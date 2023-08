IRW-News: Quantum Battery Metals Corp.: Quantum Battery Metals optimiert und schließt die Planung des Arbeitsprogramms bei Hooks ab

IRW-PRESS: Quantum Battery Metals Corp.: Quantum Battery Metals optimiert und schließt die Planung des Arbeitsprogramms bei Hooks ab

29. August 2023 / Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Planung seines Explorationsprogramms für das Konzessionsgebiet Hooks Harbour, eine äußerst aussichtsreiche Kupferkonzession im kanadischen Neufundland, abgeschlossen hat.

Das Unternehmen gibt an, dass das Explorationsprogramm Mitte September 2023 durchgeführt werden soll und eine Fernerkundung umfasst, wobei modernste Fernerkundungssatellitentechnologie zum Einsatz kommt, um ein bedeutendes Mineralpotenzial an diesem Standort zu entdecken und zukünftige Ziele und Anomalien auf dem Konzessionsgebiet zu ermitteln.

Die Fernerkundung, insbesondere im Bergbausektor, hat die Erkundung unentdeckter Bodenschätze, die unter der Erdoberfläche verborgen sind, revolutioniert. Diese Technologie umfasst die Erkennung und Messung von Veränderungen der Strahlung von weit entfernten Objekten und ermöglicht es Forschern, Merkmale und Muster ohne direkten Kontakt zu erkennen. Für Quantum und seine Aktionäre bedeutet die Integration der satellitengestützten Fernerkundung genauere, effizientere und umfassendere Einblicke in unterirdische Anomalien und potenzielle Ziele.

Während wir in die nächste Phase der Exploration bei Hooks Harbour eintreten, sind wir nach wie vor der Nutzung der besten verfügbaren Technologie verpflichtet. Die Fernerkundung via Satellit bietet uns eine Vogelperspektive, die die Oberflächenschichten der Erde durchdringt und verborgene Schätze offenbart, die andernfalls unbemerkt bleiben würden, so Marc Momeni, CEO von Quantum Battery Metals Corp. Für unsere geschätzten Aktionäre bedeutet dies, dass wir in eine Technologie investieren, die potenziell zu höheren Entdeckungsraten, optimierten Betriebsabläufen und letztendlich zu besseren Renditen führen könnte.

Die satellitengestützte Fernerkundung ist insofern reizvoll, als sie nicht invasiv ist. Die Möglichkeit, große Gebiete ohne die logistischen Herausforderungen von örtlichen Untersuchungen zu vermessen, bedeutet eine schnellere und effizientere Datenerfassung. Mit den erzeugten hochauflösenden Bildern und Daten wird das Expertenteam von Quantum vielversprechende Gebiete mit größerer Genauigkeit ermitteln können, wodurch Bohrungen gezielter und kostengünstiger absolviert werden können.

Dieses Vorhaben unterstreicht das Engagement von Quantum Battery Metals Corp., traditionelle Explorationsmethoden mit futuristischen Technologien zu verknüpfen. Da sich das Unternehmen an der Spitze der Metallexploration positioniert, können die Aktionäre davon ausgehen, dass Innovationen wie diese die Ambitionen von Quantum vorantreiben, einen größeren Wert schaffen und ein nachhaltiges Wachstum fördern werden.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es die Firma Carsten Schmider Media Relations Publishing beauftragt hat, für einen Betrag von bis zu 150.000 Online-Marketing zu betreiben, um die Reichweite des Unternehmens innerhalb der Investorengemeinschaft zu erhöhen, das Bewusstsein der Investoren für das Unternehmen zu schärfen und potenzielle neue Investoren durch verschiedene Online-Plattformen und Methoden des Engagements wie Anzeigen und Bannerwerbung zu gewinnen.

QUANTUM BATTERY METALS CORP.

Marc Momeni

_______________________

Marc Momeni, CEO und Direktor

Kontaktdaten:

400 - 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen. Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das Unternehmen) erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

