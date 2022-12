IRW-News: Scryb Inc. : Scryb meldet erfolgreiches Listing von Cybeats Technologies und damit zusammenhängende Aktivitäten

IRW-PRESS: Scryb Inc. : Scryb meldet erfolgreiches Listing von Cybeats Technologies und damit zusammenhängende Aktivitäten

Toronto, 9. Dezember 2022 - Scryb Inc. (Scryb oder das Unternehmen) (CSE: SCYB, OTCQB: SCYRF, FWB: EIY), freut sich, nach dem erfolgreichen Börsengang von Cybeats Technologies Corp. https://www.cybeats.com/

(Cybeats), an dem Scryb 65 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien hält, ein Update bereitzustellen.

Am 9. Dezember erzielte Cybeats (CSE:CYBT) eine Marktkapitalisierung von rund $140 Mio. bei einem Preis von $1,60 pro Aktie. Der Wert der 65%igen Beteiligung von Scryb an Cybeats bei diesem Preisniveau hat einen Marktwert von über $95 Mio. Scryb Inc. schloss heute mit $0,16 pro Aktie und einer Marktkapitalisierung von etwa $40 Millionen.

Das gesamte Team freut sich sehr, dass Cybeats auf eigenen Füßen steht und man erkennen kann, dass der Wert das Ausmaß dessen widerspiegelt, was in den letzten zwei Jahren technisch und kommerziell erreicht wurde, sagte W. Clark Kent, President von Scryb Inc. Wir gehen davon aus, dass sich die Beteiligung von Scryb mit der zunehmenden Anerkennung von Cybeats und seinen Erfolgen durch den Markt erheblich auf den Shareholder Value auswirken wird und dies auch weiterhin der Fall sein wird, wenn das Unternehmen auf seinem wirtschaftlichen Erfolg aufbaut.

Erfolgreiche Umwandlung von Technologien in kommerzielle Unternehmen

Scryb erkannte das hohe Wachstumspotenzial von Cybeats bereits in einem frühen Stadium und wandte seine bewährten Verfahren und Taktiken an, um sein Wachstum nach der Übernahme der Cybeats-Technologie im März 2021 rasch zu skalieren. Das Expertenteam von Scryb leitete die Kommerzialisierung und den Aufbau skalierbarer Betriebsabläufe, wodurch Cybeats sich zu einem wachstumsstarken kommerziellen Technologieunternehmen entwickelte, das nach etwas mehr als einem Jahr nach der Übernahme erste Einnahmen erzielte.

Unter der Führung von Scryb entwickelte sich Cybeats von einer Technologie in der Anfangsphase zu einem wachstumsstarken Unternehmen für Cybersicherheit. Dieses Listing von Cybeats ermöglicht Scryb auch, sich bei seinen Verpflichtungen hinsichtlich der Kapitalgemeinkosten nach unten zu bewegen. Das Cybersicherheitsunternehmen wird unter CYBT an der CSE gehandelt. Scryb unterstützt Cybeats auch weiterhin, während die kommerzielle Nachfrage steigt, und ist bestrebt, Cybeats fortlaufend strategische und operative Unterstützung zu bieten, um sein Wachstum schnell zu skalieren.

Das Unternehmen behauptet nicht, dass seine Kapitalbeteiligung an Cybeats zum aktuellen Marktpreis realisierbar oder kurzfristig in seinem Barwert verfügbar ist. Da die Märkte von Natur aus volatil sein können, unterliegt das derzeitige Preisniveau von Cybeats ebenso der Volatilität und den Marktbedingungen, die sich der Kontrolle von Scryb Inc. entziehen.

Darüber hinaus kündigt das Unternehmen an, dass es bestimmten leitenden Angestellten, Directors und Beratern des Unternehmens insgesamt 7.000.000 Optionen zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens zum heutigen Schlusspreis und mit Ablauf von fünf (5) Jahren ab dem Zeitpunkt der Gewährung gewährt hat.

Über Scryb Inc.

Scryb entwickelt und produziert neue Technologien und baut disruptive, wachstumsstarke Unternehmen auf. Das Team von Scryb identifiziert Anwendungen mit hohem Potenzial, und seine erfahrenen Betreiber nutzen seine bewährte Technologie-Entwicklungsplattform, um das Wachstum schnell zu skalieren. Zu den jüngsten Erfolgen von Scryb zählen vielversprechende Unternehmen in der Anfangsphase wie das Cybersicherheitsunternehmen Cybeats Technologies (CSE: CYBT), an dem Scryb eine Beteiligung von etwa 65 % hält, und andere in den Bereichen angewandte KI, digitale Gesundheit, Medizinprodukte und Biotechnologie. Weitere Informationen oder zum Abonnieren zukünftiger Nachrichten und Updates siehe: http://scryb.ai

Kontakt:

W. Clark Kent

President

Büro. 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

E-Mail: info@scryb.ai

Kontakt: 647-872-9982

Gebührenfreie Telefonnummer/Fax: 1 844-247-6633

E-Mail: info@scryb.ai

65 International Blvd. Suite 202

Etobicoke, ON, M9W 6L9

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68555

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68555&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA81111V1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.