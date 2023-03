IRW-News: Reflex Advanced Materials Corp. : Reflex arbeitet gemeinsam mit seinem Partner American Energy Technologies Co. an der Entwicklung von technischen Metallurgiedaten für das Graphitprojekt Ruby in Montana

IRW-PRESS: Reflex Advanced Materials Corp. : Reflex arbeitet gemeinsam mit seinem Partner American Energy Technologies Co. an der Entwicklung von technischen Metallurgiedaten für das Graphitprojekt Ruby in Montana

7. März 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - Reflex Advanced Materials Corp. (CSE: RFLX), (OTCQB: RFLXF), (FWB: HF2) (Reflex oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der in Arlington Heights (Illinois) ansässigen Firma American Energy Technologies Co. (AETC) eine Materialverarbeitungsvereinbarung (MPA) unterzeichnet hat. Im Rahmen der Vereinbarung wird AETC metallurgische Untersuchungen durchführen, um ein Datenpaket für den technischen Support für die Zielklientel von Reflex - US-Bundesbehörden und Qualifizierungsprogramme mit High-Tech-Kunden im Batterie- und Batteriespeichersektor - zu erstellen.

Das Konzentrat aus dem Konzessionsgebiet Ruby, einem ehemaligen Förderbetrieb im Südwesten von Montana, wird für die Durchführung folgender Testarbeiten verwendet:

- Charakterisierung der wesentlichen physikalischen/chemischen Eigenschaften des Konzentrats aus Ruby;

o Versuch einer thermischen Reinigung des Konzentrats auf einen Reinheitsgrad von über 99,95 Gewichtsprozent C in Batteriequalität;

- Größenbestimmung des veredelten Materials aus Ruby und Durchführung von Tests an den negativen Elektroden von Bleibatterien über mehrere Zyklen;

- Bewertung einer möglichen Verwendung von gereinigtem Graphit (mit über 99,95 Gewichtsprozent C) als Verarbeitungsmaterial und dessen Größenbestimmung vor der Sphäroidisierung;

- Bestimmung der Sphäroidisierung (Form) des produzierten Ausgangsmaterials;

- Oberflächenbeschichtung, Wärmebehandlung und Entmischung zur potenziellen Herstellung eines Pulvers, das sich als Anodenmaterial von Lithiumionenbatterien eignet;

- Batteriezelltests zur Leistungsermittlung bei hoher Zyklenzahl (100 Zyklen); und

- nasschemische Einlagerungen, thermische Ausdehnung, Delaminierung und Korngrößenbestimmung, um aus jedem beliebigen hergestellten Graphit hochwertiges Material in Alkalibatteriequalität zu machen.

Das aus den vorgenannten Tests resultierende Material aus beschichtetem, sphärionisiertem und gereinigtem Graphit (CSPG) wird verwendet, um potenziellen CSPG-Kunden Muster zur Verfügung zu stellen, damit diese mit dem Materialqualifizierungsverfahren beginnen können.

AETC ist ein Privatunternehmen unter weiblicher Führung, das seine Geschäfte von seinem Firmensitz im Großraum Chicago heraus führt. In seinem Betrieb in Arlington Heights (Illinois) betreibt AETC drei Geschäftsbereiche: eine Fertigungsanlage zur Herstellung eines Graphit- und Kohlenstoffprodukts in Batteriequalität; eine Pilotanlage zu Demonstrationszwecken für Batteriematerialien und Graphitdispersionen; sowie ein voll funktionsfähiges Forschungs- und Entwicklungslabor zur Unterstützung der genannten Geschäftsbereiche. Die Firma widmet sich der Entwicklung und dem Einsatz von Veredelungs-, Partikelsphäroidisierungs- und Kohlenstoffbeschichtungstechnologien. AETC produziert sphärischen Graphit (sowohl natürlichen als auch synthetischen), expandierten Graphit, teilweise graphitisierte und nanostrukturierte Kohlenstoffe sowie elektrisch leitfähige Tinten, Farben und Beschichtungen auf Basis von ultrareinem Graphit, die in der Industrie Verwendung finden. AETC ist stolzes Mitglied der Lieferkette für Elektrofahrzeuge und versorgt als konzessionierter Zulieferer zehn Batteriehersteller und einen Brennstoffzellenhersteller. Im November 2022 veröffentlichte das US-Energieministerium einen Bericht, in dem das Pacific Northwest National Laboratory die Firma AETC offiziell als Mitglied der Lieferkette für Lithiumionen-Autobatterien in den Vereinigten Staaten vorstellte.-

Paul Gorman, der CEO von Reflex Advanced Materials, erläutert: Die Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit dem Team von AETC ist für uns eine wirklich großartige Sache. Aus unserer Sicht ist AETC der perfekte Partner für die Optimierung unseres Material und dessen Validierung durch Drittunternehmen, damit unser Material zu einem wertvollen chemischen Rohstoff für neue Technologien werden kann. Durch die Zusammenarbeit mit qualitativ hochwertigen Partnern kommen wir von Reflex unserem ultimativen Ziel, Teil der nordamerikanischen Lieferkette für kritische Rohstoffe zu werden, immer näher.

Dr. Maya Barsukov, President & CEO von AETC, meint dazu: Die Ergebnisse des bevorstehenden Testprogramms werden für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Graphitprojekts Ruby maßgeblich sein und bei der Gestaltung der zukünftigen Wachstumsstrategie von Reflex eine essentielle Rolle spielen. AETC freut sich außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit der Firma Reflex, die alles daran setzt, das gesamte Potenzial ihrer Konzession Ruby zu erschließen.

Über Reflex Advanced Materials

Reflex Advanced Materials Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Firmensitz in der kanadischen Provinz British Columbia. Der Unternehmenszweck besteht darin, wirtschaftlich interessante Mineralvorkommen in den Bereichen strategische Metalle und neuartige Materialien aufzufinden und diese - sofern rentabel - zu erschließen. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Verbesserung der Effizienz der inländischen Infrastruktur für Spezialmineralien gerichtet, um die zunehmende Nachfrage der nordamerikanischen Hersteller zu befriedigen. Das Unternehmen arbeitet derzeit am weiteren Ausbau seines Graphitprojekts Ruby in Beaverhead County in Montana sowie seiner Lithiumkonzession ZigZag Lake im Bergbaurevier Thunder Bay in der Region Crescent Lake in Ontario.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedar.com einsehen können oder besuchen Sie die Webseite des Unternehmens unter https://reflexmaterials.com/.

