständig eingetreten ist, blieben Intensität und Dauer einer wahrscheinlichen globalen Rezession ungewiss. Dies trug zu einem deutlichen Rückgang der globalen Märkte und der Rohstoffpreise bei, wobei nur die traditionellen Energierohstoffe und diejenigen, die mit der künftigen Erzeugung grüner Energie verbunden sind, relativ stabil blieben. Auch Gold entwickelte sich gegen den Trend, wobei der Goldpreis in Dollar im Mai 2023 Rekordhöhen erreichte, was seinen Status als Absicherung gegen Unsicherheit untermauerte.

Angesichts der Notwendigkeit, den Klimawandel zu bekämpfen, wird die Sicherheit der Versorgung mit kritischen Mineralien für viele Regierungen zu einer der wichtigsten nationalen Prioritäten, wobei der Aufbau lokaler und regionaler Wertschöpfungsketten aktiv unterstützt wird. In Nordamerika und Europa wurden neue unterstützende rechtliche Rahmenbedingungen und Anreizprogramme eingeführt, so dass kritische Metalle, die für die grüne Energiewende und innovative Energiespeichersysteme benötigt werden, zunehmend an Bedeutung gewinnen werden.

Erhöhte globale Risiken und wesentliche makroökonomische Herausforderungen, einschließlich erhöhter Energiepreise, schwachen Wirtschaftswachstums und anhaltenden Inflationsdrucks, sowie regionale Herausforderungen, wie die zunehmenden Risiken im Zusammenhang mit dem anhaltenden Niedergang des staatlichen südafrikanischen Energieversorgers Eskom und der zunehmenden organisierten Kriminalität, bestätigten die Angemessenheit und Notwendigkeit, unsere laufende strategische Entwicklung fortzusetzen, die die Verwirklichung unseres Ziels "globale Nachhaltigkeit durch unsere Metalle zu sichern" unterstützt.

Durch unser strategisches Wachstum und unsere Diversifizierung sind wir in der Lage, diese Herausforderungen zu meistern, und durch unseren disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation haben wir unsere finanzielle Position und unser Kreditrating weiter gestärkt. Die jüngste Refinanzierung unserer revolvierenden Kreditfazilität (RCF), die mit starker Unterstützung eines Konsortiums globaler Banken von 600 Mio. USD auf 1 Mrd. USD aufgestockt wurde, hat unsere Liquidität und finanzielle Flexibilität weiter verbessert und bietet damit strategische Optionen für neue Wachstums- und Diversifizierungsmöglichkeiten im Einklang mit unserer Strategie.

In diesem Zusammenhang haben wir unsere Strategie für grüne Metalle im ersten Quartal 2023 weiter vorangetrieben, indem wir im März 2023 mit dem Bau der Keliber-Lithiumraffinerie begonnen haben. Als Teil einer zuvor angekündigten Bezugsrechtsemission zur Sicherung der ausstehenden Eigenkapitalfinanzierung für das Keliber-Lithiumprojekt gab die Finnish Minerals Group (die die Bergbaubeteiligungen des finnischen Staates verwaltet) bekannt, dass sie ihre Beteiligung am Keliber-Projekt von 14 % auf 20 % erhöhen wird, indem sie 53,9 Mio. (1 Mrd. Euro) der Bezugsrechtsemission in Höhe von 104 Mio. (2 Mrd. Euro) zeichnet. Da die anfängliche Finanzierung des Projektkapitals durch die Aufstockung des Anteils von Sibanye-Stillwater auf über 50 % bereits gesichert ist und der Rest der angestrebten Eigenkapitalfinanzierung durch die geplante Bezugsrechtsemission in Höhe von etwa 104 Mio. gesichert ist, wird das restliche Projektkapital durch Fremdfinanzierung aufgebracht werden. Die Lieferung von regional produziertem Lithium in das europäische Ökosystem für grüne Energie ist ein entscheidender strategischer Vorteil, und die wettbewerbsfähige Positionierung dieses Projekts mit seinen starken ESG-Eigenschaften wird das grünste Primärlithium auf die europäischen Märkte bringen.

Die Übernahme von Sandouville, die im ersten Quartal 2022 abgeschlossen wurde, ist ein weiterer wichtiger Bestandteil unseres strategischen Wachstums in Europa. Zusammen mit unserer Investition in Keliber hat Sandouville dazu geführt, dass die finnische und die französische Regierung sowie die Europäische Union unser Engagement für die Bereitstellung von Lösungen für den Klimawandel in Europa, die mit unserer Zielsetzung übereinstimmen, in hohem Maße anerkannt haben.

In der Zwischenzeit sorgen wir weiterhin dafür, dass die unterkapitalisierte Anlage in Sandouville in Betrieb bleibt und die Produktion auf die Nennkapazität hochgefahren wird. Die laufende Umstrukturierung und Integration der Nickelraffinerie in Sandouville hat zu einer verbesserten Leistung im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum ersten Quartal 2022 geführt, trotz erhöhter Energiekosten und Arbeitsunruhen in Frankreich, die die Industrie landesweit beeinträchtigten. Eine Reihe von kommerziellen Initiativen sind im Gange, um den Produktmix an die Marktanforderungen anzupassen und so die Rentabilität zu verbessern.

Wir führen auch Studien durch, um das Potenzial von Sandouville zu erschließen. Der Standort Sandouville ist als Basis für den Aufbau unserer europäischen Autokatalysator-Recyclingaktivitäten vorgesehen. Indem wir unser umfangreiches Wissen über das PGM-Recycling und unsere Erfahrung aus unseren US-Betrieben nutzen, sind wir gut positioniert, um unsere Recycling-Präsenz in Europa auszubauen, unser Engagement in der Kreislaufwirtschaft weiter zu verstärken und einige der umweltfreundlichsten Metalle weltweit zu liefern. Die Machbarkeitsstudie für das PGM-Recyclingprojekt wird voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen sein. Eine Machbarkeitsstudie über die Produktion von Nickelsulfat als Batterievorprodukt wird voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass die Nickelsulfatanlage mit Blick auf das Batterierecycling entwickelt wird, um in diesem wichtigen aufstrebenden Markt in Europa durch eine weltweit führende Anlage eine zentrale Position einzunehmen.

Außerdem haben wir unsere Position bei der Rückgewinnung von Abraum durch ein erfolgreiches Übernahmeangebot für New Century Resources Limited im März 2023 gestärkt. Durch die positive Reaktion der New-Century-Aktionäre auf das Angebot hat sich unser Anteil von 19,9 % auf mehr als 95,5 % erhöht, wobei die verbleibenden Minderheitsaktionäre zwangsweise übernommen werden. Der Gesamtpreis für die zusätzlichen 80,1 % beläuft sich auf 83 Mio. US$ (120 Mio. AUD), basierend auf dem Angebotspreis auf vollständig verwässerter Basis. Diese Akquisition erhöht das internationale Engagement der Gruppe im Bereich der Abraumbeseitigung, ergänzt unsere bestehende Investition in DRDGOLD und stärkt unsere Fähigkeit, einige der umweltfreundlichsten Metalle weltweit zu liefern.

Unser Engagement in der US-Batterieindustrie durch unsere Investition in ioneer und das Rhyolite-Ridge-Projekt machte im Berichtszeitraum positive Fortschritte: ioneer erhielt im Laufe des Quartals vom US-Energieministerium ein bedingtes Darlehen von bis zu 700 Millionen US-Dollar. Dies ist ein positives Zeichen der Unterstützung für das Projekt, vor allem aufgrund seiner Wettbewerbsposition in der Region, was unsere strategische Ausrichtung auf ausgewählte regionale Ökosysteme unterstützt.

Das zunehmend förderliche Umfeld in Europa steht in krassem Gegensatz zum Betriebsumfeld in Südafrika, das sich weiter verschlechtert hat, wie aus der jährlichen Umfrage des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen 2022 hervorgeht, wo das Land zum zweiten Mal unter den zehn schlechtesten Bergbauregionen der Welt rangiert und im Gesamtindex für die Investitionsattraktivität auf Platz 57 von 62 Ländern liegt.

Die sich verschlechternde Qualität der öffentlichen Dienstleistungen und die Zunahme der organisierten Kriminalität in Südafrika sind zu einem zunehmenden Risiko geworden. Der abnehmende Energieverfügbarkeitsfaktor von Eskom hat erhebliche Auswirkungen auf die südafrikanische Wirtschaft und Bergbauindustrie, da die zunehmende Häufigkeit und das Ausmaß von Lastabwürfen und Lastbeschränkungen den Betrieb stören. Zwar konnten wir die Auswirkungen der Lastabschaltungen durch die Verlagerung energieintensiver Aktivitäten auf Zeiten mit geringerer Nachfrage abmildern und von zusätzlichen Kapazitäten in unseren südafrikanischen PGM-Verarbeitungsbetrieben profitieren, doch sind solche Maßnahmen bei längeren und häufigen Lastabschaltungen weniger wirksam.

Da es keine unmittelbaren Lösungen zur Verbesserung der nationalen Energiesicherheit in Südafrika gibt, verfolgen wir Projekte zur Selbsterzeugung, die die Sicherheit der Energieversorgung verbessern werden. Außerdem arbeiten wir mit den Interessengruppen zusammen, um bürokratische Hürden zu beseitigen und andere Hindernisse wie den begrenzten Netzzugang abzubauen, damit wir die zusätzliche Stromerzeugung so schnell wie möglich in Betrieb nehmen können. Dies dürfte das Risiko dieses Aspekts unserer Geschäftstätigkeit verringern und unsere Abhängigkeit von Eskom sowie die Kohlenstoffemissionen, die auf die Abhängigkeit von Eskoms kohlebefeuerter Stromerzeugung zurückzuführen sind und die unsere derzeitigen Scope-2-Emissionen dominieren, deutlich reduzieren.

Der erfolgreiche Produktionsaufbau bei den SA-Goldbetrieben im zweiten Halbjahr 2022 nach dem Arbeitskampf und der Aussperrung in der ersten Jahreshälfte 2022 sowie ein angemessen strukturierter Tarifvertrag, der als Folge der Aussperrung erreicht wurde, ermöglichten eine Rückkehr zur Rentabilität bei den SA-Goldbetrieben im verbesserten Goldpreisumfeld. Die SA-Goldbetriebe erzielten im ersten Quartal 2023 ein positives bereinigtes EBITDA von 774 Mio. R (44 Mio. US$), verglichen mit einem bereinigten EBITDA-Verlust von 680 Mio. R (45 Mio. US$) im ersten Quartal 2022.

Die Ergebnisse der SA PGM Operationen waren stabil, wenn man bedenkt, dass das makroökonomische und betriebliche Umfeld im ersten Quartal 2023 schwieriger war als im ersten Quartal 2022. Der Rückgang des 4E-Rand-PGM-Korbpreises um 19 % auf R36.433/4Eoz (2.051/4Eoz US$) und die Produktionsauswirkungen der verstärkten Lastkürzungen durch Eskom und die erhöhten kriminellen Aktivitäten, insbesondere im Zusammenhang mit Kupferdiebstahl, trugen zu einem Rückgang des bereinigten EBITDA um 43 % im Jahresvergleich auf R7,0 Mrd. (391 Mio. US$) gegenüber dem Rekordwert von R12,1 Mrd. (798 Mio. US$) im Q1 2022 bei. Die PGM-Preise stiegen im ersten Quartal 2022 aufgrund des Ausbruchs der Feindseligkeiten in der Ukraine auf ein Rekordniveau. Trotz des Rückgangs der PGM-Preise blieb die AISC-Marge im ersten Quartal 2023 mit 46 % (* ) aufgrund eines soliden Kostenmanagements in den Betrieben robust. Die PGM-Preise haben nach Quartalsende Anzeichen einer Erholung gezeigt, was, unterstützt durch die im März 2023 verzeichneten verbesserten Autoverkaufszahlen, zu einem positiveren Ausblick für H2 2023 führt.

In der Mine Stillwater West kam es leider zu einem Zwischenfall im Schacht, der die Umsetzung des Plans zur Neupositionierung der US-amerikanischen PGM-Betriebe vorübergehend verzögerte. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass unsere Investitionen in die Entwicklung und die Initiativen zur Behebung des Fachkräftemangels im Zusammenhang mit dem schwierigen Arbeitsmarkt in den USA bis Ende des Jahres zum Tragen kommen und nachhaltige Auswirkungen haben werden. Die Kosten sind aufgrund von Mengenausfällen im Zusammenhang mit dem Schachtvorfall und geplanten Ausgaben für die Erschließung von Erzreserven (ORD) zur Verbesserung der betrieblichen Flexibilität weiterhin erhöht.

Die weltweite Konjunkturabschwächung führte zu niedrigeren Verschrottungsquoten, da die Verbraucher den Kauf von Neufahrzeugen zurückstellten, was einen anhaltenden Druck auf die verfügbare Zufuhr für unsere PGM-Recyclingaktivitäten in den USA ausübte. In Verbindung mit dem Druck auf die PGM-Rohstoffpreise wurde der bereinigte EBITDA-Beitrag aus dem Recycling im ersten Quartal 2023 weiterhin gedämpft. Angesichts der vielversprechenden Anzeichen für einen Aufschwung der Automobilverkäufe in der zweiten Jahreshälfte 2023 wird erwartet, dass sich die Beschickungsraten normalisieren und der Beitrag zum Konzernergebnis wiederhergestellt wird.

Auch wenn die wirtschaftlichen und operativen Aussichten nach wie vor schwierig und unsicher sind, gibt es erste Anzeichen dafür, dass sich die Stimmung nach einer sehr schwierigen Zeit wieder verbessert. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass wir gut positioniert sind, um von einem positiveren und förderlichen Umfeld zu profitieren, und wir werden auch weiterhin mit allen Interessengruppen gemeinsame Werte schaffen.

*Die AISC-Marge wird berechnet, indem die Differenz zwischen den AISC und den Einnahmen aus dem Unter- und Übertagebau (Einnahmen) durch die Einnahmen geteilt wird.

SICHERE PRODUKTION

Auch wenn unser oberstes Ziel nach wie vor "Null Schaden" lautet, konzentrieren wir uns weiterhin auf die Beseitigung hochenergetischer tödlicher und schwerwiegender Zwischenfälle mit Hilfe unserer Strategie zur Beseitigung tödlicher Zwischenfälle, die die wichtigsten Säulen kritischer Kontrollen, kritischer lebensrettender Verhaltensweisen und kritischer Managementroutinen umfasst.

