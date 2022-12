IRW-News: Scotch Creek Ventures Inc.: Scotch Creek beginnt zeitgleich zu seinem Bohrprogramm Highland West im Clayton Valley, Nevada, mit Bohrungen auf seinem Lithiumprojekt Macallan East

IRW-PRESS: Scotch Creek Ventures Inc.: Scotch Creek beginnt zeitgleich zu seinem Bohrprogramm Highland West im Clayton Valley, Nevada, mit Bohrungen auf seinem Lithiumprojekt Macallan East

Vancouver, BC, Kanada - 13. Dezember 2022 - Scotch Creek Ventures Inc. (das Unternehmen) (CSE: SCV) (FWB: 7S2) (OTC: SCVFF) (Scotch Creek oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass eine gründliche Analyse einer kürzlich abgeschlossenen Gravitationsmessung zu einem weiteren Verständnis des geologischen Modells eines der weltweit aussichtsreichen Lithium-Tonstein-Gürtel beigetragen hat. Das Projekt Macallan liegt auf einem süd-südöstlich verlaufenden Trend im Clayton Valley. Das Unternehmen hat mit den Bohrungen auf mehreren neuen Zielen hoher Priorität, die in diesem erstklassigen, aussichtsreichen Lithium-Tonstein-Gürtel liegen, begonnen.

Gleichzeitig mit dem neu begonnenen Bohrprogramm auf Macallan sind auch die Bohrungen auf Highlands West gut vorangekommen, indem das erste Bohrloch abgeschlossen wurde. Kernproben aus dem ersten Bohrloch werden protokolliert und für die Analyse detailliert vorbereitet. Scotch Creeks Technical Director, Herr Bob Marvin, sagte dazu: Wir freuen uns darauf, unsere allererste Kernprobe endlich zur Analyse zu verschicken. Scotch Creek besitzt eins der größten Landpakete im Clayton Valley, und wir haben uns darauf konzentriert, umfangreiche geophysikalische Arbeiten auf unseren zwei Projekten abzuschließen, um für die Gelegenheit, mehrere laufende Bohrprogramme zu haben, vorbereitet zu sein. Das ist für den Fortschritt unseres Unternehmens sehr wichtig, denn wir sind jetzt in einer starken Position für ein sehr vielversprechendes und aufregendes neues Jahr.

Über das Projekt Macallan East

Das Projekt Macallan umfasst 5.340 Acres auf der süd-südöstlichen Seite eines der weltweit aussichtsreichsten Lithium-Tonstein-Gürtel. Die 267 Claims des Unternehmens liegen auf einem Trend mit zutagetretendem, lithiummineralisiertem, vulkanaschereichem Sedimentgestein eines ausgetrockneten Beckens, der von Nord-Nordosten in das Projektgebiet Macallan einfällt. Das prognostizierte Vorkommen dieser mineralisierten Einheiten im Untergrund von Macallan lässt stark darauf schließen, dass poröse Ascheeinheiten, die mit diesem Gestein assoziiert werden und die an anderen Stellen des Beckens gefunden wurden, unter der Oberfläche der Claims existieren.

Außerdem möchte Scotch Creek seine Pressemitteilung vom 16. November korrigieren, in der das Unternehmen berichtete, dass das Projekt Macallan East eine Gesamtfläche von 6.360 Acres im Clayton Valley habe. Das Unternehmen gibt bekannt, dass das Lithiumprojekt Macallan East 5.340 Acres und 267 Claims umfasst.

Scotch Creek möchte Investoren und Stakeholder dazu einladen, sich mit unserem Investor-Relations-Team in Verbindung zu setzen oder unsere Website zu besuchen, damit sie sich für den Erhalt regelmäßiger Updates und News Alerts anmelden können.

Über Scotch Creek Ventures

Scotch Creek ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Lithiumprojekten in erstklassigen Bergbaurechtsprechungen wie Nevada in den USA gerichtet ist. Scotch Creek hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft der grünen Revolution in Nordamerika mit strategisch ausgerichteten Lithiumprojekten zu sichern.

Für das Board of Directors

David K. Ryan

David Ryan

Chief Executive Officer

