IRW-News: Scryb Inc. : Scryb gibt bekannt, dass Cybeats einen neuen Auftrag eines Fortune-500-Industrietechnikunternehmens erhalten hat

IRW-PRESS: Scryb Inc. : Scryb gibt bekannt, dass Cybeats einen neuen Auftrag eines Fortune-500-Industrietechnikunternehmens erhalten hat

TORONTO, 19. Dezember 2022 - Scryb Inc. (Scryb' oder das Unternehmen) (CSE: SCYB, OTCQB: SCYRF, Frankfurt: EIY) freut sich berichten zu können, dass die Firma Cybeats Technologies Corp. (Cybeats), eine börsennotierte Gesellschaft, an der Scryb rund 65 % https://www.scryb.ai/news/scryb-reports-on-successful-listing-of-cybeats-technologies-and-related-activities

der Firmenanteile hält, einen neuen Gewerbeauftrag von einem Fortune-500-Industrietechnikunternehmen für das von Cybeats entwickelte Produkt SBOM Studio https://www.cybeats.com/sbom-studio

erhalten hat.

Cybeats hat vor Kurzem eine Reihe von laufenden Pilotprojekten angekündigt, zu denen neben anderen Fortune-500-Unternehmen aus den Bereichen Medizin und Infrastruktur auch dieses Industrieunternehmen zählthttps://www.cybeats.com/news/cybeats-provides-commercial-update-with-respect-to-several-ongoing-commercial-pilots-with-fortune-500-companies

. Am Freitag wurde mitgeteilt, dass das Industrietechnikunternehmen eine Jahreslizenz in Form einer SaaS-Lizenz (Software as a Service) für das Cybeats-Produkt SBOM Studio, eine Technologieplattform für SBOM-Management und Software Supply Chain Intelligence für Unternehmen,https://www.cybeats.com/news/cybeats-announces-new-commercial-agreement-with-fortune-500-industrial-technology-company

, erworben hat.

Wir sind vom Marktecho auf die von Cybeats entwickelte Software SBOM Studio wirklich überwältigt. Weniger als acht Monate nach der Markteinführung kann Cybeats bereits eine ganze Reihe von Fortune-500-Unternehmen und multinationale Konzerne zu seinem Kundenstamm zählen. Und es freut uns natürlich zu sehen, dass die Dynamik des Unternehmens nach wie vor keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, so Clark Kent, President von Scryb Inc. Das positive Feedback und die kommerzielle Akzeptanz des Produkts stimmen uns sehr optimistisch und wir sind schon sehr gespannt, wie sich der Umsatz entwickeln wird, wenn die Compliance-Fristen näher rücken und weitere Unternehmen Erfahrungen mit unserer Plattform sammeln.

Der Kunde wird mit SBOM Studio seine Cybersicherheitsrisiken in den Griff bekommen und die verbesserte Sichtbarkeit seiner Software-Lieferkette sowie den integrierten Cybersecurity-Workflow und die betriebliche Effizienz entsprechend nutzen, um sowohl Zeit als auch Geld zu sparen.

Das globale Industrietechnikunternehmen, das selbst Produkte herstellt und Kunden in aller Welt und in verschiedenen vertikalen Märkten mit seinen Dienstleistungen unterstützt, wird mit über 50 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Lösungsanwendung bietet einen optimierten Cybersecurity-Workflow und eine betriebliche Effizienz, die dem Unternehmen dabei hilft, sowohl Zeit als auch Geld zu sparen. Der Kunde möchte aus Sicherheitsgründen geheim gehalten werden.

Die Möglichkeit, SBOMs und die Software-Lieferkette zu verwalten, ist für Industrietechnikunternehmen, insbesondere für Firmen mit Ingenieurdienstleistungen, ein absolutes Erfordernis. Der Markt für Ingenieurdienstleistungen wird im Jahr 2022 auf über 700 Milliarden Dollar geschätzt https://www.factmr.com/report/engineering-services-market

. Mit der verstärkten Einführung von SBOM-Standards in den verschiedenen Untersektoren der vertikalen Dienstleistungsmärkte wie Energietechnologie, Industrieautomatisierung und Prozesssteuerungssysteme wird der Markt für Ingenieurdienstleistungen noch attraktiver für SBOM-Management-Lösungen, wie sie Cybeats anbietet.

Über Cybeats

Cybeats ist ein führender Anbieter von SBOM Management- und Software-Supply-Chain-Intelligence-Technologien, der Unternehmen beim Risikomanagement, der Einhaltung von Vorschriften und der Sicherung von Software von der Beschaffung über die Entwicklung bis hin zum operativen Betrieb unterstützt. Unsere Plattform verschafft unseren Kunden tiefe Einblicke und universelle Transparenz in ihre Software-Lieferkette und ermöglicht es ihnen dadurch, ihre operative Effizienz und ihren Umsatz zu steigern. Cybeats. Software sicher gemacht. Website: https://cybeats.com

Über Scryb Inc.

Scryb entwickelt und produziert neue Technologien und baut disruptive, wachstumsstarke Unternehmen auf. Das Team von Scryb identifiziert Anwendungen mit hohem Potenzial, und seine erfahrenen Betreiber nutzen seine bewährte Technologie-Entwicklungsplattform, um das Wachstum schnell zu skalieren. Zu den jüngsten Erfolgen von Scryb zählen vielversprechende Unternehmen in der Anfangsphase wie das Cybersicherheitsunternehmen Cybeats Technologies (CSE: CYBT), an dem Scryb eine Beteiligung von etwa 65 % hält, und andere in den Bereichen angewandte KI, digitale Gesundheit, Medizinprodukte und Biotechnologie. Weitere Informationen oder zum Abonnieren zukünftiger Nachrichten und Updates siehe: http://scryb.ai

Kontakt:

W. Clark Kent

President

Büro. 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

E-Mail: info@scryb.ai

65 International Blvd. Suite 202

Etobicoke, ON, M9W 6L9

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68664

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68664&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA81111V1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.