Wie bereits erwähnt, hat sich die Sicherheitsleistung der Gruppe im ersten Quartal 2023 weiter verbessert, wobei sich die Häufigkeitsrate schwerer Verletzungen (SIFR) im Jahresvergleich um 17 % von 3,06 im ersten Quartal 2022 auf 2,53 im ersten Quartal 2023 verbesserte. Dies folgt auf eine 23%ige Verbesserung der SIFR für Q1 2022 im Vergleich zu Q1 2021, was ein erfreuliches Ergebnis ist. Ein weiterer Beleg dafür, dass die Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle die gewünschten Ergebnisse erzielt, ist der Rückgang der Häufigkeitsrate tödlicher Unfälle (FIFR) um 56 % von 0,055 für Q1 2022 auf 0,024 für Q1 2023. Besonders wichtige Meilensteine, die im ersten Quartal 2023 erreicht wurden, waren die SA PGM-Betriebe, die am 15. März 2023 6 Millionen Schichten ohne tödliche Unfälle (FFS) erreichten, gefolgt von den SA-Region-Betrieben, die am 28. März 2023 8 Millionen FFS erreichten.

Die Gesamthäufigkeitsrate der meldepflichtigen Unfälle (TRIFR) der Gruppe stieg um 1 % von 5,42 (pro Million geleisteter Arbeitsstunden) im ersten Quartal 2022 auf 5,49 im ersten Quartal 2023, blieb aber deutlich besser als die 7,84 im ersten Quartal 2021. Auch bei der Lost Day Injury Frequency Rate (LDIFR) war ein leichter Rückgang zu verzeichnen, und zwar um 4 % von 4,62 im ersten Quartal 2022 auf 4,79 im ersten Quartal 2023.

Bedauerlicherweise haben wir am letzten Tag des ersten Quartals 2023 einen unserer Kollegen in den SA-Goldbetrieben verloren. Herr Thabiso Ramotselisi, der als Lokomotivführer am Schacht Driefontein Pitseng arbeitete, wurde bei einem Unfall mit schienengebundenen Geräten tödlich verletzt. Herr Ramotselisi war 41 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und zwei Töchter. Unser tief empfundenes Beileid gilt der Familie, den Freunden und Kollegen unseres verstorbenen Kollegen. Der Vorfall wurde zusammen mit den betroffenen Interessengruppen gründlich untersucht und die Familie und die Kinder von Herrn Ramotselisi werden unterstützt. Für die übrigen Geschäftsbereiche der Gruppe verlief das erste Quartal ohne Todesfälle.

Nach dem ersten Quartal 2023 (am 13. April 2023) ereignete sich ein tragischer Zwischenfall beim Burnstone-Projekt, bei dem ein neu gebautes Förderband für Abraumgestein zusammenbrach. Der Einsturz ereignete sich, als fünf Mitarbeiter des Bauunternehmens eine Umlenkrolle der Förderanlage installierten. Tragischerweise wurden vier Personen tödlich verletzt, während eine fünfte Person schwere Verletzungen erlitt und derzeit behandelt wird. Der Vorstand und die Geschäftsführung von Sibanye-Stillwater sprechen der Familie, den Freunden und Kollegen der Verstorbenen ihr aufrichtiges Beileid aus. Die Ursache des Unfalls wird derzeit umfassend untersucht.

Während der Schwerpunkt auf der kontinuierlichen Verbesserung aller Sicherheitsaspekte liegt, besteht der Hauptfokus im Jahr 2023 in der weiteren Umsetzung und Operationalisierung der Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle, der Institutionalisierung des Engagements und der Verantwortung für die Sicherheit bei den Führungskräften und allen Mitarbeitern, um die hohen Energierisiken zu mindern. Wir setzen uns weiterhin für die kontinuierliche Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit in unseren Betrieben ein und haben unseren Risikoansatz verbessert, um die Vermeidung von Todesfällen zu unserer obersten Priorität zu machen.

BETRIEBSPRÜFUNG

US-PGM-Betriebe

Im März 2023 erlitt das Bergwerk Stillwater West strukturelle Schäden am Schacht, der die tieferen Ebenen des Bergwerks erschließt. Die Unterbrechung des Betriebs unterhalb von Sohle 50 während der Sanierung des Schachts hat den Plan für die Neupositionierung vorübergehend verzögert und wird zu einer geringeren Produktion und höheren Kosten für 2023 im Vergleich zu früheren Prognosen führen. Der Schacht wurde am 16. April 2023 erfolgreich wieder in Betrieb genommen, wobei die Produktion unterhalb der Sohle 50 wieder aufgenommen und bis Ende April 2023 auf ein normales Niveau angehoben wurde. Der Zwischenfall führte zu einer um ca. 20.000 2Eoz geringeren Produktion der Mine Stillwater West im ersten Quartal 2023, wobei die Jahresproduktion für 2023 voraussichtlich um ca. 30.000 2Eoz reduziert wird.

Hauptsächlich aufgrund des Vorfalls war die geförderte 2E-PGM-Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe im ersten Quartal 2023 mit 100.690 2Eoz um 18 % oder 21.699 2Eoz niedriger als im ersten Quartal 2022. Die Produktion der Stillwater-Mine lag mit 61.520 2Eoz im ersten Quartal 2023 aufgrund des Vorfalls um 23 % niedriger als im Vergleichszeitraum 2022. Die Mine East Boulder produzierte 39.170 2Eoz, 8 % weniger als im ersten Quartal 2022, was in erster Linie auf die anhaltende geologische und geotechnische Komplexität im Zusammenhang mit dem Abbau im westlichen Teil der Mine zurückzuführen ist, die durch den Mangel an kritischen Fachkräften noch verstärkt wird, was die Produktivität weiterhin beeinträchtigt.

Die Erschließung des Stillwater-Bergwerks wurde durch den Schachtvorfall erheblich beeinträchtigt, wurde aber oberhalb der 50er-Sohle und im East Boulder-Bergwerk während des gesamten Zeitraums fortgesetzt. Nach der Neupositionierung der US-PGM-Betriebe Mitte 2022 und dem Abschluss der Erschließung des Benbow-Abbaus im Jahr 2022 wurde die Projekterschließung bei Stillwater East eingestellt. Die Gesamterschließung ging im 1. Quartal 2023 im Vergleich zum 1. Quartal 2022 um 11 % auf 5.821 Meter zurück, wobei die Erschließung in der Mine Stillwater aufgrund der oben genannten Faktoren um 17 % niedriger ausfiel als im Vorjahr. Die Erschließung in der Mine East Boulder stieg im Jahresvergleich um 7 %, was im Einklang mit der geplanten Erhöhung der Erschließungsraten steht, um die betriebliche Flexibilität in den US-PGM-Betrieben zu erhöhen.

Die AISC von 1.861 US$/2Eoz (R33.052/2Eoz) für das erste Quartal 2023 waren aufgrund des Produktionsdefizits und der höheren ORD-Kosten, die im Jahresvergleich um 31 % auf 55 Mio. US$ (R976 Mio. R) anstiegen, sowie des nachhaltigen Kapitals, das im Jahresvergleich um 89 % auf 21 Mio. US$ (R367 Mio. R) anstieg, erhöht, nachdem Stillwater East ORD und nachhaltiges Kapital im Laufe des Jahres 2022 umklassifiziert wurden. Dies wurde durch den allgemeinen Inflationsdruck in der Branche und die anhaltende Abhängigkeit von teureren Auftragnehmern aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels noch verschärft.

Die Gesamtinvestitionen für das erste Quartal 2023 stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 18 % auf 87 Mio. US$ (1,5 Mrd. R), was auf die geplante Erhöhung von ORD und den Anstieg des nachhaltigen Kapitals im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist. Das Kapital für Wachstumsprojekte war mit 11 Mio. US$ (198 Mio. R) um 47 % niedriger, was auf den Abschluss der Erschließung des Benbow-Rückgangs im Jahr 2022 und die Aussetzung des weiteren Wachstumskapitals bei Stillwater East zurückzuführen ist.

US-PGM-Recyclingverfahren

Der weltweite Markt für das Recycling von Autokatalysatoren blieb aufgrund des globalen Wirtschaftsabschwungs, der Rezessionsängste und des anhaltenden Inflationsdrucks, der die Verbrauchernachfrage nach Neufahrzeugen dämpfte, eingeschränkt, da weniger Fahrzeuge verschrottet wurden und ältere Fahrzeuge länger in Betrieb blieben. Ein zweiter Faktor, der sich auf den Recycling-Durchsatz ausgewirkt hat, ist unser grundsätzlicher Ansatz für eine gesicherte Nachweiskette für recyceltes Material. Dies hat dazu geführt, dass unsere US-Recyclingbetriebe die Annahme von Material aus bestimmten Quellen verweigert haben, solange der Nachweis der Echtheit noch aussteht. In diesem Zusammenhang arbeiteten wir mit einer globalen Anwaltskanzlei zusammen, um eine Reihe von verstärkten Standards und Rahmenbedingungen für eine verantwortungsvolle Beschaffung innerhalb des Londoner Platin- und Palladiummarktes (LPPM) und mit unseren eigenen Konzernstandards für eine verantwortungsvolle Beschaffung zu entwickeln. Wir arbeiten weiterhin mit dem International Precious Metals Institute zusammen, um Strategien zur Verhinderung von Katalysatordiebstahl zu fördern, der eine wachsende Herausforderung darstellt.

Infolge dieser Einschränkungen wurden in den US-amerikanischen PGM-Recyclingbetrieben im ersten Quartal 2023 durchschnittlich 10,7 Tonnen pro Tag (tpd) an verbrauchtem Autokatalysatormaterial zugeführt, 55 % weniger als im ersten Quartal 2022. Die eingespeisten 3E-Unzen lagen mit 78.844 3Eoz um 59 % unter den 190.871 3Eoz, die im Q1 2022 eingespeist wurden. Am Ende des ersten Quartals 2023 befanden sich etwa 33 Tonnen an Recycling-Beständen auf Lager, verglichen mit 74 Tonnen am Ende des ersten Quartals 2022. Die verkauften PGM-Recycling-Unzen gingen um 46 % auf 79.405 3Eoz zurück, wobei der für Q1 2023 erzielte durchschnittliche Korbpreis von 2.972 US$/3Eoz um 3 % niedriger war als im Q1 2022.

Jüngste Statistiken aus dem Automobilsektor deuten auf eine mögliche Erholung des Absatzes in der Branche im Jahr 2023 hin: Im März 2023 wird ein jährlicher Absatz von 92,5 Millionen Fahrzeugen weltweit erwartet. Auch die chinesische Wirtschaft zeigt Anzeichen einer bevorstehenden Erholung, mit einem BIP-Wachstum von 4,5 % im ersten Quartal 2023, dem stärksten seit über einem Jahr. Eine Fortsetzung dieser positiven wirtschaftlichen Trends würde eine Verbesserung der Recyclingraten in H2 2023 unterstützen.

SA PGM-Betriebe

Die gesamte 4E-PGM-Produktion von 403.699 4Eoz für das erste Quartal 2023 (einschließlich des Ankaufs von Konzentrat durch Dritte (PoC)) war nur 4 % niedriger als im ersten Quartal 2022, trotz eines schwierigeren Betriebsumfelds als vor einem Jahr. Die niedrigere Untertageproduktion von 344.052 4Eoz (7 % niedriger als im Vorjahr) und die Übertageproduktion (ohne PoC) von 35.739 4Eoz (12 % niedriger) wurden teilweise durch den Zukauf von Konzentrat durch Dritte (PoC) ausgeglichen, der aufgrund höherer Konzentratlieferungen von Dritten um 124 % auf 23.908 4Eoz stieg.

Die 4E-PGM-Produktion (ohne PoC) lag mit 379.791 Unzen um 8 % unter dem Vorjahresniveau, was in erster Linie auf die geplante Schließung und Einstellung der Produktion am Simunye-Schacht in Kroondal, auf kupferdiebstahlbedingte Produktionsunterbrechungen (5.200 4 Unzen), auf die Drosselung der Auslastung (5.120 4 Unzen) und auf Produktivitätseinschränkungen in Gebieten, in denen aufgrund ungünstiger Bodenverhältnisse abgebaut wird (4.100 4 Unzen) zurückzuführen ist.

In Anbetracht des Produktionsrückgangs, einschließlich der geplanten Schließung des Simunye-Schachts, der Einbeziehung der Kosten für das K4-Projekt ORD im Marikana-Betrieb und der allgemeinen Bergbauinflation für 2022, die 14 % überstieg, wurden die AISC im Quartal gut verwaltet. Die AISC (ohne PoC) für Q1 2023 stiegen im Jahresvergleich um 12 % auf R20.043/4Eoz (1.129 US$/4Eoz), während die AISC für Q1 2023 (einschließlich PoC) im Jahresvergleich um 11 % auf R20.686/4Eoz (1.165 US$/4Eoz) stiegen. Der Anstieg der AISC für Q1 2023 im Vergleich zu Q1 2022 spiegelt einen 68%igen Anstieg der ORD (R262 Mio. (US$ 11 Mio.) höher) wider, der darauf zurückzuführen ist, dass die ORD-Kosten aus dem K4-Projekt, die in Q1 2022 aktiviert wurden, mit den ORD aus dem Marikana-Betrieb zusammengelegt wurden, was zu einem 98%igen Anstieg der ORD von Marikana im Vergleich zum Vorjahr führte. Die AISC für Q1 2023 spiegeln auch niedrigere Lizenzgebühren im Vergleich zu Q1 2022 (64% niedriger oder R410 Millionen (US$29 Millionen)) und 10% höhere Nebenproduktgutschriften (R200 Millionen (US$7 Millionen) höher als im Vorjahr) wider.

Die 4E-PGM-Produktion des Betriebs in Rustenburg lag im 1. Quartal 2023 mit 147.484 Unzen nur um 1 % unter dem Vorjahresniveau, trotz der Auswirkungen der Lastreduzierung und des anhaltenden Kabeldiebstahls. Die Untertageproduktion von 130.123 4Eoz entsprach dem Q1 2022, während die Übertageproduktion um 8 % niedriger war als im Q1 2022. Die Bathopele-Mine hat nun erfolgreich die Hexriver-Verwerfung überquert, und obwohl die Bodenbedingungen schwierig sind, wird erwartet, dass sich die Produktion im zweiten Halbjahr 2023 normalisiert. Die AISC von R18.558/4Eoz (US$1.045/4Eoz) für Q1 2023 waren im Vergleich zum Vorjahr um 7% niedriger, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist, darunter: Lizenzgebühren, die um 92 % auf 29 Mio. R (2 Mio. US$) zurückgingen und damit um 336 Mio. R niedriger waren als in Q1 2022, was auf eine Lizenzgebührensenkung in Verbindung mit der letzten aufgeschobenen Zahlung von Anglo Platinum zurückzuführen ist, die in Q1 2023 erfolgte, und höhere Nebenproduktgutschriften, die um 28 % auf 847 Mio. R (48 Mio. US$) anstiegen und damit um 184 Mio. R höher waren als in Q1 2022 (in erster Linie aufgrund höherer Chrompreise), was teilweise durch einen 18 %igen Anstieg der ORD auf 168 Mio. R (9 Mio. US$) ausgeglichen wurde.

