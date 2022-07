IRW-News: Sassy Resources Corporation: Sassy schließt letzte Tranche der Privatplatzierung im Gesamtwert von 3,6 Mio. Dollar ab

IRW-PRESS: Sassy Resources Corporation: Sassy schließt letzte Tranche der Privatplatzierung im Gesamtwert von 3,6 Mio. Dollar ab

VANCOUVER, British Columbia, 14. Juli 2022 - Sassy Resources Corporation (Sassy oder das Unternehmen) (CSE: SASY) (FWB: 4E7) (OTCQB: SSYRF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite und letzte Tranche seiner überzeichneten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Privatplatzierung) abgeschlossen hat und über die Ausgabe von 2.075.641 Stammaktien (ohne beigefügte Warrants, siehe Pressemeldungen vom 4. Juli 2022 und 11. Juli 2022) zum Preis von je 0,195 Dollar einen Bruttoerlös in Höhe von 404.750 Dollar erzielen konnte. Der gesamte Bruttoerlös beider Tranchen beträgt 3.634.910 Dollar.

Herr Mark Scott, CEO von Sassy, sagt dazu: Diese strategische monetäre Platzierung hat mehrere sehr motivierte neue Schlüsselinvestoren zu Sassy gebracht, während wir uns darauf vorbereiten, die hochgradige Goldentdeckung Westmore auf eine neue Ebene zu bringen und das Unternehmen in der zweiten Julihälfte in Sassy Gold umzubenennen.

In Verbindung mit der zweiten Tranche hat Sassy an die Firma PI Financial Corp. Vermittlungsprovisionen (Finders Fees) in Höhe von insgesamt 19.792,50 Dollar bezahlt und 101.500 Vermittler-Warrants (Vermittler-Warrants) ausgegeben. Die Vermittler-Warrants sind nicht übertragbar und können ab dem Ausgabedatum 12 Monate lang zum Preis von 0,195 Dollar pro Warrant ausgeübt werden.

Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden, die am 14. November 2022 abläuft.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus der Privatplatzierung für die bevorstehenden Bohr- und Explorationsarbeiten in seinem Projekt Foremore (zu 100 % in Eigenbesitz) im Eskay Camp im Nordwesten der Provinz British Columbia, wo vor allem der weitere Ausbau der hochgradigen Goldentdeckung Westmore im Fokus steht, sowie für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.

Über Sassy Resources Corporation

Sassy ist ein Ressourcenunternehmen im Explorationsstadium, das sich zurzeit mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Exploration von hochgradigen Edelmetall- und Basismetallprojekten in Nordamerika beschäftigt. Sein Hauptaugenmerk liegt auf dem Projekt Foremore, das sich im Bergbaugebiet Eskay (Liard Mining Division) im Herzen der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia befindet. Sassy erwirbt auch eine bis zu 100%ige Beteiligung am Highrock-Uranprojekt in der Region Key Lake in Saskatchewan. Sassy hält auch bedeutende Aktienpositionen an Gander Gold Corp., Galloper Gold Corp. und MAX Power Mining Corp.

Kontaktdaten:

Mark Scott

Chief Executive Officer & Director

info@sassyresources.ca

Terry Bramhall

Sassy Resources Corporate Communications/IR

1.604.833.6999 (mobil)

1.604.675.9985 (Büro)

terry.bramhall@sassyresources.ca

In Europa:

Michael Adams

Managing Director - Star Finance GmbH

info@star-finance.eu

CSE: SASY

400 - 1681 Chestnut Street

Vancouver, BC V6J 4M6

www.SassyResources.com

info@sassyresources.com

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird. ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt. die Richtigkeit. die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com. www.sec.gov. www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66694

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66694&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8038701048

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.