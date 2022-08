IRW-News: Quantum Battery Metals Corp.: Quantum Battery Metals startet Vorbereitungen für den Explorationsplan für das Lithium-Konzessionsgebiet Lac Mistumis

IRW-PRESS: Quantum Battery Metals Corp.: Quantum Battery Metals startet Vorbereitungen für den Explorationsplan für das Lithium-Konzessionsgebiet Lac Mistumis

Vancouver, British Columbia, 2. August 2022 - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FRA: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Lac Mistumis mit den Vorbereitungen für eine satellitengestützte Untersuchung befasst ist, die vor dem Einsatz des Bodenteams im Lithium-Konzessionsgebiet Lac Mistumis durchgeführt werden soll. Das Unternehmen konnte sich durch die früheren Programme von der Effizienz der Durchführung einer satellitengestützten Untersuchung als erster Phase seines Explorationsprogramms überzeugen.

Das Unternehmen wird die luftgestützte Untersuchung ansetzen, sobald der Erwerb des Konzessionsgebiets abgeschlossen ist. Mit Hilfe der Satellitenvermessung wird das Unternehmen die Lage möglicher Anomalien annähernd bestimmen, die es bei der Fortsetzung seines Explorationsprogramms 2022 untersuchen wird. Quantum ist bestrebt, die Planung für Lac Mistumis vor dem Herbst 2022 abzuschließen, denn zu diesem Zeitpunkt ist ein weiterer Durchlauf durch die Lithium-Konzessionsgebiete in Quebec geplant. Ferner wird in den Projektgebieten ein umfassenderes geologisches Kartierungsprogramm durchgeführt, da das Konzessionsgebiet Lac Mistumis verglichen mit seinem voraussichtlichen Wert historisch wenig erschlossen wurde.

Durch die Nähe des Konzessionsgebiets Lac Mistumis zu den Konzessionsgebieten Alba und Kelso und anderen bedeutenden Lithiumlagerstätten kann das Unternehmen die Arbeiten in den Konzessionsgebieten auf verbesserter Kostenbasis durchführen und die weitere Erschließung des Konzessionsgebiets einfacher durchführen.

Eine satellitengestützte Untersuchung ist ein vorläufiger Schritt für die Durchführung eines stabilen Explorationsprogramms, da es als Katalysator für die mögliche Entdeckung von Anomalien dient, die ansonsten übersehen werden könnten. Das Bodenteam wird die satellitengestützte Untersuchung nutzen, um durch das Konzessionsgebiet zu navigieren und die ungefähre Lage einzugrenzen, sodass es wichtige Proben entnehmen kann. Quantum befindet sich an einem entscheidenden Punkt seiner Geschichte und kann derzeit durchweg positive Nachrichten aus seinen Konzessionsgebieten melden. Wir möchten diese Dynamik mit dem Erwerb neuer Konzessionsgebiete aufrechterhalten und ein sicheres Explorationsprogramm entwerfen, indem wir unsere Konzessionsgebiete auf ihr volles Potenzial untersuchen, erklärte David Greenway, Director.

QUANTUM BATTERY METALS CORP.

Andrew Sostad

_______________________

Andrew Sostad, CEO und Director

Kontaktdaten:

400 - 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen. Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das Unternehmen) erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66920

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66920&tr=1