Die 4E-PGM-Produktion des Marikana-Betriebs (einschließlich PoC) ging um 2 % auf 175.530 Unzen zurück, was auf einen Anstieg der PoC-Unzen um 124 % zurückzuführen ist, der die geringere Produktion im Untertagebau und an der Oberfläche teilweise ausglich. Der Betrieb in Marikana war im Vergleich zu den anderen PGM-Betrieben in Südafrika stärker von Kabeldiebstahl betroffen, was zusammen mit Lastbeschränkungen und Sicherheitsunterbrechungen zu einem Rückgang der Produktion (ohne PoC) um 10 % im Vergleich zum Vorjahr auf 151.622 4 Unzen führte. Die Untertageproduktion von 146.346 4Eoz lag um 10 % unter dem Vorjahreswert, die Übertageproduktion von 5.276 4Eoz um 20 % darunter. Die AISC (ohne PoC) stiegen um 29 % auf R23.057/4Eoz (1.298 US$/4Eoz), während die AISC (einschließlich PoC) mit R24.030/4Eoz (1.353 US$/4Eoz) um 24 % höher lagen als im Vorjahr. Während sich das K4-Projekt weiterhin in der Aufbauphase befindet, erhöhen die erhöhten ORD-Kosten in Verbindung mit einer niedrigen, aber ansteigenden Produktionsleistung die AISC bei Marikana.

Der Betrieb in Kroondal entsprach mit einer Produktion von 41.187 4 Unzen weitgehend den Erwartungen, was einem Rückgang von 17 % gegenüber dem ersten Quartal 2022 entspricht. Dies ist in erster Linie auf die geplante Schließung des Simunye-Schachtes Ende 2022 (die 75 % des Rückgangs gegenüber dem Vorjahr ausmacht) und die anhaltend ungünstigen Bodenbedingungen in einigen Kroondal-Schächten zurückzuführen, die sich negativ auf die Produktivität auswirkten. Darüber hinaus waren die AISC mit R17.311/4Eoz (975 US$/4Eoz) um 16 % höher als im ersten Quartal 2022, was auf die geringere Produktion (wobei Simunye noch Gemeinkosten verursacht, die in Zukunft auf andere Betriebe übertragen werden), die oben erwähnten Inflationseffekte und die zusätzliche untertägige Unterstützung, die aufgrund der ungünstigen Bodenbedingungen erforderlich war, zurückzuführen ist, insbesondere bei den östlichen Schächten, die durch eine Scherzone gefördert werden.

Obwohl die PGM-Produktion von Platinum Mile im ersten Quartal 2023 mit 13.102 4 Unzen um 13 % niedriger ausfiel als im ersten Quartal 2022, entsprach dies den Erwartungen, wenn man die geringere Produktion aus dem Abbau der aktuellen Horizonte und die Tatsache berücksichtigt, dass der Flotationsausstoß des Konzentrators in Rustenburg um zusätzliche Oberflächentonnen erhöht wurde, was zu einer vorübergehenden Steigerung der Ausbeute im vorherigen Zeitraum führte. Darüber hinaus wirkte sich die Einschränkung der Auslastung auf die Verarbeitung des Erzes in den Konzentratoren UG2 und Retro aus. Der Produktionsrückgang und der allgemeine inflationäre Kostendruck in Verbindung mit einem höheren Betriebskapital führten zu höheren AISC von R10.456/4Eoz (US$589/4Eoz).

Die zurechenbare PGM-Produktion von Mimosa lag im ersten Quartal 2023 mit 26.396 4 Unzen um 6 % niedriger als im ersten Quartal 2022. Der Mahlbetrieb bei Mimosa wurde durch sporadische regionale Stromausfälle und einen geplanten fünftägigen Anlagenstillstand im März 2023 zur Integration und Inbetriebnahme des optimierten Anlagenprojekts beeinträchtigt. Der Schwerpunkt bei Mimosa liegt weiterhin auf der Optimierung des Reagenziensatzes und der Zelleneinstellungen im gesamten Flotationskreislauf. Die AISC im 1. Quartal 2023 waren mit 1.372 US$/4 Unze (24.360 R/4 Unze) um 49 % höher als im Vorjahr, was auf die geringere Produktion und das um 80 % auf 13 Mio. US$ (237 Mio. R) gestiegene Betriebskapital zurückzuführen ist. Der Anstieg des Betriebskapitals ist auf Ausgaben für die Optimierung der Prozessanlage, die Erweiterung der Konzentratorkapazität und ein neues Absetzbecken (TSF) zurückzuführen, da das bestehende TSF seine Kapazität erreicht.

Der Chromabsatz im ersten Quartal 2023 lag mit 499 Tausend Tonnen um 22 % unter dem Absatz von 640 Tausend Tonnen im ersten Quartal 2022, was auf das logistische Timing für Rustenburg und die geringere Produktion von Marikana zurückzuführen ist. Die Chromeinnahmen in Höhe von 852 Mio. R (48 Mio. US$) für das erste Quartal 2023 lagen um 29 % höher als im ersten Quartal 2022, was auf einen geringeren Absatz zurückzuführen ist, der durch einen Anstieg des erhaltenen Chrompreises um 44 % auf 283 US$/Tonne gegenüber 196 US$/Tonne im ersten Quartal 2022 ausgeglichen wurde.

Die Investitionsausgaben für Q1 2023 in Höhe von R1.161 Mio. (65 Mio. US$) sind im Vergleich zu Q1 2022 um 19 % gestiegen, was vor allem auf einen Anstieg der ORD im Marikana K4-Projekt zurückzuführen ist.

SA-Goldgeschäfte

Die von der SA verwalteten Goldbetriebe profitieren von einem angemessen strukturierten, inflationsgebundenen Tarifvertrag, der im Jahr 2022 abgeschlossen wurde und die Gruppe gut für den Anfang Mai 2023 verzeichneten Rekord-Goldpreis positioniert.

Die Produktion aus den SA-Goldbetrieben (einschließlich DRDGOLD) lag im ersten Quartal 2023 mit 6.229 kg (200.267 Unzen) um 46 % höher als im ersten Quartal 2022, nachdem der Betrieb nach den Arbeitskampfmaßnahmen in der ersten Jahreshälfte 2022 wieder aufgenommen worden war. Die Goldproduktion (ohne DRDGOLD) von 4.900 kg (157.539 Unzen) stieg um 71 % im Vergleich zum ersten Quartal 2022.

Die AISC (einschließlich DRDGOLD) für das erste Quartal 2023 in Höhe von R1.042.868/kg (1.826 US$/oz) und die AISC (ohne DRDGOLD) in Höhe von R1.109.088/kg (1.942 US$/oz) haben sich gegenüber dem vorangegangenen Vergleichsquartal und -jahr deutlich verbessert und spiegeln die Rückkehr zu einem normalisierten Betrieb nach den erheblichen Betriebsunterbrechungen im Jahr 2022 wider. Lastbeschränkungen stellen weiterhin eine Herausforderung für die normalen Betriebsabläufe dar und führen zu einem Anstieg der Betriebskosten, die jedoch durch die Einführung effektiverer Protokolle zur Abmilderung der Auswirkungen in den Griff bekommen werden.

Die Investitionsausgaben für das erste Quartal 2023 (ohne DRDGOLD) in Höhe von 1,227 Mrd. R1 (69 Mio. US$) spiegeln die Normalisierung des Betriebs und die Wiederaufnahme des Burnstone-Projekts wider.

Der Betrieb in Driefontein lieferte im Quartal eine starke Leistung, wobei die gefrästen Tonnen seit dem Streik und die Ausbeute seit dem vierten Quartal 2022 gestiegen sind, da höhergradige Panels erschlossen wurden. Die Untertageproduktion stieg im Jahresvergleich um 31 % auf 1.844 kg (59.286 Unzen), nachdem sich das Unternehmen vom Streik erholt hatte. Die übertägige Produktion war mit 59 kg (1.897 Unzen) um 25 % niedriger, da das zahlbare übertägige Material in Übereinstimmung mit dem langfristigen Plan kontinuierlich abgebaut wurde. Die AISC von R1.065.837/kg (1.867 US$/oz) waren um 1 % niedriger als im Q1 2022. Die nachhaltigen Investitionsausgaben stiegen um 31 % auf 80 Mio. R (5 Mio. US$), was vor allem auf höhere Ausgaben für das D4-Säulenprojekt zurückzuführen ist, das ein neues hochgradiges Riff erschließen wird. Der ORD stieg um 38 % auf R349 Millionen (20 Millionen US$), was mit der Zunahme der außerhalb des Riffs erzielten Erschließungsmeter übereinstimmt.

Die Untertageproduktion von Kloof in Höhe von 1.644 kg (52.856 Unzen) im 1. Quartal 2023 war 65 % höher als im Vorjahr, wobei die Untertageausbeute aufgrund der verbesserten Abbauqualität um 17 % stieg. Die übertägige Produktion von 88 kg (2.829 Unzen) war im Vergleich zum Vorjahr um 53 % niedriger, da die verfügbaren übertägigen Gesteinshalden gemäß dem Budgetplan erschöpft waren. Die AISC von R1.213.050/kg (2.124 US$/oz) im Q1 2023 waren aufgrund der höheren Produktion 17 % niedriger als im Q1 2022. Das nachhaltige Kapital war im Vergleich zum Vorjahr um 26 % niedriger, was auf geringere Ausgaben für die Aufrüstung von Förderanlagen und Projekte zur Anlagenerneuerung zurückzuführen ist, während das ORD-Kapital um 19 % höher war, was in erster Linie auf die Normalisierung der Erschließung außerhalb des Riffs nach den Arbeitskampfmaßnahmen zurückzuführen ist. Das Projektkapital für die Vertiefung des Schachtes Kloof 4 sank um 11 % auf R31 Millionen (2 Millionen US$).

Die unterirdische Goldproduktion des Beatrix-Betriebs im ersten Quartal 2023 von 957 kg (30.768 Unzen) stieg von 37 kg (1.190 Unzen) im ersten Quartal 2022, während die Produktion aus Oberflächenquellen von 9 kg (289 Unzen) auf 48 kg (1.543 Unzen) anstieg. Die AISC gingen im Jahresvergleich um 75 % auf R1.033.135/kg (1.809 US$/oz) zurück, was auf den beträchtlichen Anstieg des verkauften Goldes zurückzuführen ist, der durch die oben beschriebenen inflationären Kostensteigerungen und den Anstieg der ORD um 168 % auf 83 Mio. R (5 Mio. US$) ausgeglichen wurde.

Die Konsultationen nach Section 189 mit den Interessengruppen wurden im ersten Quartal 2023 abgeschlossen, woraufhin der Betrieb am Schacht Beatrix 4 und der Anlage Kloof 1 eingestellt wurde. Der Schacht Beatrix 4 trug zuvor etwa 20 % zur Produktion des Beatrix-Betriebs bei. Die Produktion und der Gehalt des Beatrix-Betriebs werden in Zukunft sinken, obwohl aufgrund der Einstellung der verlustbringenden Produktion eine verbesserte Rentabilität erwartet wird.

Die Oberflächengoldproduktion des Cooke-Betriebs stieg im ersten Quartal 2023 um 64 % auf 260 kg (8.359 Unzen), wobei die AISC im Vergleich zum ersten Quartal 2022 um 8 % auf 983.713 R/kg (1.723 US$/Unze) stiegen, was auf einen Anstieg der Umsatzkosten um 61 % infolge der oben genannten Inflationserhöhungen bei Chemikalien und Stahlkugeln sowie auf den Anstieg des Zuschlagstoffpreises zurückzuführen ist, der an den höheren Goldpreis im Rahmen von Veredelungsvereinbarungen gebunden ist.

Die Goldproduktion von DRDGOLD lag im ersten Quartal 2023 mit 1.329 kg (42.728 Unzen) um 4 % niedriger als im ersten Quartal 2022, was auf einen Rückgang der gefrästen Tonnen um 21 % zurückzuführen ist, der teilweise durch einen Anstieg der Ausbeute um 19 % auf 0,25 g/t ausgeglichen wurde. Der Rückgang der gefrästen Tonnen ist das Ergebnis der Rückgewinnung der letzten Reste und der Bereinigung von Material an Betriebsstandorten, die sich der Erschöpfung nähern, wobei der Anstieg der Ausbeute mit höhergradigem Restmaterial verbunden ist, das typischerweise in den letzten Phasen der Rückgewinnung und Bereinigung angetroffen wird. Die AISC stiegen im 1. Quartal 2023 um 8 % auf 772.009/kg (1.352 US$/oz), was auf geringere Goldverkäufe, Inflationseffekte in der Branche und einen 44 %igen Anstieg des nachhaltigen Kapitals zurückzuführen ist, das für die Erschließung neuer Rekultivierungsstandorte erforderlich ist, um die kurz vor der Erschöpfung stehenden Betriebsstandorte zu ersetzen. Das Projektkapital stieg im 1. Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 596 % auf R160 Mio. (9 Mio. US$), hauptsächlich für die Entwicklung des Solarkraftwerksprojekts.

SA Gold Burnstone-Projekt

Der Zeitplan des Burnstone-Projekts wurde durch den Arbeitskampf im Jahr 2022 in Verbindung mit einem Mangel an Fachkräften und gleislosen mobilen Maschinen negativ beeinflusst. Der Projektumfang wurde geändert, um diesen Einschränkungen Rechnung zu tragen. Die erste Produktion in Burnstone wird nun für das Jahr 2024 erwartet. Erfreulicherweise haben die ersten Arbeiten an der metallurgischen Anlage planmäßig begonnen, und der Antrag auf eine integrierte Wassernutzungslizenz (IWULA) wird dem Department of Water and Sanitation im Juni 2023 erneut vorgelegt, nachdem die von den Aufsichtsbehörden aufgeworfenen Fragen beantwortet wurden. Im ersten Quartal 2023 wurden Projektinvestitionen in Höhe von 73 Millionen R3 (21 Millionen US$) getätigt. Dieser Betrag lag unter dem geplanten Kapital, was in erster Linie auf geringere ORD, witterungsbedingte Verzögerungen und Auswirkungen von Lastabwürfen auf die Verfügbarkeit elektrischer Geräte zurückzuführen ist.

Der tragische Zwischenfall mit dem Förderband in Burnstone im April 2023 wird die Fertigstellung des Systems zur Gesteinsförderung im Schacht voraussichtlich um etwa vier Monate verzögern. Die vollständigen Auswirkungen des Vorfalls müssen noch ermittelt werden.

Region Europa - Betrieb in Sandouville

Die Akquisition der Nickelraffinerie Sandouville in Le Havre, Frankreich, wurde am 4. Februar 2022 abgeschlossen, so dass ein Vergleich der Betriebsergebnisse für Q1 2023 mit Q1 2022 in diesem Zusammenhang zu sehen ist. Das schwierige zweite Halbjahr 2022, in dem technische Probleme in der Kathodenproduktionseinheit die Gesamtleistung beeinträchtigten, setzte sich im ersten Quartal 2023 fort. Die Inbetriebnahme des vierten Quartals 2022 nach der jährlichen Wartungsabschaltung im Oktober dauerte länger als erwartet. Im Q1 2023 wurde eine bessere Leistung als im Q4 2022 erzielt.

