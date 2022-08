IRW-News: Quantum Battery Metals Corp.: Quantum Battery Metals erweitert Umfang von Explorationsprogramm

IRW-PRESS: Quantum Battery Metals Corp.: Quantum Battery Metals erweitert Umfang von Explorationsprogramm

Vancouver, British Columbia, 29. August 2022 - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, seine zukünftigen Bergbauprogramme zu erweitern. Durch den Erwerb neuer Konzessionsgebiete und die Durchführung von eingehenderen Bergbauprogrammen ist das Unternehmen in der Batteriemetallindustrie aktiver geworden. Das Management ist der Meinung, dass das Unternehmen die Kapazität hat, weitere Explorationsprogramme durchzuführen, wodurch sich der Umfang und die Möglichkeiten des Unternehmens effektiv erweitern.

Im Rahmen des Explorationsprogramms 2022 hat das Unternehmen geologische Berater engagiert, die auf Lithium und Kobalt spezialisiert sind und über umfassende Kenntnisse im Bereich der kanadischen Batteriemetalle verfügen, insbesondere in Quebec und Ontario, wo sich die Konzessionsgebiete von Quantum befinden. Durch das gemeinsame Fachwissen von Quantum und diesen Beratern war das Unternehmen in der Lage, in diesem Jahr größere Bergbauprogramme zu konzipieren und umzusetzen, und plant, dies auch in Zukunft zu tun.

Angesichts dieser Änderung hat das Unternehmen Marc Momeni zum CEO und Director des Unternehmens ernannt, nachdem Andrew Sostad als CEO und Director zurückgetreten war. Das Unternehmen dankt Herrn Sostad für seine Zeit bei Quantum und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

Herr Momeni ist ein Kapitalmarkt- und Marketingexperte mit über 10 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungs- und Bankenbranche. Mit seiner Schlüsselkompetenz im Aufbau und der Leitung von Teams und groß angelegten Programmen konnte Marc Momeni mehrere Unternehmen von der Gründungphase bis zu einem achtstelligen Wert führen. Mit einem Schwerpunkt auf aufstrebenden und kritischen Branchen hat Marc Unternehmen in Sektoren ausgebaut, die in erster Linie Großhandelslogistik, landesweite Implementierung, Spezialausrüstung und fortschrittliche Fertigung erforderten, wobei er als Berater und leitender Angestellter für zahlreiche börsennotierte und private Unternehmen tätig war. Während seiner Tätigkeit auf den Kapitalmärkten war er für die Beschaffung von über 50 Millionen Dollar verantwortlich. Marc verfügt über weitreichende Branchenbeziehungen zu Kapitalmarktmanagern und Investoren aus aller Welt.

Wir begrüßen Marc Momeni im Board of Directors und in der Funktion des CEO des Unternehmens. Quantum bewegt sich auf eine größere Ebene zu, was jemanden an der Spitze erfordert, der Erfahrung im Projektmanagement hat. Wir glauben, dass Herr Momeni in der Lage ist, unsere Kapazitäten als Batteriemetallunternehmen zu erweitern und dabei die Qualität unserer Explorationsprogramme beizubehalten, wenn nicht sogar zu verbessern und weiterzuentwickeln, erklärt David Greenway, Director.

Das Unternehmen ist aktiv auf der Suche nach weiteren Lithium- und Kobaltkonzessionsgebieten in Kanada, während das Board die verbleibenden Lithium- und Kobalt-Explorationsprogramme und Jahresziele für 2022 prüft und koordiniert.

QUANTUM BATTERY METALS CORP.

Marc Momeni

_______________________

Marc Momeni, CEO und Director

Kontaktdaten:

400 - 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen. Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das Unternehmen) erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

