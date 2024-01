IRW-News: QuerGradAus GmbH: DivvyDiary revolutioniert Dividendeninvestitionen mit einem innovativen Dividendenkalender

IRW-PRESS: QuerGradAus GmbH: DivvyDiary revolutioniert Dividendeninvestitionen mit einem innovativen Dividendenkalender

DivvyDiary, die führende Plattform für Dividendeninvestoren, hat heute die Einführung ihrer neuesten Funktion bekannt gegeben: eine Überarbeitung des Dividendenkalenders, der darauf abzielt Investoren eine umfassende und benutzerfreundliche Übersicht über ihre historischen und zukünftigen Dividenden zu bieten.

Durch eine verbesserte Darstellung des Dividendenkalenders von DivvyDiary in der Desktop Ansicht kann der Anleger sowohl seine persönlichen Dividendenzahlungen als auch die zukünftigen Zahlungen aller Aktien, ETFs und weiterer Wertpapiere optimal sehen.

Dieser bietet eine klare und präzise Darstellung von Dividendenankündigungen, Dividendenrenditen, Zahlungsdaten und -beträgen. Somit wird es den Investoren ermöglicht, ihre Einkommensströme effektiver zu überblicken und ihre Depots mit größerer Genauigkeit zu verwalten.

Mit dem Dividendenkalender von DivvyDiary können Nutzer:

- Dividendenereignisse verfolgen: Schneller Überblick über bevorstehende und historische Dividendenzahlungen der eigenen Aktien, ETFs und weiterer Wertpapiere.

- Personalisierte Ansichten erstellen: Anpassung des Kalenders und der Dividendenauswertungen an das eigene Depot für ein individuelles Ergebnis.

- Neue Dividendenaktien entdecken: Durch verschiedene Such- und Filtermöglichkeiten lassen sich gute Dividendenzahler für das eigene Depot finden, die an den deutschen und internationalen Börsen gehandelt werden.

Wir verstehen die Herausforderungen, denen sich Dividendeninvestoren gegenübersehen. Unser Ziel ist es ein Tool anzubieten, das nicht nur informativ, sondern auch einfach zu nutzen ist. sagte Johannes Kronmüller, CEO von https://divvydiary.com. Mit unserem Dividendenkalender wollen wir mehr Transparenz für Aktionäre schaffen, die an einem passiven Einkommen durch Dividenden und dem langfristigen Vermögensaufbau mit Aktien, ETFs und weiteren Wertpapieren interessiert sind.

DivvyDiary ist mehr als nur ein Tool - es ist eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die Wert auf langfristige Investitionen und steigende Dividenden legen. Neben den zahlreichen Dividendenauswertungen bietet die Plattform auch grafisch aufbereitet und leicht verständliche Diagramme zur Entwicklung des Depotwerts, zur Depotperformance und zur Performance pro Wertpapier.

Für weitere Informationen über DivvyDiary und den Dividendenkalender besuchen Sie bitte https://divvydiary.com

Über DivvyDiary

DivvyDiary ist eine innovative Plattform für alle, die langfristig an der Börse in dividendenstarke Aktien und Wertpapiere investieren. Sie bietet einen übersichtlichen Dividendenkalender, in dem das eigene Depot hinterlegt wird und die zukünftigen und historischen Dividenden angezeigt werden. Durch zahlreiche Dividendenauswertungen hat der Anleger immer den Überblick über die Zusammensetzung seiner Aktien und die Entwicklung seines persönlichen Dividendeneinkommens.