Das erste Quartal 2023 war jedoch immer noch eine Herausforderung, da der Ausfall der Kathodenanlage Ende 2022 auch im ersten Quartal 2023 anhielt. Obwohl die meisten Kathodenzellen bis Ende März 2023 repariert waren, wurde die Produktion aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit gedrosselt. Es wird erwartet, dass die Anlage im 3. Quartal 2023 die volle Produktion erreichen wird. Die Produktion im ersten Quartal 2023 wurde auch durch 32 Tage Produktionsausfall aufgrund von Streiks in Frankreich, der Zuverlässigkeit der Anlage und Prozessproblemen beeinträchtigt.

Sandouville produzierte im 1. Quartal 2023 1.180 Tonnen Nickelmetall (5 % weniger als im 1. Quartal 2022), 429 Tonnen Nickelsalze (8 % mehr als im 1. Quartal 2022) und 33 Tonnen Kobaltchlorid (6 % weniger als im 1. Quartal 2022) zu Betriebskosten in Nickeläquivalent von 38.750 US$/tNi (688.196 R/tNi), 10 % mehr als im ersten Quartal 2022. Die Stückkosten wurden in erster Linie durch Produktionseinschränkungen sowie höhere Energie- und Rohstoffkosten beeinträchtigt. Das nachhaltige Kapital in Höhe von 2 Mio. US$ (44 Mio. R) im Q1 2023 war 277 % höher als im *Q1 2022 mit 1 Mio. US$ (10 Mio. R), wobei die erhöhten Ausgaben für die Anlagenwartung zur Erreichung der Stabilität die Nebenproduktgutschriften ausglichen, die um 157 % auf 3 Mio. US$ (45 Mio. R) stiegen.

Im ersten Quartal 2023 wurde eine Reihe von neuen Managementpositionen besetzt, darunter: Leiter Frankreich, technischer Leiter und Finanzmanager für Sandouville, und es wurde ein Sanierungsplan eingeleitet, der sich auf die Kostenanalyse, die Anpassung des Produktmixes an die Marktanforderungen, die Rückgewinnung der Anlagen und die Zuverlässigkeit konzentriert.

Die Durchführbarkeitsstudien für die Projekte PGM-Autokatalysator-Recycling, Nickelsulfat in Batteriequalität und Recycling von Batteriemetallen werden fortgesetzt.

*Beachten Sie, dass Sibanye-Stillwater die Sandouville-Nickelraffinerie am 4. Februar 2021 erworben hat und daher die Beträge für Q1 2022 ab dem effektiven Datum des Erwerbs enthalten sind.

Keliber

Wie am 6. Februar 2023 angekündigt, hat Keliber die Umweltgenehmigung für das Bergwerk Rapasaari und den Konzentrator Päiväneva von der regionalen staatlichen Verwaltungsbehörde für West- und Binnenfinnland (AVI) erhalten. Keliber hat die 144 in der Genehmigung enthaltenen Auflagen sorgfältig geprüft und beim Verwaltungsgericht Vaasa einen Antrag auf Änderung und/oder Klärung von sechs der Genehmigungsauflagen eingereicht. Keliber beteiligt sich weiterhin an dem Gerichtsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Vaasa und stellt Informationen zur Verfügung, nachdem zwei externe Rechtsmittel eingelegt wurden. Wie am 25. April 2023 bekannt gegeben wurde, bestätigte die Finnish Minerals Group, die die Investitionen des finnischen Staates in die Bergbauindustrie vertritt und verwaltet, ihre Unterstützung für das Projekt und erhöhte ihre Beteiligung am Keliber-Projekt von 14 % auf 20 %, indem sie 53,9 Mio. der Bezugsrechtsemission in Höhe von 104 Mio. zeichnete.

Weitere Entwicklungen

- Der Beginn der Erdarbeiten für die Keliber-Lithiumraffinerie (erste Phase des Keliber-Lithiumprojekts) in Kokkola, Finnland, begann am 7. März 2023; die Grundsteinlegung ist für den 11. Mai 2023 geplant

- Bauunternehmen, die Erd- und Fundamentarbeiten für die Lithiumraffinerie ausführen sollen, sowie ein Dienstleister für das Vertragsmanagement

- Mehrere Beschaffungsvereinbarungen und andere Verträge unterzeichnet

- Fortschreitende Verhandlungen mit einem Bankenkonsortium über die Fremdfinanzierung des verbleibenden Projektkapitals nach Abschluss der Bezugsrechtsemission in Höhe von 104 Millionen Euro

- 107 Personen vor Ort, darunter 73 Auftragnehmer

- 29 Explorationsbohrungen mit drei Bohrgeräten über insgesamt 6.958 Meter (ein neuer Quartalsrekord) mit hervorragenden Abschnitten auf den Zielen Tuoreetsaaret, Rapasaari und Syväjärvi. Im Rahmen der regionalen Lithiumexploration wurde eine 7-wöchige Perkussionsbohrkampagne durchgeführt

- Die geschätzten Gesamtinvestitionen für das Projekt bleiben unverändert bei 588 Mio. (11,2 Mrd. R), wobei 177 Mio. (3,4 Mrd. R) bereits gebunden sind.

- Die im ersten Quartal 2023 getätigten Investitionen beliefen sich auf 16,3 Mio. (511 Mio. R3), die bisher getätigten Gesamtinvestitionen auf 37,1 Mio. (707 Mio. R).

- Geringfügige Verzögerung bei den Investitionsausgaben aufgrund des langsamer als erwarteten Baubeginns

- Die Schätzung der Investitionskosten für die Lithiumraffinerie bleibt unverändert bei 359 Mio. (6,8 Mrd. R)

- Investitionsausgaben in Q1 2023 13,9 Millionen Euro (265 Millionen Euro) mit bisherigen Investitionsausgaben in Höhe von 31,7 Millionen Euro (604 Millionen Euro)

OPERATIVER AUSBLICK FÜR 2023*

In erster Linie aufgrund der Auswirkungen des Schachtvorfalls in der Mine Stillwater West sowie der anhaltenden betrieblichen Einschränkungen, die sich auf die US-PGM-Betriebe auswirken, wurde die Prognose für 2023 revidiert. Die 2E-PGM-Produktion für 2023 wird nun zwischen 460.000 2Eoz und 480.000 2Eoz prognostiziert, mit AISC zwischen 1.550 US$/2Eoz und 1.650 US$/2Eoz. Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich zwischen 285 und 300 Millionen US$ betragen, einschließlich etwa 25 Millionen US$ Projektkapital.

Die 3E-PGM-Produktion für die US-PGM-Recyclingbetriebe wird für das Jahr auf 450.000 bis 500.000 eingespeiste 3Eoz geschätzt. Die Investitionsausgaben werden auf 2,6 Millionen US$ (41,9 Millionen R) geschätzt.

Die prognostizierte 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe für 2023 bleibt unverändert bei 1,7 Mio. 4Eoz bis 1,8 Mio. 4Eoz, einschließlich ca. 60.000 4Eoz PoC von Dritten, mit AISC zwischen R20.800/4Eoz und R21.800/4Eoz (US$1.300/4Eoz und US$1.363/4Eoz) - ohne Kosten für PoC von Dritten. Die Investitionsausgaben werden für das Jahr auf R5,4 Milliarden (338 Millionen US$)* prognostiziert, einschließlich Projektkapital in Höhe von R920 Millionen (58 Millionen US$) für das K4-Projekt.

Die Goldproduktion der verwalteten SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) wird für 2023 auf 23.500 kg (756 Unzen) bis 24.500 kg (788 Unzen) geschätzt. Diese Prognose spiegelt eine Rückkehr zu normalisierten Produktionsraten nach dem Arbeitskampf im Jahr 2022 wider, schließt jedoch die Produktion von Beatrix 4 und Kloof 1 aus, wo der Betrieb im ersten Quartal 2023 nach Abschluss einer erfolgreichen Konsultation gemäß Section 189 eingestellt wurde. Während die Prognosen derzeit unverändert bleiben, führt das Unternehmen eine detaillierte technische Überprüfung der Grenzbetriebe durch, bei der betriebliche und energetische Beschränkungen sowie die anhaltend hohe Inflation berücksichtigt werden. Diese Überprüfung wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Die AISC werden voraussichtlich zwischen 950.000 R/kg und 1.020.000 R/kg (1.882 US$/oz und 1.940 US$/oz) liegen. Die Investitionsausgaben werden auf R5,9 Mrd. (369 Mio. US$) geschätzt, einschließlich R1,95 Mrd. (122 Mio. US$) Projektinvestitionen für das Burnstone-Projekt und R150 Mio. (9 Mio. US$) für das Vertiefungsprojekt Kloof 4.

Die Produktion der Sandouville-Nickelraffinerie wird auf 9,5 bis 10,1 Kilotonnen Nickelprodukt prognostiziert, bei einem Nickeläquivalent von 24.813 /t (R409k/t)* und Investitionsausgaben von 15,9 Mio. (R262,9 Mio.)*. Die Investitionsausgaben für das Lithiumprojekt Keliber werden für das Jahr 2023 auf etwa 231 Millionen (R3,81 Milliarden)* geschätzt.

*Der Leitfaden wurde, soweit relevant, mit einem durchschnittlichen Wechselkurs von R16,00/US$ und R16,50/ umgerechnet.

WESENTLICHE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS - QUARTALE

PGM-Betriebe in den USA und SA

US and SA PGM US PGM operations Total SA PGM operations1 Rustenburg Marikana1 Kroondal Plat Mile Mimosa

opera-tions1

Under- Total Under- Surface Under- Surface Under- Surface Attribu-table Surface Attribu-table

ground2 ground ground ground

Production

Tonnes milled/treated 000't Mar 2023 -8,742- -282- -8,460- -3,860- -4,600- -1,412- -1,260- -1,436- -812- -686- -2,529- -326-

Dec 2022 -9,242- -286- -8,956- -4,229- -4,727- -1,399- -1,385- -1,660- -892- -823- -2,450- -347-

Mar 2022 -9,291- -328- -8,963- -4,131- -4,832- -1,420- -1,422- -1,538- -928- -833- -2,482- -340-

Plant head grade g/t Mar 2023 -2.29- -12.26- -1.96- -3.28- -0.85- -3.34- -1.05- -3.64- -0.88- -2.27- -0.74- -3.53-

Dec 2022 -2.31- -12.60- -1.98- -3.27- -0.82- -3.31- -1.08- -3.62- -0.86- -2.40- -0.66- -3.53-

Mar 2022 -2.38- -12.74- -2.00- -3.29- -0.89- -3.29- -1.11- -3.78- -0.85- -2.28- -0.77- -3.57-

Plant recoveries % Mar 2023 -74.64- -90.67- -71.24- -84.52- -28.43- -85.81- -40.83- -87.08- -22.98- -82.28- -21.77- -71.33-

Dec 2022 -75.42- -91.20- -72.30- -84.94- -27.20- -86.22- -33.77- -86.75- -26.01- -82.43- -21.62- -74.39-

Mar 2022 -75.15- -90.08- -71.42- -84.74- -29.35- -86.66- -37.18- -86.96- -25.87- -81.09- -24.65- -71.86-

Yield g/t Mar 2023 -1.71- -11.12- -1.40- -2.77- -0.24- -2.87- -0.43- -3.17- -0.20- -1.87- -0.16- -2.52-

Dec 2022 -1.74- -11.49- -1.43- -2.78- -0.22- -2.85- -0.36- -3.14- -0.22- -1.98- -0.14- -2.63-

Mar 2022 -1.79- -11.48- -1.43- -2.79- -0.26- -2.85- -0.41- -3.29- -0.22- -1.85- -0.19- -2.57-

PGM production3 4Eoz - 2Eoz Mar 2023 -480,481- -100,690- -379,791- -344,052- -35,739- -130,123- -17,361- -146,346- -5,276- -41,187- -13,102- -26,396-

Dec 2022 -516,720- -105,205- -411,515- -377,627- -33,888- -128,351- -16,236- -167,645- -6,413- -52,321- -11,239- -29,310-

Mar 2022 -533,237- -122,389- -410,848- -370,272- -40,576- -130,171- -18,870- -162,540- -6,562- -49,518- -15,144- -28,043-

PGM sold4 4Eoz - 2Eoz Mar 2023 -500,257- -87,781- -412,476- -135,514- -20,466- 180,929 -41,187- -13,102- -21,278-

Dec 2022 -523,756- -110,822- -412,934- -150,266- -19,061- 152,402 -52,321- -11,239- -27,645-

Mar 2022 -563,328- -111,153- -452,175- -155,095- -17,167- 187,611 -49,518- -15,144- -27,640-

Price and costs5

Average PGM basket price6 R/4Eoz - R/2Eoz Mar 2023 -34,357- -25,326- -36,433- -36,952- -27,855- 36,988 -38,142- -29,968- -30,406-

Dec 2022 -39,418- -30,608- -41,953- -42,625- -30,156- 42,446 -44,636- -33,775- -33,279-

Mar 2022 -42,210- -31,323- -45,061- -46,559- -29,993- 45,007 -48,327- -36,793- -34,514-

Average PGM basket price6 US$/4Eoz - US$/2Eoz Mar 2023 -1,935- -1,426- -2,051- -2,081- -1,568- 2,083 -2,148- -1,687- -1,712-

Dec 2022 -2,238- -1,738- -2,382- -2,420- -1,712- 2,410 -2,535- -1,918- -1,890-

Mar 2022 -2,773- -2,058- -2,961- -3,059- -1,971- 2,957 -3,175- -2,417- -2,268-

Operating cost7 R/t Mar 2023 -1,159- -7,665- -934- -2,042- 143 1,589 -1,180- -60- -1,653-

Dec 2022 -1,140- -7,838- -918- -2,072- -300- 1,366 -1,154- -61- -1,553-

Mar 2022 -977- -5,704- -797- -1,820- -155- 1,277 -945- -53- -1,203-

Operating cost7 US$/t Mar 2023 -65- -432- -53- -115- -8- 89 -66- -3- -93-

Dec 2022 -65- -445- -52- -118- -17- 78 -66- -3- -88-

Mar 2022 -64- -375- -52- -120- -10- 84 -62- -3- -79-

Operating cost7 R/4Eoz - R/2Eoz Mar 2023 -21,476- -21,432- -21,489- -22,156- -10,368- 23,552 -19,642- -11,525- -20,420-

Dec 2022 -20,812- -21,320- -20,672- -22,587- -25,622- 20,034 -18,138- -13,346- -18,390-

Mar 2022 -17,306- -15,287- -17,952- -19,858- -11,659- 18,616 -15,893- -8,716- -14,585-

Operating cost7 US$/4Eoz - US$/2Eoz Mar 2023 -1,209- -1,207- -1,210- -1,248- -584- 1,326 -1,106- -649- -1,150-

Dec 2022 -1,182- -1,211- -1,174- -1,283- -1,455- 1,138 -1,030- -758- -1,044-

Mar 2022 -1,137- -1,004- -1,179- -1,305- -766- 1,223 -1,044- -573- -958-

All-in sustaining cost8 R/4Eoz - R/2Eoz Mar 2023 -22,927- -33,052- -20,043- 18,558 23,057 -17,311- -10,456- -24,360-

