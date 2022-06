IRW-News: Quantum Battery Metals Corp.: Quantum Battery Metals nimmt Gespräche mit Batterieherstellern über Liefervereinbarungen auf

IRW-PRESS: Quantum Battery Metals Corp.: Quantum Battery Metals nimmt Gespräche mit Batterieherstellern über Liefervereinbarungen auf

Vancouver, British Columbia, 23. Juni 2022 - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Möglichkeit des Streaming der Gesteinshalde Nipissing Lorrain prüft und in diesem Zusammenhang erste Gespräche mit Batterieherstellern über mögliche Liefervereinbarungen führt. Das Explorationsteam von Quantum bewertet derzeit die aktuelle Masse der Gesteinshalde, die angesichts der aktuellen Batteriemetallpreise und der wachsenden Nachfrage nach Batteriemetallen, die in geopolitisch sicheren Ländern wie Kanada produziert werden, erheblich an Wert gewonnen hat.

Das Unternehmen ist aktiv auf der Suche nach Herstellern von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) in Nordamerika, die die Halde erwerben wollen. Der Markt für Lithium-Ionen-Batteriemetalle wurde im Jahr 2021 auf 14 Milliarden Dollar geschätzt und wird bis 2031 voraussichtlich 286 Milliarden Dollar erreichen. Da der Batteriemarkt stark von der Unterhaltungselektronik und der industrieweiten Technologie beeinflusst wird, hat die Nachfrage nach ethisch produzierten Batteriemetallen und die damit verbundene Dringlichkeit exponentiell zugenommen. Der Ausbruch von COVID-19 hat Berichten zufolge zu mehreren Verzögerungen in Herstellungsbetrieben geführt, was wiederum eine Verlangsamung der Versorgung mit EV-Batterien zur Folge hatte. Angesichts all dieser Störungen, die sich negativ auf den Markt auswirken, haben kleine bis mittelgroße Hersteller Schwierigkeiten, ihre Versorgung zu sichern, und viele Hersteller bemühen sich um langfristige Lieferverträge mit Batteriemetallproduzenten. Für Quantum ist dies der perfekte Zeitpunkt, um die leicht zugängliche Gesteinshalde zu vermarkten. Es besteht bereits Interesse an der Halde, und das Unternehmen beabsichtigt, in Kürze Gespräche mit lokalen Produzenten aufzunehmen.

Obwohl wir uns noch in einem frühen Stadium des Bergbaulebenszyklus befinden, sind wir im aktuellen Umfeld gut aufgestellt, um von der wachsenden Nachfrage nach Batteriemetallen in sicheren und bergbaufreundlichen Rechtsgebieten zu profitieren. Unser umsichtiger und wertorientierter Ansatz hat es uns ermöglicht, unser Portfolio zu erweitern, das zahlreiche Lithium- und Kobaltkonzessionsgebiete umfasst. Viele EV-Batteriehersteller benötigen eine ethische Quelle für ihre Rohstoffe, was ein wichtiger Faktor für ihr Image, ihre Lebensfähigkeit und die Nachfrage der heutigen ethisch orientierten Anlegerbasis ist. Mit unseren Konzessionsgebieten in Nordamerika können wir sicherstellen, dass alle produzierten Materialien konfliktfrei sind. Die Zeit ist reif für den Markt für Batteriemetalle, da die Nachfrage seitens der Verbraucher und der Industrie gleichermaßen zunimmt, erklärt David Greenway, Direktor.

QUANTUM BATTERY METALS CORP.

Andrew Sostad

_______________________

Andrew Sostad, CEO und Director

Kontaktdaten:

400 - 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen. Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das Unternehmen) erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66403

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66403&tr=1

