IRW-News: QYOU Media Inc. : Q GamesMela erreicht Meilenstein von 1 Million Downloads

IRW-PRESS: QYOU Media Inc. : Q GamesMela erreicht Meilenstein von 1 Million Downloads

Über 10 Millionen gespielte Spiele in einem Monat

Werbeinventar übersteigt 1 Million tägliche Impressionen mit durchschnittlicher Verweildauer von einer Stunde und 35 Minuten

Mumbai und Toronto, 20. Dezember 2023 / IRW-Press / - QYOU Media Inc., (TSXV:QYOU OTCQB:QYOUF) ein in Indien und den Vereinigten Staaten tätiges Unternehmen, das von Social-Media-Stars und Digital-Content-Creators erstellte Inhalte produziert und vertreibt, hat bekannt gegeben, dass seine kürzlich eingeführte Version der mobilen Casual-Gaming-App Q GamesMela weiterhin frühe Wachstumsmeilensteine erreicht hat, was auf eine äußerst starke Resonanz des Marktes auf die neue App hinweist. Q GamesMela hat seinen ersten angepeilten Meilenstein von 1 Million Downloads in etwa sechs Wochen erreicht. Im letzten Monat wurden über 10 Millionen einzelne Spiele auf der App gespielt, wobei die Nutzer durchschnittlich eine Stunde und 35 Minuten pro Woche mit Spielen verbrachten. Darüber hinaus wurde das Werbeinventar durch diese Spiele gesteigert und liefert nun konstant über 1 Million Werbe-Impressionen pro Tag. Alle diese Erfolge und frühen Meilensteine wurden rascher erreicht als ursprünglich vom Team von Q GamesMela geplant, das die App in nur zwölf Tagen von 500.000 auf 1 Million Downloads wachsen sah.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/73081/QGamesMelaMilllionFinal1_de_PRcom.001.png

Der Eckpfeiler und das einzigartige Angebot zur Nutzereinbindung für Q GamesMela dreht sich um die Nutzung seines Freemium-Modells, das kostenloses Spielen mit Echtgeld-Spielen (RMG) kombiniert. Im November und Dezember hat das Unternehmen sein Hauptaugenmerk darauf gerichtet, sowohl die Erstregistrierungen als auch die Nutzerbindung und die gesamte Verweildauer in Spielen zu erhöhen. All diese Kennzahlen haben bis dato die Erwartungen übertroffen und die Daten und Erkenntnisse werden im ersten Quartal 2024 weiter gesteigert werden, da die Monetarisierung und die Transaktionen aufgrund der schnell wachsenden Nutzerbasis immer bedeutsamer werden. Das Streben nach einer effektiven Monetarisierung wird in einem soliden Monetarisierungsschema umgesetzt, das digitale In-App-Käufe, zielgerichtete Werbung, Abonnementmodelle und G-Commerce-Initiativen integriert.

Q GamesMela hat auch soeben damit begonnen, die eigenen und von der Muttergesellschaft betriebenen Aktiva über die starken Tier-2- und Tier-3-Zuschauerzahlen seiner Rundfunk- und Connected-TV-Kanäle, die gut auf das Zielpublikum abgestimmt sind, weiter zu nutzen. Darüber hinaus wird die App sowohl direkt als auch über seine Influencer-Agentur Chtrbox verstärkt Gaming-Influencer einsetzen, um weitere Nutzer zu gewinnen und zu binden. Der Schwerpunkt all dieser Bemühungen wird darauf liegen, die Kundenakquisitionskosten (CAC) unter dem Branchendurchschnitt zu halten und die Nutzerbindung und -einbindung zu fördern.

Die Mobile-Gaming-Branche in Indien verzeichnet nach wie vor ein noch nie dagewesenes Wachstum. In jüngsten Berichten wird geschätzt, dass der Wert der Branche von zurzeit 2,6 Milliarden $ bis Ende 2027 auf 8,6 Milliarden $ steigen wird.* Zurzeit ist davon auszugehen, dass Indien der am schnellsten wachsende große Gaming-Markt in Asien sein wird. Schätzungen gehen davon aus, dass die Anzahl der Spieler in diesem Land bis 2027 auf 641,2 Millionen steigen wird, wobei steigende Einkommen, größere Bandbreiten und Smartphones die primären Wachstumstreiber sind.**

Curt Marvis, CEO und Mitbegründer von QYOU Media, sagte: Wir haben das Gefühl, dass Weihnachten für Q GamesMela dieses Jahr früher gekommen ist. Wir haben uns ehrgeizige interne Wachstumsziele gesteckt, die bereits in den ersten Wochen unserer Markteinführungspläne übertroffen wurden. Es ist erfreulich zu sehen, dass die Nutzer die App nicht nur herunterladen, sondern sich vor allem auch engagieren, was die wichtigsten Indikatoren für ein Produkt sind, das auf dem Markt akzeptiert werden soll. Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Mission, in den kommenden Monaten und Jahren eine der führenden Gaming-Apps in Indien zu schaffen, doch wir sind natürlich begeistert, dass die Zahlen so schnell wachsen. 2024 wird ein großartiges Jahr für uns sein, in dem wir auf der Welle des massiven Wachstums von Casual Mobile Gaming in Indien reiten werden, und wir wissen, dass wir das Nutzererlebnis ständig weiterentwickeln und verbessern können, um das Engagement für unsere wachsende Nutzergemeinschaft zu erhöhen und die App weiter zu monetarisieren.

*https://www.moengage.com/industry-reports/the-state-of-mobile-gaming-industry-in-india/

**https://hc.games/indias-gaming-market-in-2023/

Über QYOU Media

QYOU Media ist eines der wachstumsstärksten Creator-Media-Unternehmen, das an seinen Betriebsstandorten in Indien und den Vereinigten Staaten von Social-Media-Influencern und Digital-Content-Stars erstellte Inhalte produziert, vertreibt und vermarktet. In Indien kuratieren, produzieren und vertreiben wir über unsere Vorzeigemarke The Q und im Connected TV über die Kanäle Q Kahaniyan, Q GameX, Q Comedistaan, Sadhguru TV und Bollywood Hungama Premium-Inhalte via Fernsehsender, VOD- und OTT-Plattformen, Mobiltelefone, Smart-TVs und App-basierte Plattformen. Darüber hinaus verfügt QYOU über zahlreiche weitere Content-Destinationen, Apps und Gaming-Plattformen, die wöchentlich von mehr als 125 Millionen indischen Haushalten genutzt werden. Unsere Influencer-Marketing-Firma Chtrbox nimmt in der indischen Kreativwirtschaft eine Vorreiterrolle ein und nutzt Daten, um Marken mit den richtigen Social-Media-Influencern zu verbinden. QGamesMela ist ein vor kurzem gegründetes Unternehmen für Casual Gaming, das vom Zugang zu einem riesigen Publikum profitiert, das auf die Produkte von Q India schwört. In den Vereinigten Staaten unterstützen wir große Filmstudios, Spielehersteller und Marken bei ihren Social-Media-Marketingbemühungen auf TikTok, Instagram und YouTube durch die Erstellung individueller Inhalte und Medien sowie durch Creators / Influencer. QYOU Media wurde von Branchenveteranen von Lionsgate, MTV, Disney und Sony gegründet und entwickelt und erreicht jeden Monat mit seinen auf die Generationen Y und Z fokussierten Inhalten mehr als eine Milliarde Konsumenten in allen Teilen der Welt. Erleben Sie unsere Arbeit unter www.qyoumedia.com.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/73081/QGamesMelaMilllionFinal1_de_PRcom.002.png