Dec 2022 -24,066- -32,613- -21,713- 23,543 22,257 -16,819- -12,457- -24,053-

Mar 2022 -18,142- -18,940- -17,886- 20,041 17,806 -14,863- -7,462- -13,979-

All-in sustaining cost8 US$/4Eoz - US$/2Eoz Mar 2023 -1,291- -1,861- -1,129- 1,045 1,298 -975- -589- -1,372-

Dec 2022 -1,367- -1,852- -1,233- 1,337 1,264 -955- -707- 1366

Mar 2022 -1,192- -1,244- -1,175- 1,317 1,170 -977- -490- 918

All-in cost8 R/4Eoz - R/2Eoz Mar 2023 -23,725- -35,018- -20,507- 18,558 24,132 -17,336- -10,456- -24,360-

Dec 2022 -25,492- -36,234- -22,535- 23,536 24,067 -16,819- -12,457- -24,053-

Mar 2022 -19,177- -21,546- -18,419- 20,041 19,012 -14,863- -7,462- -13,979-

All-in cost8 US$/4Eoz - US$/2Eoz Mar 2023 -1,336- -1,972- -1,155- 1,045 1,359 -976- -589- -1,372-

Dec 2022 -1,448- -2,058- -1,280- 1,337 1,367 -955- -707- -1,366-

Mar 2022 -1,260- -1,416- -1,210- 1,317 1,249 -977- -490- -918-

Capital expenditure5

Ore reserve development R'mil Mar 2023 -1,622- -976- -646- 168 478 --- --- ---

Dec 2022 -1,481- -887- -594- 178 416 --- --- ---

Mar 2022 -1,021- -637- -384- 142 242 --- --- ---

Sustaining capital R'mil Mar 2023 -718- -367- -351- 128 168 -48- -7- -237-

Dec 2022 -1,288- -513- -775- 245 439 -78- -13- -313-

Mar 2022 -552- -166- -386- 156 183 -46- -1- -113-

Corporate and projects R'mil Mar 2023 -362- -198- -164- - 163 -1- --- ---

Dec 2022 -692- -381- -311- (1) 312 --- --- ---

Mar 2022 -523- -319- -204- - 204 --- --- ---

Total capital expenditure R'mil Mar 2023 -2,702- -1,541- -1,161- 296 809 -49- -7- -237-

Dec 2022 -3,461- -1,781- -1,680- 422 1,167 -78- -13- -313-

Mar 2022 -2,096- -1,122- -974- 298 629 -46- -1- -113-

Total capital expenditure US$'mil Mar 2023 -152- -87- -65- 17 46 -3- --- -13-

Dec 2022 -197- -101- -95- 24 66 -4- -1- -18-

Mar 2022 -138- -74- -64- 20 41 -3- --- -7-

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 31. März 2023, 31. Dezember 2022 und 31. März 2022 betrug R17,76/US$, R17,61/US$ bzw. R15,22/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die PGM-Betriebe in den USA und SA, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana schließen die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, Total SA PGM und Marikana - Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, Total SA PGM und Marikana - Quartale".

2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die in den oben genannten Statistiken nicht berücksichtigt sind und in der nachstehenden Tabelle zum PGM-Recycling aufgeführt werden

3 Produktion pro Produkt - siehe Prillsplit in der Tabelle unten

4 Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten

5 Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen der PGM-Betriebe in den USA und SA sowie der PGM-Betriebe von Total SA schließen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode bilanziert wird und nicht in den Umsatzerlösen und Umsatzkosten enthalten ist.

6 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze vor einer Anpassung des Konzentratkaufs.

7 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum produzierten PGM geteilt werden. Für eine Überleitung siehe "Betriebskosten pro Einheit - Quartale" US und SA PGM Operationen

8 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibung zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".

Bergbau - PGM Prill Split einschließlich PoC für Dritte, ohne Recyclingaktivitäten

USA UND SA PGM-OPERATIONEN TOTAL SA PGM OPERATIONS US-PGM-OPERATIONEN

März 2023 Dezember 2022 März 2022 März 2023 Dezember 2022 März 2022 März 2023 Dezember 2022 März 2022

% % % % % % % % %

Platin -264,685- -52%- -282,016 -52%- -278,259 -51%- -240,903 -60%- 257,964 -60%- -250,401 -59%- -23,782- -24%- -24,052 -23%- -27,858 -23%-

Palladium -196,583- -39%- -209,447 -39%- -220,820 -41%- -119,675 -30%- 128,294 -30%- -126,289 -30%- -76,908- -76%- -81,153 -77%- -94,531 -77%-

Rhodium -35,649- -7%- -38,487 -7%- -36,738 -7%- -35,649 -9%- 38,487 -9%- -36,738 -9%-

Gold -7,472- -1%- -8,048 -1%- -8,112 -1%- -7,472 -2%- 8,048 -2%- -8,112 -2%-

PGM-Produktion 4E/2E -504,389- -100%- -537,998 -100%- -543,929 -100%- -403,699 -100%- 432,793 -100%- -421,540 -100%- -100,690- -100%- -105,205 -100%- -122,389 -100%-

Ruthenium -56,498- -60,965 -58,777 -56,498 60,965 -58,777

Iridium -14,323- -15,602 -14,566 -14,323 15,602 -14,566

Insgesamt 6E/2E -575,210- -614,565 -617,272 -474,520 509,360 -494,883 -100,690- -105,205 -122,389

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

Recycling in US-Betrieben

Einheit März 2023 Dezember 2022 März 2022

Durchschnittliche Katalysatorzufuhr/Tag Tonne -10.7- -12.1- -23.7-

Insgesamt verarbeitet Tonne -965- -1,110- -2,132-

Erlaubt Tonne --- --- ---

Gekauft Tonne -965- -1,110- -2,132-

PGM eingespeist 3Eoz -78,844- -95,881- -190,871-

PGM verkauft 3Eoz -79,405- -118,982- -147,571-

PGM tolled zurückgegeben 3Eoz -2,532- -743- ---

VERGÜTUNGSMÖGLICHKEITEN UND KOSTENBENCHMARKEN - QUARTIER (Fortsetzung)

SA-Goldgeschäfte

Total SA gold operations Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD

Total Under- Surface Under- Surface Under- Surface Under- Surface Surface Surface

ground ground ground ground

Production

Tonnes milled/treated 000't Mar 2023 -8,081- -1,066- -7,015- -353- -201- -361- -335- -351- -216- -992- -5,271-

Dec 2022 -9,064- -1,152- -7,912- -313- -366- -400- -670- -439- -106- -1,085- -5,685-

Mar 2022 -8,748- -492- -8,256- -236- -200- -256- -623- --- --- -774- -6,659-

Yield g/t Mar 2023 -0.77- -4.17- -0.25- -5.23- -0.29- -4.55- -0.26- -2.72- -0.22- -0.26- -0.25-

Dec 2022 -0.77- -4.25- -0.26- -4.86- -0.52- -4.73- -0.34- -3.38- -0.40- -0.31- -0.22-

Mar 2022 -0.49- -4.95- -0.22- -5.95- -0.40- -3.89- -0.30- --- --- -0.21- -0.21-

Gold produced kg Mar 2023 -6,229- -4,445- -1,784- -1,844- -59- -1,644- -88- -957- -48- -260- -1,329-

Dec 2022 -6,973- -4,896- -2,077- -1,523- -190- -1,891- -230- -1,482- -42- -337- -1,278-

Mar 2022 -4,264- -2,437- -1,827- -1,404- -79- -996- -189- -37- -9- -159- -1,391-

oz Mar 2023 -200,267- -142,910- -57,357- -59,286- -1,897- -52,856- -2,829- -30,768- -1,543- -8,359- -42,728-

Dec 2022 -224,187- -157,410- -66,777- -48,966- -6,109- -60,797- -7,395- -47,647- -1,350- -10,835- -41,089-

Mar 2022 -137,091- -78,351- -58,739- -45,140- -2,540- -32,022- -6,076- -1,190- -289- -5,112- -44,722-

Gold sold kg Mar 2023 -6,765- -4,830- -1,935- -1,824- -105- -1,877- -146- -1,129- -48- -307- -1,329-

Dec 2022 -6,308- -4,314- -1,994- -1,437- -139- -1,633- -198- -1,244- -42- -295- -1,320-

Mar 2022 -4,746- -2,829- -1,917- -1,494- -100- -1,185- -224- -150- -9- -207- -1,377-

oz Mar 2023 -217,500- -155,288- -62,212- -58,643- -3,376- -60,347- -4,694- -36,298- -1,543- -9,870- -42,728-

Dec 2022 -202,807- -138,698- -64,109- -46,201- -4,469- -52,502- -6,366- -39,996- -1,350- -9,484- -42,439-

Mar 2022 -152,587- -90,954- -61,633- -48,033- -3,215- -38,099- -7,202- -4,823- -289- -6,655- -44,272-

Price and costs

Gold price received R/kg Mar 2023 -1,064,302- 1,070,503 1,068,710 1,066,270 1,061,889 -1,047,404-

Dec 2022 -971,623- 972,081 969,962 969,673 962,712 -977,273-

Mar 2022 -916,351- 916,562 915,543 924,528 913,043 -916,485-

Gold price received US$/oz Mar 2023 -1,864- 1,875 1,872 1,867 1,860 -1,834-

Dec 2022 -1,716- 1,717 1,713 1,713 1,700 -1,726-

Mar 2022 -1,873- 1,873 1,871 1,889 1,866 -1,873-

Operating cost1 R/t Mar 2023 -689- -3,923- -198- -4,247- -362- -4,951- -301- -2,541- -232- -243- -175-

Dec 2022 -652- -3,838- -188- -4,721- -254- -4,340- -257- -2,749- -94- -254- -165-

Mar 2022 -511- -6,486- -155- -5,301- -295- -5,637- -254- --- --- -183- -135-

US$/t Mar 2023 -39- -221- -11- -239- -20- -279- -17- -143- -13- -14- -10-

Dec 2022 -37- -218- -11- -268- -14- -246- -15- -156- -5- -14- -9-

Mar 2022 -34- -426- -10- -348- -19- -370- -17- --- --- -12- -9-

R/kg Mar 2023 -894,205- -940,382- -779,148- -812,364- -1,237,288- -1,088,200- -1,147,727- -933,124- -1,041,667- -926,923- 696,012

Dec 2022 -847,268- -902,778- -716,418- -971,110- -489,474- -916,975- -747,826- -814,440- -238,095- -818,991- -733,177-

Mar 2022 -1,048,077- -1,309,397- -699,507- -891,026- -746,835- -1,448,795- -835,979- -13,432,432- -2,111,111- -893,082- -647,017-

US$/oz Mar 2023 -1,566- -1,647- -1,365- -1,423- -2,167- -1,906- -2,010- -1,634- -1,824- -1,623- -1,219-

Dec 2022 -1,496- -1,595- -1,265- -1,715- -865- -1,620- -1,321- -1,438- -421- -1,447- -1,295-

Mar 2022 -2,142- -2,676- -1,430- -1,821- -1,526- -2,961- -1,708- -27,450- -4,314- -1,825- -1,322-

All-in sustaining cost2 R/kg Mar 2023 -1,042,868- 1,065,837 1,213,050 1,033,135 -983,713- -772,009-

Dec 2022 -1,041,218- 1,220,812 1,130,530 924,572 -871,186- -837,121-

Mar 2022 -1,183,944- 1,080,928 1,462,030 4,188,679 -908,213- -712,418-

All-in sustaining cost2 US$/oz Mar 2023 -1,826- 1,867 2,124 1,809 -1,723- -1,352-

Dec 2022 -1,839- 2,156 1,997 1,633 -1,539- -1,479-

Mar 2022 -2,420- 2,209 2,988 8,560 -1,856- -1,456-

All-in cost2 R/kg Mar 2023 -1,127,421- 1,065,837 1,228,374 1,033,135 -983,713- -892,400-

Dec 2022 -1,110,812- 1,220,812 1,157,837 924,572 -871,186- -886,364-

Mar 2022 -1,224,821- 1,080,928 1,486,870 4,213,836 -908,213- -729,121-

All-in cost2 US$/oz Mar 2023 -1,974- 1,867 2,151 1,809 -1,723- -1,563-

Dec 2022 -1,962- 2,156 2,045 1,633 -1,539- -1,566-

Mar 2022 -2,503- 2,209 3,039 8,611 -1,856- -1,490-

Capital expenditure

Ore reserve development R'mil Mar 2023 -653- 349 221 83 - ---

Dec 2022 -691- 334 262 95 - ---

Mar 2022 -468- 252 185 31 - ---

Sustaining capital R'mil Mar 2023 -279- 80 70 14 - -115-

Dec 2022 -480- 154 153 50 - -123-

Mar 2022 -270- 61 94 35 - -80-

Corporate and projects3 R'mil Mar 2023 -570- - 31 - - -160-

Dec 2022 -423- - 50 - - -65-

Mar 2022 -183- - 35 4 - -23-

Total capital expenditure R'mil Mar 2023 -1,502- 429 322 97 - -275-

Dec 2022 -1,594- 488 465 145 - -188-

Mar 2022 -921- 313 314 70 - -103-

Total capital expenditure US$'mil Mar 2023 -85- 24 18 5 - -15-

Dec 2022 -91- 28 26 8 - -11-

Mar 2022 -61- 21 21 5 - -7-

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2023, 31. Dezember 2022 und 31. März 2022 betrugen R17,76/US$, R17,61/US$ bzw. R15,22/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten. Die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold geteilt werden. Für eine Überleitung siehe "Betriebskosten je Einheit - Quartale" SA-Goldgeschäfte

2 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".

3 Die Projektausgaben des Unternehmens für die Quartale zum 31. März 2023, 31. Dezember 2022 und 31. März 2022 beliefen sich auf R 379 Mio. (21 Mio. US$), R 308 Mio. (17 Mio. US$) bzw. R 121 Mio. (8 Mio. US$), wovon der Großteil auf das Burnstone-Projekt entfiel.

