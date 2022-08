IRW-News: Save Foods Inc.: Save Foods gibt bekannt, dass ein Patent in den USA für seine patentrechtlich geschützte, auf Säuren basierende Technologie zum Schutz von Obst und Gemüse vor Fäulnis erteilt wurde

IRW-PRESS: Save Foods Inc.: Save Foods gibt bekannt, dass ein Patent in den USA für seine patentrechtlich geschützte, auf Säuren basierende Technologie zum Schutz von Obst und Gemüse vor Fäulnis erteilt wurde

Das Patent wird den Wettbewerbsvorteil von Save Foods stärken und den Schutz des Verfahrens im Zusammenhang mit der Kerntechnologie von Save Foods erweitern.

Neve Yarak, Israel, Aug. 25, 2022 -- Save Foods, Inc. (Nasdaq: SVFD) (FSE:80W) ("Save Foods" oder das "Unternehmen"), ein Agrar- und Lebensmitteltechnologieunternehmen, das sich auf ökologischen Pflanzenschutz spezialisiert hat, der dazu beiträgt, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, während gleichzeitig der Einsatz von Pestiziden verringert wird, gab heute bekannt, dass das United States Patent and Trademark Office ("USPTO") dem Unternehmen eine Notice of Allowance für seine Patentanmeldung erteilt hat, die sich auf ein Verfahren zum Schutz von Lebensmitteln vor Verderb durch die Anwendung von Save Foods Lebensmittelsäuremischungen bezieht.

Eine Notice of Allowance wird ausgestellt, nachdem das USPTO die Entscheidung getroffen hat, dass ein Patent für eine Anmeldung erteilt werden sollte. Es wird erwartet, dass das Patent in den kommenden Monaten erteilt wird und das IP-Portfolio des Unternehmens auf zehn erteilte Patente ansteigen wird.

Dr. Neta Matis, Leiterin der wissenschaftlichen Abteilung von Save Foods und COO der israelischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, sagte: "Dieses Patent erweitert nicht nur unser Portfolio an geistigem Eigentum, das unsere neuartigen Lösungen abdeckt, sondern es stärkt auch unseren Wettbewerbsvorteil, der zu neuen kommerziellen Möglichkeiten führen wird.

"Im Rahmen unserer Strategie zum Schutz des geistigen Eigentums haben wir weitere Patente angemeldet, und wir werden unsere Bemühungen um Produktinnovationen fortsetzen, um unsere Marktposition weiter auszubauen und unser Umsatzwachstum zu steigern.

"Ich bin sehr stolz, diese Ankündigung zu machen. Dieses Patent ist eine Bestätigung dafür, dass unsere Technologie tatsächlich innovativ und einzigartig ist und uns helfen wird, eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von Lebensmittelabfällen und Pestiziden zu spielen."

Bis heute besitzt Save Foods neun erteilte und ein genehmigtes Patent sowie sechs anhängige Patentanmeldungen, von denen vier weltweit eingereicht werden können. Die Verfallsdaten unserer Patente und aller Patente, die im Rahmen unserer anhängigen Patentanmeldungen erteilt werden könnten, liegen zwischen 2031 und 2041. Unsere Patentfamilie umfasst Patente, die in Israel, den Vereinigten Staaten und Europa erteilt wurden.

Wir sind bestrebt, die Nutzung unserer innovativen Technologie weltweit auszuweiten und unsere bahnbrechende Forschung zur Verbesserung der Qualität der Produkte, die Millionen von Menschen täglich verzehren, fortzusetzen.

Über Save Foods

Save Foods (Nasdaq: SVFD) (FSE:80W) ist ein innovatives, dynamisches Unternehmen, das sich mit zwei der größten Herausforderungen in der Agrar- und Lebensmittelindustrie befasst: Lebensmittelverschwendung und -verluste sowie Lebensmittelsicherheit. Unser Ziel ist es, integrierte Lösungen für mehr Sicherheit, Frische und Qualität zu liefern, und zwar auf dem gesamten Weg vom Feld bis auf den Teller. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir neue Lösungen, die der gesamten Lieferkette zugute kommen und die Sicherheit und Lebensqualität von Arbeitern und Verbrauchern gleichermaßen verbessern. Unsere ersten Anwendungen sind Nacherntebehandlungen in Obst- und Gemüsepackhäusern, die Produkte wie Zitrusfrüchte, Avocados, Birnen, Äpfel und Mangos verarbeiten.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: https://savefoods.co/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze. Wörter wie "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen solcher Wörter sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Das Unternehmen verwendet beispielsweise zukunftsgerichtete Aussagen, wenn es die Vorteile des genehmigten Patents und das Potenzial seiner Produkte erörtert und erklärt, dass es seine Bemühungen um Produktinnovationen fortsetzen wird, um seine Marktposition weiter zu verbessern und das Umsatzwachstum zu steigern. Da sich solche Aussagen auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf unseren gegenwärtigen Erwartungen beruhen, unterliegen sie verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in den Aussagen dieser Pressemitteilung beschrieben oder impliziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen anderen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der Marktbedingungen und der Erfüllung aller Bedingungen für das Angebot und dessen Abschluss, sowie denjenigen, die unter der Überschrift Risikofaktoren" im Jahresbericht von Save Foods auf Formular 10-K, der am 31. März 2022 bei der SEC eingereicht wurde, im Formular 10-Q, das am 16. Mai 2022 und am 15. August 2022 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in allen späteren Einreichungen bei der SEC erörtert werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, sind wir nicht verpflichtet, Änderungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen, die nach dem Datum dieses Dokuments eingetreten sind, oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Verweise und Links zu Websites wurden aus Gründen der Zweckmäßigkeit zur Verfügung gestellt, und die auf diesen Websites enthaltenen Informationen sind nicht durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen. Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt von Websites Dritter.

Media Kontakt:

IR@savefoods.co

US Investor Relations:

Dave Gentry

RedChip Companies Inc.

1-800-RED-CHIP (733-2447)

Or 407-491-4498

SVFD@redchip.com

German Investor Relations:

Dr Eva Reuter

e.reuter@dr-reuter.eu

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung abrufen unter: https://www.globenewswire.com/news-release/2022/08/25/2504614/0/en/SAVE-FOODS-ANNOUNCES-NOTICE-OF-PATENT-ALLOWANCE-IN-THE-U-S-FOR-ITS-PROPRIETARY-BLEND-OF-ACIDS-BASED-TECHNOLOGY-TO-PROTECT-FRUITS-AND-VEGETABLES-FROM-DECAY.html

