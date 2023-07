IRW-News: Recce Pharmaceuticals Ltd.: Klarstellung: Fünffacher Anstieg der Konzentration von RECCE® 327 in Harn und Plasma

IRW-PRESS: Recce Pharmaceuticals Ltd.: Klarstellung: Fünffacher Anstieg der Konzentration von RECCE® 327 in Harn und Plasma

Sydney, Australien, 20. Juli 2023: / IRW-Press / - Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX: RCE, FWB: R9Q) (das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, möchte zu der am 19. Juli 2023 veröffentlichten Pressemeldung im Hinblick auf die Prüfung der Gesamtdaten etwas klarstellen.

In dieser Pressemeldung wurde die Konzentration von RECCE® 327 (R327) in Harn und Plasma möglicherweise unterbewertet, da in der Tabelle unter der Überschrift Positive unerwartete Ergebnisse nur über ein Oligomer (nämlich Oligomer 5, das von besonderer Bedeutung ist) als Teil einer Reihe von Oligomeren berichtet wird, die das gesamte R327-Polymer bilden.

Unter Berücksichtigung aller relevanten Oligomere und in Übereinstimmung mit den von Recce zuvor gemeldeten Harn- und Plasmakonzentrationen sind die aktualisierten Zahlen etwa fünfmal höher als die am 19. Juli 2023 bekannt gegebenen Werte.

Die neuen Datenpunkte zur Konzentration, die R327 insgesamt widerspiegeln, lauten wie folgt:

R327-Dosis (mg) CMAX Plasma (ug/ml) CMAX Harn (ug/ml) Verhältnis Harn/Plasma

500 15,792 251,45 16 x

1.000 31,584 520,76 17 x

2.000 60,63 827,67 14 x

3.000 86,01 738,84 9 x

4.000 111,86 2304,88 21 x

6.000 171,55 2682,76 16 x

Diese Mitteilung wurde vom Board von Recce Pharmaceuticals zur Veröffentlichung freigegeben.