VERGÜTUNGSMÖGLICHKEITEN UND KOSTENBENCHMARKEN - QUARTIER (Fortsetzung)

Europäische Operationen

Sibanye-Stillwater-Raffinerie Sandouville

Batterie Metall geteilt

März 2023 Dezember 2022 März 20221

Produzierte Mengen (Tonnen) % % %

Nickel-Salze2 -429- -27%- -287- -46%- -398- -24%-

Nickel Metall -1,180- -73%- -337- -54%- -1,248- -76%-

Nickelproduktion insgesamt tNi -1,609- -100%- -624- -100%- -1,646- -100%-

Nickel-Kuchen3 -61- 23 70

Kobaltchlorid (CoCl )24 -33- 6 35

Eisen(III)-chlorid (FeCl )34 -296- 110 360

Verkaufsmengen (Tonnen)

Nickel-Salze2 -229- -17%- -347- -62%- -376- -23%-

Nickel Metall -1,118- -83%- -211- -38%- -1,232- -77%-

Verkauftes Nickel insgesamt tNi -1,347- -100%- -558- -100%- -1,608- -100%-

Nickel-Kuchen3 -19- - -

Kobaltchlorid (CoC )l24 -16- (32) 50

Eisen(III)-chlorid (FeCl )34 -296- 110 360

Nickeläquivalent Korbpreis Einheit März 2023 Dezember 2022 März 20221

Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen R'mil -676- -311- -770-

Nickel Verkaufte Produkte tNi -1,347- -558- -1,608-

Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent5 R/tNi -501,856- -557,348- -478,856-

US$/tNi -28,258- -31,649- -31,462-

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten R'mil März 2023 Dezember 2022 März 20221

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen -922- -624- -864-

Kohlenstoffsteuer --- --- ---

Kosten für die Gemeinschaft --- --- ---

Aktienbasierte Vergütungen --- --- ---

Rehabilitationszinsen und Amortisationen -1- -1- -1-

Pachtverträge -5- -(13)- -2-

Nachhaltige Investitionsausgaben -44- -37- -10-

Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse -(45)- -(25)- -(15)-

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten -927- -624- -862-

Nickel Verkaufte Produkte tNi -1,347- -558- -1,608-

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten6 R/tNi -688,196- -1,118,280- -536,070-

US$/tNi -38,750- -63,503- -35,221-

Ausbeute an Nickel7 % -96.-15% -89.53-% -98.-22-%

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2023, 31. Dezember 2022 und 31. März 2022 betrugen R17,76/US$, R17,61/US$ bzw. R15,22/US$

5. Einbezogene Beträge seit dem Datum des Inkrafttretens der Übernahme am 4. Februar 2022

6. Nickelsalze bestehen aus wasserfreiem Nickel, Nickelchlorid mit niedrigem Natriumgehalt, Nickelchlorid Standard, Nickelcarbonat und Nickelchloridlösung

7. Nickelkuchen fallen bei der Verarbeitung von Nickelmatte an und werden wieder in den Nickelraffinationsprozess zurückgeführt

8. Kobaltchlorid und Eisen(III)-chlorid werden aus Nickelmatte durch ein anderes Raffinationsverfahren auf Auftragsbasis gewonnen

9. Der durchschnittliche Korbpreis pro Tonne Nickeläquivalent ist der gesamte Nickelumsatz, bereinigt um sonstige Erträge abzüglich der Verkäufe von Nicht-Produkten, geteilt durch die insgesamt verkauften Tonnen Nickeläquivalent.

6. Die Nickel-Äquivalent-Betriebskosten sind die Kosten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs. Nickeläquivalente Betriebskosten pro Tonne Nickel werden berechnet, indem die Nickeläquivalenten Betriebskosten in einer Periode durch die gesamten Nickelprodukte, die in derselben Periode verkauft wurden, geteilt werden. Das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten und das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten pro Tonne Nickel sollen lediglich zusätzliche Informationen liefern, haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sollten nicht isoliert oder als Alternative zu den Umsatzkosten, dem Gewinn vor Steuern, dem Jahresgewinn, dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit oder einer anderen Kennzahl für die finanzielle Leistung, die gemäß den IFRS dargestellt wird, betrachtet werden. Das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten und das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten pro Tonne, wie sie in diesem Dokument dargestellt werden, sind möglicherweise nicht mit anderen, ähnlich bezeichneten Leistungskennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Andere Unternehmen können diese Kennzahlen aufgrund von Unterschieden in den zugrundeliegenden Rechnungslegungsprinzipien, den angewandten Grundsätzen und dem Rechnungslegungsrahmen, wie z.B. US GAAP, anders berechnen. Unterschiede können sich auch aus Definitionsunterschieden zwischen nachhaltigen und entwicklungsbezogenen Kapitalaktivitäten ergeben, die auf den internen Richtlinien der einzelnen Unternehmen beruhen.

7. Die Nickelausbeute ist der prozentuale Anteil des gesamten aus der Matte gewonnenen Nickels im Verhältnis zu dem in der erhaltenen Matte enthaltenen Nickel.

ALL-IN-KOSTEN - QUARTALE

PGM-Betriebe in den USA und SA-

Die Zahlen sind in Millionen Rand angegeben, sofern nicht anders vermerkt.

PGM-Operationen US-PGM-Betriebe2 Total SA PGM Rustenburg Marikana1 Kroondal Platte Meile Mimose Unternehmen

in den USA und Operationen1 (Attribu-Tabelle (Attribu-Tisch)

SA1 )

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen3 März 2023 -10,914- -2,133- -8,781- -3,880- -3,938- -812- -151- -478- -(478)

Dezember 2022 -9,700- -2,203- -7,497- -3,670- -2,772- -905- -150- -535- -(535)-

März 2022 -10,927- -1,797- -9,130- -3,451- -4,709- -838- -132- -430- -(430)-

Lizenzgebühren März 2023 -228- --- -228- -29- -196- -3- --- -32- -(32)

Dezember 2022 -444- --- -444- -307- -134- -3- --- -31- -(31)-

März 2022 -638- --- -638- -365- -269- -4- --- -31- -(31)-

Kohlenstoffsteuer März 2023 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Dezember 2022 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

März 2022 --- --- --- -(1)- -1- --- --- --- ---

Kosten für die Gemeinschaft März 2023 -23- --- -23- --- -23- --- --- --- ---

Dezember 2022 -27- --- -27- --- -27- --- --- --- ---

März 2022 -40- --- -40- --- -40- --- --- --- ---

Veränderung der Bestände März 2023 -(83) -25- -(108) -(623) -515- --- --- -61- -(61)

Dezember 2022 -1,642- -40- -1,602- -(29)- -1,631- --- --- -4- -(4)-

März 2022 -(1,297)- -74- -(1,371)- -(476)- -(895)- --- --- -(21)- -21-

Aktienbasierte Vergütungen4 März 2023 -10- -6- -4- -1- -2- -1- --- --- ---

Dezember 2022 -79- -44- -35- -14- -22- -(2)- --- --- ---

März 2022 -35- -14- -21- -8- -10- -3- --- --- ---

Rehabilitationszinsen und Amortisationen5 März 2023 -51- -20- -31- -(3) -16- -18- --- -1- -(1)

Dezember 2022 -49- -13- -36- -(5)- -15- -26- --- -1- -(1)-

März 2022 -55- -13- -42- -2- -19- -21- --- -1- -(1)-

Pachtverträge März 2023 -15- -1- -14- -4- -9- -1- --- --- ---

Dezember 2022 -15- -2- -13- -3- -9- -1- --- --- ---

März 2022 -16- -2- -14- -3- -9- -2- --- --- ---

Entwicklung der Erzreserven März 2023 -1,622- -976- -646- -168- -478- --- --- --- ---

Dezember 2022 -1,481- -887- -594- -178- -416- --- --- --- ---

März 2022 -1,021- -637- -384- -142- -242- --- --- --- ---

Nachhaltige Investitionsausgaben März 2023 -718- -367- -351- -128- -168- -48- -7- -237- -(237)

Dezember 2022 -1,288- -513- -775- -245- -439- -78- -13- -313- -(313)-

März 2022 -552- -166- -386- -156- -183- -46- -1- -113- -(113)-

Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse März 2023 -(2,365) -(200) -(2,165) -(847) -(1,127) -(170) -(21) -(166) -166-

Dezember 2022 -(2,218)- -(271)- -(1,947)- -(979)- -(814)- -(131)- -(23)- -(179)- -179-

März 2022 -(2,350)- -(385)- -(1,965)- -(663)- -(1,104)- -(178)- -(20)- -(162)- -162-

Total All-in-sustaining Kosten6 März 2023 -11,133- -3,328- -7,805- -2,737- -4,218- -713- -137- -643- -(643)

Dezember 2022 -12,507- -3,431- -9,076- -3,404- -4,651- -880- -140- -705- -(705)-

März 2022 -9,637- -2,318- -7,319- -2,987- -3,483- -736- -113- -392- -(392)-

Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben März 2023 -362- -198- -164- --- -163- -1- --- --- ---

Dezember 2022 -695- -381- -314- -(1)- -315- --- --- --- ---

März 2022 -523- -319- -204- --- -204- --- --- --- ---

Total All-in-Kosten6 März 2023 -11,495- -3,526- -7,969- -2,737- -4,381- -714- -137- -643- -(643)

Dezember 2022 -13,202- -3,812- -9,390- -3,403- -4,966- -880- -140- -705- -(705)-

März 2022 -10,160- -2,637- -7,523- -2,987- -3,687- -736- -113- -392- -(392)-

PGM-Produktion 4Eoz - 2Eoz März 2023 -504,389- -100,690- -403,699- -147,484- -175,530- -41,187- -13,102- -26,396- ---

Dezember 2022 -537,998- -105,205- -432,793- -144,587- -195,336- -52,321- -11,239- -29,310- ---

März 2022 -543,929- -122,389- -421,540- -149,041- -179,794- -49,518- -15,144- -28,043- ---

kg März 2023 -15,688- -3,132- -12,556- -4,587- -5,460- -1,281- -408- -821- ---

Dezember 2022 -16,734- -3,272- -13,461- -4,497- -6,076- -1,627- -350- -912- ---

März 2022 -16,918- -3,807- -13,111- -4,636- -5,592- -1,540- -471- -872- ---

All-in-sustaining Kosten R/4Eoz - R/2Eoz März 2023 -23,291- -33,052- -20,686- -18,558- -24,030- -17,311- -10,456- -24,360- ---

Dezember 2022 -24,587- -32,613- -22,494- -23,543- -23,810- -16,819- -12,457- -24,053- ---

März 2022 -18,680- -18,940- -18,600- -20,041- -19,372- -14,863- -7,462- -13,979- ---

US$/4Eoz - US$/2Eoz März 2023 -1,311- -1,861- -1,165- -1,045- -1,353- -975- -589- -1,372- ---

Dezember 2022 -1,396- -1,852- -1,277- -1,337- -1,352- -955- -707- -1,366- ---

März 2022 -1,227- -1,244- -1,222- -1,317- -1,273- -977- -490- -918- ---

Pauschalpreis R/4Eoz - R/2Eoz März 2023 -24,048- -35,018- -21,121- -18,558- -24,959- -17,336- -10,456- -24,360- ---

Dezember 2022 -25,953- -36,234- -23,272- -23,536- -25,423- -16,819- -12,457- -24,053- ---

März 2022 -19,694- -21,546- -19,118- -20,041- -20,507- -14,863- -7,462- -13,979- ---

US$/4Eoz - US$/2Eoz März 2023 -1,354- -1,972- -1,189- -1,045- -1,405- -976- -589- -1,372- ---

Dezember 2022 -1,474- -2,058- -1,322- -1,337- -1,444- -955- -707- -1,366- ---

März 2022 -1,294- -1,416- -1,256- -1,317- -1,347- -977- -490- -918- ---

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2023, 31. Dezember 2022 und 31. März 2022 betrugen R17,76/US$, R17,61/US$ bzw. R15,22/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die PGM-Betriebe in den USA und SA, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana umfassen die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana - Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana - Quartale".

2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet und die Leistung wird in SA-Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die in den Statistiken für die 2E-PGM-Produktion, die nachhaltigen Gesamtkosten und die Gesamtkosten nicht enthalten sind.

3 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.

4 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.

5 Rehabilitierung beinhaltet die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltsanierung und die Amortisation der damit verbundenen aktivierten Rehabilitationskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden PGM-Produktion wider

6 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode geteilt werden.

Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, die gesamten PGM-Betriebe in SA und Marikana - Quartale

PGM-Betriebe in den USA und SA Total SA PGM Operationen Marikana

R' mil März 2023 Dezember 2022 März 2022 März 2023 Dezember 2022 März 2022 März 2023 Dezember 2022 März 2022

Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung wie in der obigen Tabelle angegeben -10,914- -9,700- -10,927- -8,781- -7,497- -9,130- -3,938- -2,772- -4,709-

Bestandsveränderungen wie in der obigen Tabelle angegeben -(83)- -1,642- -(1,297)- -(108)- -1,602- -(1,371)- -515- -1,631- -(895)-

Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom -(257)- -(349)- -(353)- -(257)- -(349)- -(353)- -(60)- -(67)- -(132)-

Gesamtbetriebskosten einschließlich PoC für Dritte -10,574- -10,993- -9,277- -8,416- -8,750- -7,406- -4,393- -4,336- -3,682-

Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC -(822)- -(849)- -(534)- -(822)- -(849)- -(534)- -(822)- -(849)- -(534)-

Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte -9,752- -10,144- -8,743- -7,594- -7,901- -6,872- -3,571- -3,487- -3,148-

PGM-Produktion wie in der obigen Tabelle angegeben 4Unzen- 2Unzen -504,389- -537,998- -543,929- -403,699- -432,793- -421,540- -175,530- -195,336- -179,794-

Weniger: Mimosenproduktion -(26,396)- -(29,310)- -(28,043)- -(26,396)- -(29,310)- -(28,043)- --- --- ---

PGM-Produktion ohne Mimosa -477,993- -508,688- -515,886- -377,303- -403,483- -393,497- -175,530- -195,336- -179,794-

Weniger: PoC-Produktion -(23,908)- -(21,278)- -(10,692)- -(23,908)- -(21,278)- -(10,692)- -(23,908)- -(21,278)- -(10,692)-

PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten -454,085- -487,410- -505,194- -353,395- -382,205- -382,805- -151,622- -174,058- -169,102-

PGM-Produktion einschließlich Mimosa und ohne PoC von Dritten -480,481- -516,720- -533,237- -379,791- -411,515- -410,848- -151,622- -174,058- -169,102-

Gefräste/behandelte Tonnen 000't -8,742- -9,242- -9,291- -8,460- -8,956- -8,963- -2,248- -2,552- -2,466-

Weniger: Mimosen Tonnen -(326)- -(347)- -(340)- -(326)- -(347)- -(340)- --- --- ---

PGM-Tonnen ohne Mimosa und PoC von Dritten -8,416- -8,895- -8,951- -8,134- -8,608- -8,623- -2,248- -2,552- -2,466-

Betriebskosten einschließlich PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz -22,122- -21,610- -17,983- -22,306- -21,686- -18,821- -25,027- -22,198- -20,479-

US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,246- -1,227- -1,182- -1,256- -1,231- -1,237- -1,409- -1,261- -1,346-

R/t -1,256- -1,236- -1,036- -1,035- -1,016- -859- -1,955- -1,699- -1,493-

US$/t -71- -70- -68- -58- -58- -56- -110- -96- -98-

Betriebskosten ohne PoC für Dritte R/4Eoz-R/2Eoz -21,476- -20,812- -17,306- -21,489- -20,672- -17,952- -23,552- -20,034- -18,616-

US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,209- -1,182- -1,137- -1,210- -1,174- -1,179- -1,326- -1,138- -1,223-

