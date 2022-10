IRW-News: Recharge Resources Ltd.: Recharge Resources engagiert JMK Exploration Consulting für Lithiumprojekt Georgia Lake

IRW-PRESS: Recharge Resources Ltd.: Recharge Resources engagiert JMK Exploration Consulting für Lithiumprojekt Georgia Lake

Vancouver (British Columbia) - 24. Oktober 2022 - Recharge Resources Ltd. (CSE: RR, OTC: RECHF, Frankfurt: SL50) (Recharge) hat Joerg Kleinboeck, P.Geo, von JMK Exploration Consulting mit der Zusammenstellung von Daten und der Organisation einer magnetischen Flugvermessung für das Phase-1-Explorationsprogramm des Unternehmens in den zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebieten Georgia Lake North und West beauftragt, die an die Georgia Lake-Lithiumkonzessionsgebiete von Rock Tech Lithium Inc. (CSE: RCK) (Rock Tech), etwa 160 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario, in der Thunder Bay Mining Division, angrenzen.

Am 20. Oktober 2022 haben Rock Tech und die Mercedes-Benz AG ein Abkommen hinsichtlich der Lieferung von über 10.000 t Lithium unterzeichnet. Das Abkommen, das kurz nach der Ankündigung der beiden Konzerne unterzeichnet wurde, eine strategische Partnerschaft auszuloten, sieht ein Volumen von 1,5 Milliarden EUR (1,47 Milliarden USD) vor und umfasst laut den Unternehmen ausreichend Lithiumhydroxid für 150.000 Autos pro Jahr.

Laut Trading Economics wird Lithium auf dem Spotmarkt zu 542.500 CNY/t oder umgerechnet 74.891 USD/t verkauft (Stand: 21. Oktober 2022).

CEO David Greenway sagte: Während wir unsere beiden vollständig finanzierten Bohrprogramme bei Brussels Creek weiter vorantreiben und die Lithiumbohrungen bei Pocitos 1 im Gange sind, verzeichnen wir nun mit JMK Exploration Consulting Fortschritte bei der Erkundung unseres Projekts Georgia Lake. Recharge Resources wird eine magnetische Flugvermessung bei den Georgia Lake-Projekten planen, um das Potenzial hinsichtlich der Beständigkeit der Struktur der aktiven Erschließung von Rock Tech bei Georgia Lake zu identifizieren.

Über JMK Exploration

Joerg Kleinboeck, P.Geo., Eigentümer von JMK Exploration Consulting, ist ein professioneller Geowissenschaftler mit über 20 Jahren Erfahrung bei der Mineralexploration, wo er Projekte in frühem bis fortgeschrittenem Stadium in Kanada und den USA geleitet hat. Kleinboeck besitzt ein Bachelor of Science-Diplom in Geologie von der Laurentian University und ist Mitglied der Professional Geoscientists Ontario (PGO). Er hatte Führungspositionen bei mehreren Junior-Bergbauunternehmen inne und war seit 2014 Projektleiter bei Canadian Continental Exploration Corp. bis zu dessen erfolgreicher Übernahme durch Conquest, wo er zurzeit als Vice President, Exploration fungiert. Kleinboeck ist seit dem Jahr 2000 im Temagami Mining Camp tätig, wo er dazu beigetragen hat, Projekte wie das nahe gelegene PGM-Projekt River Valley von New Age Metal Corp. weiterzuentwickeln und die Erweiterungslagerstätte Lismers Ridge mittels Schürfgrabungen und anschließender Diamantbohrungen (14 Millionen t an Platingruppenmetallen, Kupfer und Nickel) zu entdecken.

Lithiumkonzessionsgebiete Georgia Lake North und West in Ontario

Die Konzessionsgebiete Georgia Lake North und West befinden sich etwa 160 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario, in der Thunder Bay Mining Division. Das Konzessionsgebiet von Recharge befindet sich an der nördlichen und westlichen Grenze des Lithiumkonzessionsgebiets Georgia Lake von Rock Tech Lithium und besteht aus zwei Schürfrechteblöcken mit einer Größe von 320 bzw. 432 ha.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67922/Recharge_241022_DE_PRCOM.001.png

Das Projekt Georgia Lake von Rock Tech Lithium beherbergt mehrere spodumenhaltige Pegmatite. Die Lithiummineralisierung wurde 1955 entdeckt und in weiterer Folge von mehreren historischen Eigentümern erkundet. Das Konzessionsgebiet von Rock Tech beherbergt eine Mineralressource gemäß NI 43-101, die in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von Rock Tech enthalten ist, die auf dem SEDAR-Profil von Rock Tech veröffentlicht wurde und das Wirksamkeitsdatum 15. März 2021 aufweist. Die Mineralressource ist in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67922/Recharge_241022_DE_PRCOM.002.jpeg

Das Management von Recharge weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in der Nähe von Recharge nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration, Erschließung und Förderung von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Recharge widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Recharge daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Recharges Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Recharge erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Recharge übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

