IRW-News: Regency Silver Corp.: Regency Silver schließt erste Tranche seiner Privatplatzierung ab

Vancouver (British Columbia) - 17. Januar 2024 / IRW-Press / Regency Silver Corp. (Regency Silver oder das Unternehmen, TSX-V: RSMX und OTCQB: RSMXF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Tranche in Höhe von 622.000 $ einer im Vorfeld angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung im Umfang von 800.000 $ abgeschlossen hat.

Regency Silver hat im Rahmen dieser ersten Tranche 3.110.000 Wertpapiereinheiten zum Preis von 0,20 $ pro Einheit ausgegeben und damit einen Bruttoerlös in Höhe von 622.000 CAD eingenommen. Jede Wertpapiereinheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie der Hälfte eines übertragbaren Stammaktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant kann innerhalb von zwei Jahren nach dem Ausgabedatum ausgeübt und zum Preis von 0,30 $ gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingetauscht werden.

Der Rest der Privatplatzierung wird voraussichtlich in Kürze abgeschlossen.

In Verbindung mit dem Abschluss hat das Unternehmen Vermittlungshonorare (Finders Fees) in Höhe von 6.790 $ in bar bezahlt sowie 33.950 Broker-Warrants ausgegeben. Jeder Broker-Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von zwei Jahren nach dem Ausgabedatum zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,30 C$ pro Aktie.

Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere sind nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten ab dem Ausgabedatum gebunden. Die Privatplatzierung steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Der Erlös wird in die Exploration und Erschließung der unternehmenseigenen Konzessionsgebiete fließen sowie als Betriebskapital (Working Capital) verwendet.

ÜBER REGENCY SILVER CORP.:

Regency Silver Corp. ist ein kanadisches Ressourcenunternehmen, das in Mexiko nach hochgradigem Gold, Kupfer und Silber sucht. Regency Silver wird von einem Team von erfahrenen Fachkräften geleitet, die über Expertise sowohl bei der Exploration als auch bei der Produktion verfügen. Das Vorzeigeprojekt von Regency ist das hochgradige Projekt Dios Padre im mexikanischen Bundesstaat Sonora, wo Regency eine umfassende, hochgradige Gold-Kupfer-Silber-Entdeckung gemacht hat, die sich in der Tiefe zu verbreitern scheint. Die Bohrergebnisse beinhalten 38 Meter mit 7,36 g/t Gold in Bohrloch REG 23-21, 36 Meter mit 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,8 g/t Silber in Bohrloch REG 22-01 sowie 29,4 Meter mit 6,32 g/t Gold in Bohrloch REG 23-14.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