R/t -1,159- -1,140- -977- -934- -918- -797- -1,589- -1,366- -1,277-

US$/t -65- -65- -64- -53- -52- -52- -89- -78- -84-

Überleitung der AISC und AIC ohne PoC für die PGM-Betriebe in den USA und SA, die gesamten PGM-Betriebe in SA und Marikana - Quartale

PGM-Betriebe in den USA und SA Total SA PGM-Betriebe Marikana

R' mil März 2023 Dezember 2022 März 2022 März 2023 Dezember 2022 März 2022 März 2023 Dezember 2022 März 2022

Gesamte All-inustaining-Kosten, wie in der obigen Tabelle angegeben -11,133- -12,507- -9,637- -7,805- -9,076- -7,319- -4,218- -4,651- -3,483-

Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC -(822)- -(849)- -(534)- -(822)- -(849)- -(534)- -(822)- -(849)- -(534)-

Hinzufügen: Nebenprodukt-Kredit von PoC -100- -72- -62- -100- -72- -62- -100- -72- -62-

Total All-in-sustaining Kosten ohne PoC -10,411- -11,730- -9,165- -7,083- -8,299- -6,847- -3,496- -3,874- -3,011-

Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben -362- -695- -523- -164- -314- -204- -163- -315- -204-

Gesamt All-in-Kosten ohne PoC -10,773- -12,425- -9,688- -7,247- -8,613- -7,051- -3,659- -4,189- -3,215-

PGM-Produktion ohne PoC 4Unzen- 2Unzen -454,085- -487,410- -505,194- -353,395- -382,205- -382,805- -151,622- -174,058- -169,102-

All-in-sustaining Kosten ohne PoC R/4Eoz-R/2Eoz -22,927- -24,066- -18,142- -20,043- -21,713- -17,886- -23,057- -22,257- -17,806-

US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,291- -1,367- -1,192- -1,129- -1,233- -1,175- -1,298- -1,264- -1,170-

All-in-Kosten ohne PoC R/4Eoz-R/2Eoz -23,725- -25,492- -19,177- -20,507- -22,535- -18,419- -24,132- -24,067- -19,012-

US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,336- -1,448- -1,260- -1,155- -1,280- -1,210- -1,359- -1,367- -1,249-

ALL-IN-KOSTEN - QUARTALE (Fortsetzung)

SA-Goldgeschäfte

Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.

Total Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD Unternehmen

SA-Goldgeschäfte

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen1 März 2023 -6,011- -1,613- -2,136- -1,087- -277- -898- ---

Dezember 2022 -5,274- -1,427- -1,638- -1,005- -240- -964- ---

März 2022 -4,775- -1,378- -1,757- -581- -172- -887- ---

Lizenzgebühren März 2023 -29- -10- -11- -6- -2- --- ---

Dezember 2022 -24- -8- -9- -6- -1- --- ---

März 2022 -15- -7- -6- -1- -1- --- ---

Kohlenstoffsteuer März 2023 --- --- --- --- --- --- ---

Dezember 2022 -1- --- --- -1- --- --- ---

März 2022 -(12)- --- --- -(12)- --- --- ---

Kosten für die Gemeinschaft März 2023 -5- --- -1- --- --- -4- ---

Dezember 2022 -3- --- --- --- --- -3- ---

März 2022 -34- -13- -10- -9- --- -2- ---

Aktienbasierte Vergütungen2 März 2023 -10- -2- -1- -1- --- -6- ---

Dezember 2022 -45- -12- -16- -11- --- -6- ---

März 2022 -19- -4- -6- -4- --- -5- ---

Rehabilitationszinsen und Amortisationen3 März 2023 -56- -2- -8- -20- -23- -2- -1-

Dezember 2022 -37- -(10)- -(11)- -15- -16- -4- -23-

März 2022 -36- -8- -(1)- -10- -13- -5- -1-

Pachtverträge März 2023 -18- -1- -6- -6- --- -5- ---

Dezember 2022 -17- -1- -4- -7- --- -5- ---

März 2022 -19- -1- -4- -7- -2- -5- ---

Entwicklung der Erzreserven März 2023 -653- -349- -221- -83- --- --- ---

Dezember 2022 -691- -334- -262- -95- --- --- ---

März 2022 -468- -252- -185- -31- --- --- ---

Nachhaltige Investitionsausgaben März 2023 -279- -80- -70- -14- --- -115- ---

Dezember 2022 -480- -154- -153- -50- --- -123- ---

März 2022 -270- -61- -94- -35- --- -80- ---

Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse März 2023 -(6) -(1) --- -(1) --- -(4) ---

Dezember 2022 -(4)- -(2)- -(1)- -(1)- --- --- ---

März 2022 -(5)- -(1)- -(1)- --- --- -(3)- ---

Total All-in-sustaining Kosten4 März 2023 -7,055- -2,056- -2,454- -1,216- -302- -1,026- -1-

Dezember 2022 -6,568- -1,924- -2,070- -1,189- -257- -1,105- -23-

März 2022 -5,619- -1,723- -2,060- -666- -188- -981- -1-

Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben März 2023 -572- --- -31- --- --- -160- -381-

Dezember 2022 -439- --- -50- --- --- -65- -324-

März 2022 -194- --- -35- -4- --- -23- -132-

Total All-in-Kosten4 März 2023 -7,627- -2,056- -2,485- -1,216- -302- -1,186- -382-

Dezember 2022 -7,007- -1,924- -2,120- -1,189- -257- -1,170- -347-

März 2022 -5,813- -1,723- -2,095- -670- -188- -1,004- -133-

Verkauftes Gold kg März 2023 -6,765- -1,929- -2,023- -1,177- -307- -1,329- ---

Dezember 2022 -6,308- -1,576- -1,831- -1,286- -295- -1,320- ---

März 2022 -4,746- -1,594- -1,409- -159- -207- -1,377- ---

oz März 2023 -217,500- -62,019- -65,041- -37,841- -9,870- -42,728- ---

Dezember 2022 -202,807- -50,670- -58,868- -41,346- -9,484- -42,439- ---

März 2022 -152,587- -51,248- -45,300- -5,112- -6,655- -44,272- ---

All-in-Nachhaltigkeitskosten R/kg März 2023 -1,042,868- -1,065,837- -1,213,050- -1,033,135- -983,713- -772,009- ---

Dezember 2022 -1,041,218- -1,220,812- -1,130,530- -924,572- -871,186- -837,121- ---

März 2022 -1,183,944- -1,080,928- -1,462,030- -4,188,679- -908,213- -712,418- ---

All-in-sustaining Kosten US$/Unze März 2023 -1,826- -1,867- -2,124- -1,809- -1,723- -1,352- ---

Dezember 2022 -1,839- -2,156- -1,997- -1,633- -1,539- -1,479- ---

März 2022 -2,420- -2,209- -2,988- -8,560- -1,856- -1,456- ---

Pauschalpreis R/kg März 2023 -1,127,421- -1,065,837- -1,228,374- -1,033,135- -983,713- -892,400- ---

Dezember 2022 -1,110,812- -1,220,812- -1,157,837- -924,572- -871,186- -886,364- ---

März 2022 -1,224,821- -1,080,928- -1,486,870- -4,213,836- -908,213- -729,121- ---

Pauschalpreis US$/Unze März 2023 -1,974- -1,867- -2,151- -1,809- -1,723- -1,563- ---

Dezember 2022 -1,962- -2,156- -2,045- -1,633- -1,539- -1,566- ---

März 2022 -2,503- -2,209- -3,039- -8,611- -1,856- -1,490- ---

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2023, 31. Dezember 2022 und 31. März 2022 betrugen R17,76/US$, R17,61/US$ bzw. R15,22/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.

2-Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.

3-Die Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten Rehabilitierungskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden Goldproduktion wider

4 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold dividiert werden.

BETRIEBSKOSTEN JE EINHEIT - QUARTALE

PGM-Betriebe in den USA und SA

Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.

PGM-Betriebe in US-PGM-Betriebe Total SA Rustenburg2 Marikana2 Kroondal2 Platte Meile Mimose3

den USA und PGM-Betriebe2

SA

Unter- Insgesamt Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Attribut-Tabelle Oberfläche Attribut-Tabelle

tage1 tage tage

Umsatzkosten vor Abschreibungen und März 2023 -10,914- -2,133- 8,781 -3,615- -265- 3,938 -812- -151- -478-

Wertminderungen

Dezember 2022 -9,700- -2,203- -7,497- -3,360- -310- 2,772 -905- -150- -535-

März 2022 -10,927- -1,797- -9,130- -3,183- -268- 4,709 -838- -132- -430-

Veränderung der Bestände März 2023 -(83) -25- -(108) -(538) -(85) 515 --- --- -61-

Dezember 2022 -1,642- -40- -1,602- -(135)- -106- 1,631 --- --- -4-

März 2022 -(1,297)- -74- -(1,371)- -(428)- -(48)- (895) --- --- -(21)-

Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom März 2023 -(257) --- -(257) -(194) --- (60) -(3) --- ---

Dezember 2022 -(349)- --- -(349)- -(326)- --- (67) -44- --- ---

März 2022 -(353)- --- -(353)- -(170)- --- (132) -(51)- --- ---

Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC März 2023 -(822) --- -(822) --- --- (822) --- --- ---

Dezember 2022 -(849)- --- -(849)- --- --- (849) --- --- ---

März 2022 -(534)- --- -(534)- --- --- (534) --- --- ---

Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte März 2023 -9,752- -2,158- 7,594 -2,883- -180- 3,571 -809- -151- -539-

Dezember 2022 -10,144- -2,243- -7,901- -2,899- -416- 3,487 -949- -150- -539-

März 2022 -8,743- -1,871- -6,872- -2,585- -220- 3,148 -787- -132- -409-

Gefräste/behandelte Tonnen ohne Mimosa 000't März 2023 -8,416- -282- -8,134- -1,412- -1,260- -1,436- -812- -686- -2,529- -326-

und PoC von

Dritten4

Dezember 2022 -8,895- -286- -8,608- -1,399- -1,385- -1,660- -892- -823- -2,450- -347-

März 2022 -8,951- -328- -8,623- -1,420- -1,422- -1,538- -928- -833- -2,482- -340-

PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von 000 4Eoz März 2023 -454,085- -100,690- 353,395 -130,123- -17,361- 151,622 -41,187- -13,102- -26,396-

Dritten4

Dezember 2022 -487,410- -105,205- -382,205- -128,351- -16,236- 174,058 -52,321- -11,239- -29,310-

März 2022 -505,194- -122,389- -382,805- -130,171- -18,870- 169,102 -49,518- -15,144- -28,043-

Betriebskosten5 R/t März 2023 -1,159- -7,665- -934- -2,042- -143- 1,589 -1,180- -60- -1,653-

Dezember 2022 -1,140- -7,838- -918- -2,072- -300- 1,366 -1,154- -61- -1,553-

März 2022 -977- -5,704- -797- -1,820- -155- 1,277 -945- -53- -1,203-

US$/t März 2023 -65- -432- -53- -115- -8- 89 -66- -3- -93-

Dezember 2022 -65- -445- -52- -118- -17- 78 -66- -3- 88

März 2022 -64- -375- -52- -120- -10- 84 -62- -3- 79

R/4Eoz - R/2Eoz März 2023 -21,476- -21,432- -21,489- -22,156- -10,368- 23,552 -19,642- -11,525- -20,420-

Dezember 2022 -20,812- -21,320- -20,672- -22,587- -25,622- 20,034 -18,138- -13,346- -18,390-

März 2022 -17,306- -15,287- -17,952- -19,858- -11,659- 18,616 -15,893- -8,716- -14,585-

US$/4Eoz - US$/2Eoz März 2023 -1,209- -1,207- -1,210- -1,248- -584- 1,326 -1,106- -649- -1,150-

Dezember 2022 -1,182- -1,211- -1,174- -1,283- -1,455- 1,138 -1,030- -758- -1,044-

März 2022 -1,137- -1,004- -1,179- -1,305- -766- 1,223 -1,044- -573- -958-

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2023, 31. Dezember 2022 und 31. März 2022 betrugen R17,76/US$, R17,61/US$ bzw. R15,22/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Produktion der US-PGM-Betriebe

Bei der untertägigen Produktion werden verschiedene Recyclingmaterialien verarbeitet, die in den oben genannten Statistiken nicht berücksichtigt sind.

2-Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung für Total SA PGM, Rustenburg, Marikana und Kroondal beinhalten die Umsatzkosten für Chrom, die bei der Berechnung der Stückkosten nicht berücksichtigt werden, da die Chromproduktion von der 4-Unzen-Produktion ausgeschlossen wird.

3-PGM-Geschäfte in den USA und SA und PGM-Geschäfte SA insgesamt" schließen die Ergebnisse von Mimosa aus, die nach der Equity-Methode bilanziert wird.

4 Für eine Überleitung der Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, PGM-Betriebe in SA insgesamt und Marikana - Quartale".

5 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten; die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Platinmetall geteilt werden.

EINHEITLICHE BETRIEBSKOSTEN - QUARTALE (Fortsetzung)

SA-Goldgeschäfte

Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.

Total SA-Goldgeschäfte Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD

Insgesamt Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Oberfläche Oberfläche

Boden tage tage tage

Umsatzkosten vor Abschreibungen und März 2023 -6,011- -4,570- -1,441- -1,540- -73- -1,993- -143- -1,037- -50- -277- -898-

Wertminderungen

Dezember 2022 -5,274- -3,831- -1,443- -1,334- -93- -1,502- -136- -995- -10- -240- -964-

März 2022 -4,775- -3,460- -1,315- -1,319- -59- -1,579- -178- -562- -19- -172- -887-

Veränderung der Bestände März 2023 -(441) -(390) -(51) -(42) --- -(204) -(42) -(144) --- -(36) -27-

Dezember 2022 -634- -589- -45- -145- --- -232- -36- -212- --- -36- -(27)-

März 2022 -(306)- -(269)- -(37)- -(68)- --- -(136)- -(20)- -(65)- --- -(30)- -13-

Betriebskosten insgesamt März 2023 -5,570- -4,180- -1,390- -1,498- -73- -1,789- -101- -893- -50- -241- -925-

Dezember 2022 -5,908- -4,420- -1,488- -1,479- -93- -1,734- -172- -1,207- -10- -276- -937-

März 2022 -4,469- -3,191- -1,278- -1,251- -59- -1,443- -158- -497- -19- -142- -900-

Gefräste/behandelte Tonnen 000't März 2023 -8,081- -1,066- -7,015- -353- -201- -361- -335- -351- -216- -992- -5,271-

Dezember 2022 -9,064- -1,152- -7,912- -313- -366- -400- -670- -439- -106- -1,085- -5,685-

März 2022 -8,748- -492- -8,256- -236- -200- -256- -623- --- --- -774- -6,659-

Produziertes Gold kg März 2023 -6,229- -4,445- -1,784- -1,844- -59- -1,644- -88- -957- -48- -260- -1,329-

Dezember 2022 -6,973- -4,896- -2,077- -1,523- -190- -1,891- -230- -1,482- -42- -337- -1,278-

März 2022 -4,264- -2,437- -1,827- -1,404- -79- -996- -189- -37- -9- -159- -1,391-

oz März 2023 -200,267- -142,910- -57,357- -59,286- -1,897- -52,856- -2,829- -30,768- -1,543- -8,359- -42,728-

Dezember 2022 -224,187- -157,410- -66,777- -48,966- -6,109- -60,797- -7,395- -47,647- -1,350- -10,835- -41,089-

März 2022 -137,091- -78,351- -58,739- -45,140- -2,540- -32,022- -6,076- -1,190- -289- -5,112- -44,722-

Betriebskosten1 R/t März 2023 -689- -3,923- -198- -4,247- -362- -4,951- -301- -2,541- -232- -243- -175-

Dezember 2022 -652- -3,838- -188- -4,721- -254- -4,340- -257- -2,749- -94- -254- -165-

März 2022 -511- -6,486- -155- -5,301- -295- -5,637- -254- --- --- -183- -135-

US$/t März 2023 -39- -221- -11- -239- -20- -279- -17- -143- -13- -14- -10-

Dezember 2022 -37- -218- -11- -268- -14- -246- -15- -156- -5- -14- -9-

März 2022 -34- -426- -10- -348- -19- -370- -17- --- --- -12- -9-

R/kg März 2023 -894,205- -940,382- -779,148- -812,364- -1,237,288- -1,088,200- -1,147,727- -933,124- -1,041,667- -926,923- 696,012

Dezember 2022 -847,268- -902,778- -716,418- -971,110- -489,474- -916,975- -747,826- -814,440- -238,095- -818,991- -733,177-

März 2022 -1,048,077- -1,309,397- -699,507- -891,026- -746,835- -1,448,795- -835,979- -13,432,432- -2,111,111- -893,082- -647,017-

US$/oz März 2023 -1,566- -1,647- -1,365- -1,423- -2,167- -1,906- -2,010- -1,634- -1,824- -1,623- -1,219-

Dezember 2022 -1,496- -1,595- -1,265- -1,715- -865- -1,620- -1,321- -1,438- -421- -1,447- -1,295-

März 2022 -2,142- -2,676- -1,430- -1,821- -1,526- -2,961- -1,708- -27,450- -4,314- -1,825- -1,322-

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2023, 31. Dezember 2022 und 31. März 2022 betrugen R17,76/US$, R17,61/US$ bzw. R15,22/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten, und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold geteilt werden.

BEREINIGTE EBITDA-ÜBERLEITUNG - QUARTALE

Quartal bis März 2023 Quartal bis Dezember 2022 Quartal bis März 2022

Region Nord- und Südamerika Region Südliches Afrika (SA) Europäische Region Gruppe Region Nord- und Südamerika SA-Region Europäische Region Gruppe Region Nord- und Südamerika SA-Region Europäische Region Gruppe

Angaben in Millionen - SA-Rand Gesamt US PGM US Unterirdische US Recy- cling SA PGM SA-Gold Batteriemetalle Sandouville Körperschaftsteu Insgesamt Gesamt US PGM US Unterirdische US Recy- cling SA PGM SA-Gold Batteriemetalle Sandouville Körperschaftsteu Insgesamt Gesamt US PGM US Unterirdische US Recy- cling SA PGM SA-Gold Batteriemetalle Sandouville Körperschaftsteue Insgesamt

PGM insgesamt1,2 er PGM insgesamt1 er PGM insgesamt1 r

(Verlust)/Gewinn vor Lizenzgebühren und Steuern (439) (637) 198 6,289 362 (341) (289) (166) 5,705 706 683 23 5,532 (1,231) (296) (298) (366) 4,345 1,281 956 325 11,298 (1,803) (116) (107) (192) 10,468

Bereinigt um:

Amortisation und Abschreibung 707 706 1 655 524 48 47 - 1,934 799 802 (3) 631 650 42 37 - 2,122 685 684 1 561 394 3 3 - 1,643

Zinserträge (59) (59) - (152) (164) (2) - - (377) (42) (270) 228 (124) (140) - - - (306) (63) - (63) (64) (111) - - - (238)

Finanzaufwand 261 261 - 230 156 3 3 78 728 259 202 57 166 185 2 - 94 706 219 219 - 254 171 1 1 77 722

Aktienbasierte Vergütungen (4) (4) - (2) 5 - - - (1) 7 7 - (7) 10 - - 2 12 38 38 - 64 51 - - - 153

(Gewinn)/Verlust aus Finanzinstrumenten (4) (4) - 273 (7) (35) - - 227 (10) (10) - 3,011 717 (97) 1 (7) 3,614 215 215 - 152 (34) - - - 333

(Gewinn)/Verlust aus Wechselkursdifferenzen (6) (6) - (174) (57) 69 (1) (23) (191) - - - 78 123 (55) (60) (1) 145 1 1 - 199 766 23 14 (11) 978

Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten - - - (132) (72) - - 4 (200) - - - (346) (86) - - 4 (428) - - - (304) (46) - - - (350)

Unternehmen nach

Steuern

Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und - - - - - - - - - - - - (125) 54 - - - (71) - - - - - - - - -

Rückforderungsansprüchen und

-verbindlichkeiten

Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen - - - (21) (5) - - - (26) - - - (14) (22) - - - (36) (2) (2) - (8) (52) - - - (62)

Wertminderungen - - - - 2 - - - 2 - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - -

Kosten der Umstrukturierung - - - - 46 - - - 46 - - - 4 316 - - - 320 2 2 - 2 5 - - - 9

IFRS 16 Leasingzahlungen (1) (1) - (14) (16) (6) (5) - (37) (1) (1) - (14) (19) 12 13 - (22) (2) (2) - (14) (21) - - - (37)

Kosten für die betriebliche Gesundheitsfürsorge - - - - - - - - - - - - - (186) - - - (186) - - - - - - - - -

Verlust aus der Entkonsolidierung einer Tochtergesellschaft - - - - - - - - - - - - 309 - - - - 309 - - - - - - - - -

Gewinn aus dem Verkauf von Lonmin Canada - - - - - - - - - - - - (145) - - - - (145) - - - - - - - - -

Sonstige nicht wiederkehrende Kosten (2) (2) - - - - - 16 14 1 1 - (306) - - - 20 (285) 1 1 - - - - - 44 45

Bereinigtes EBITDA 453 254 199 6,952 774 (264) (245) (91) 7,824 1,719 1,414 305 8,651 371 (392) (307) (254) 10,095 2,375 2,112 263 12,140 (680) (89) (89) (82) 13,664

1 Battery Metals insgesamt umfasst Sandouville, Keliber OY und Battery Metals Corporate sowie Überleitungsposten

2 Kurz nach der Ankündigung des außerbörslichen Übernahmeangebots für New Century Resources Limited (New Century) und vor der Öffnung des Übernahmeangebots am 7. März 2023 zur Annahme durch die Aktionäre von New Century erlangte Sibanye-Stillwater am 22. Februar 2023 die Kontrolle über New Century durch den Kauf von Aktien auf dem Markt. Zum Zeitpunkt dieses Berichts war das Management von Sibanye-Stillwater noch dabei, die Eingaben, Annahmen und Informationen zu bewerten, die sich auf die Identifizierung und den beizulegenden Zeitwert des erworbenen Nettovermögens auswirken könnten. Infolgedessen ist New Century nicht in der operativen Aktualisierung für Q1 2023 enthalten und daher von der bereinigten EBITDA-Überleitung ausgeschlossen.

ENTWICKLUNGSERGEBNISSE

Die Erschließungswerte stellen die tatsächlichen Ergebnisse der Probenahmen dar und es wurden keine Anpassungen vorgenommen, die bei der Schätzung der Erzreserven erforderlich sein könnten. Alle nachstehenden Zahlen schließen die Schachtabteufungsmeter aus, die gegebenenfalls separat ausgewiesen werden.

US-PGM-Betriebe März 2023 Quartal Dez. 2022 Quartal März 2022 Quartal

Riff Stillwater inkl. Ost-Blockstein Stillwater inkl. Ost-Blockstein Stillwater inkl. Ost-Blockstein

Blitz Blitz Blitz

Stillwater Einheit

Primäre Entwicklung (außerhalb des Riffs) (m) -1,503 -451 -1,297 -299 -1,852 -667

Sekundäre Entwicklung (m) -2,443 -1,-424 -3,262 -1,-521 -2,899 -1,-086

SA PGM-Betriebe März 2023 Quartal Dez. 2022 Quartal März 2022 Quartal

Riff Bathopele Thembe-lani Khuseleka Siphon-lele Bathopele Thembe-lani Khuseleka Siphon-lele Bathopele Thembe-lani Khuseleka Siphon-lele

Rustenburg Einheit

Fortgeschrittene (m) -606 -1,325 -2,290 -521 -415 -1,379 -2,976 -726 -343 -1,393 -2,220 -559

Fortgeschrittene am Riff (m) -606 -572 -805 -337 -415 -588 -1,056 -358 -343 -604 -892 -317

Höhe (cm) -229 -294 -289 -272 -217 -291 -281 -265 -212 -293 -281 -274

Durchschnittlicher Wert (g/t) -2.7 -2.4 -2.3 -2.-9 -3.0 -2.3 -2.3 -2.-9 -2.8 -2.4 -2.1 -2.-9

(cm.g/t) -615 -696 -655 -787 -655 -674 -632 -754 -601 -691 -600 -806

SA PGM-Betriebe März 2023 Quartal Dez. 2022 Quartal März 2022 Quartal

Riff K3 Rowland Saffy E3 4B K4 K3 Rowland Saffy E3 4B K4 K3 Rowland Saffy E3 4B K4

Marikana Einheit

Primäre Entwicklung (m) -6,661 -3,864 -2,933 -640 -949 -2,-607 -8,230 -3,975 -3,585 -770 -926 -2,-876 -6,678 -4,641 -3,122 -649 -789 -29

Primäre Entwicklung - am Riff (m) -4,803 -2,327 -1,663 -378 -662 -877 -6,084 -2,558 -1,868 -401 -706 -960 -5,138 -3,366 -2,049 -381 -565 -2

Höhe (cm) -216 -220 -236 -225 -212 -240 -216 -219 -237 -222 -219 -240 -217 -220 -224 -215 -222 -230

Durchschnittlicher Wert (g/t) -2.8 -2.5 -2.5 -2.6 -2.9 -2.-5 -2.7 -2.5 -2.4 -2.9 -2.8 -2.-5 -2.8 -2.6 -2.5 -2.8 -2.8 -3

(cm.g/t) -611 -548 -583 -593 -621 -589 -585 -543 -575 -632 -620 -596 -607 -572 -553 -603 -620 -700

SA PGM-Betriebe März 2023 Quartal Dez. 2022 Quartal März 2022 Quartal

Riff Simunye1 Kopaneng Bamba-nani Kwezi K6 Kopaneng Bamba-nani Kwezi K6 Kopaneng Bamba-nani Kwezi K6

Kroondal Einheit

Fortgeschrittene (m) 675 -541 -1,014 -273 -438 -538 -774 -576 -450 -478 -533 -553 -210

Fortgeschrittene am Riff (m) 604 -462 -747 -230 -423 -436 -452 -521 -431 -261 -390 -210 -82

Höhe (cm) 230 -235 -250 -229 -235 -239 -224 -218 -232 -229 -214 -213 -261

Durchschnittlicher Wert (g/t) 2.2 -2.0 -1.9 -2.0 -2.-2 -2.0 -1.5 -2.2 -2.-3 -1.2 -1.9 -1.1 -0.-7

(cm.g/t) 516 -470 -468 -450 -509 -475 -338 -470 -528 -270 -415 -224 -173

1 Die Erschließung von Simunye erfolgte im Rahmen der Kopaneng-Abbaustrategie. Auf der Grundlage von Planungen und Messungen wird dieser Teil des Abbaus unterhalb von Simunye mit Wirkung ab April 2023 Kopaneng zugeordnet

SA-Goldgeschäfte März 2023 Quartal Dez. 2022 Quartal März 2022 Quartal

Riff Kohlenstoff Hauptseite VCR Kohlenstoff Hauptseite VCR Kohlenstoff Hauptseite VCR

Anführer Anführer Anführer

Driefontein Einheit

Fortgeschrittene (m) -544 -545 -1,-072 -823 -433 -1,-018 -676 -293 -958

Fortgeschrittene am Riff (m) -67 -38 -195 -28 -75 -205 -118 -90 -258

Breite des Kanals (cm) -41 -27 -46 -17 -64 -49 -22 -59 -72

Durchschnittlicher Wert (g/t) -22.8 -8.3 -24.-5 -54.7 -5.2 -37.-9 -36.3 -11.0 -47.-3

(cm.g/t) -937 -224 -1,-123 -918 -329 -1,-841 -818 -644 -3,-422

SA-Goldgeschäfte März 2023 Quartal Dez. 2022 Quartal März 2022 Quartal

Riff Kloof Hauptseite Libanon VCR Kloof Hauptseite Libanon VCR Kloof Hauptseite Libanon VCR

Kloof Einheit

Fortgeschrittene (m) -1,002 -534 -46 -709 -1,131 -601 -57 -1,-020 -998 -375 -20 -839

Fortgeschrittene am Riff (m) -375 -125 -46 -142 -345 -127 -57 -155 -266 -102 -20 -122

Breite des Kanals (cm) -152 -85 -101 -107 -131 -58 -95 -95 -143 -99 -110 -99

Durchschnittlicher Wert (g/t) -5.4 -9.0 -1.9 -10.-8 -9.5 -11.3 -2.0 -16.-0 -13.0 -10.8 -2.5 -13.-4

(cm.g/t) -819 -764 -196 -1,-151 -1,247 -652 -194 -1,-510 -1,861 -1,061 -279 -1,-321

SA-Goldgeschäfte März 2023 Quartal Dez. 2022 Quartal März 2022 Quartal

Riff Beatrix Kalkoen-krans Beatrix Kalkoen-krans Beatrix Kalkoen-krans

Beatrix Einheit

Fortgeschrittene (m) -1,917 -8 -2,503 -110 -787 -53

Fortgeschrittene am Riff (m) -566 -- -740 -9 -231 --

Breite des Kanals (cm) -172 -- -147 -68 -132 --

Durchschnittlicher Wert (g/t) -7.3 -- -6.5 -30.-3 -8.7 --

(cm.g/t) -1,262 -- -964 -2,-060 -1,141 --

SA-Goldgeschäfte März 2023 Quartal Dez. 2022 Quartal März 2022 Quartal

Riff Kimberley Kimberley Kimberley

Brennstein Einheit

Fortgeschrittene (m) - 571 - 305 - 38

Fortgeschrittene am Riff (m) - - - 12 - -

Breite des Kanals (cm) - - - 28 - -

Durchschnittlicher Wert (g/t) - - - 11 - -

(cm.g/t) - - - 300 - -

