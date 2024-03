IRW-News: QYOU Media Inc. : QYOU USA kündigt Town Hall Meeting an

IRW-PRESS: QYOU Media Inc. : QYOU USA kündigt Town Hall Meeting an

President Glenn Ginsburg wird gemeinsam mit anderen Führungsmitgliedern ein Update zum Jahr 2024 präsentieren

Donnerstag, den 7. März 2024 um 11:30 Uhr (EST)

LOS ANGELES, TORONTO & MUMBAI, 4. März 2024: QYOU Media Inc. (TSXV: QYOU; OTCQB: QYOUF), ein in Indien und den Vereinigten Staaten tätiges Unternehmen, das von Social-Media-Stars und Digital-Content-Creators erstellte Inhalte produziert und diese über das Fernsehen, OTT-Plattformen, mobile Geräte sowie Apps verbreitet, hat heute bekannt gegeben, dass Glenn Ginsburg, President von QYOU USA, zusammen mit den Führungsmitgliedern Lexi St. John, EVP und GM QYOU Studios, und Morgan Barclay, SVP Strategy, am Donnerstag, den 7. März 2024 um 11:30 Uhr EST (17:30 Uhr MEZ) eine Telekonferenz abhalten wird, die als Livestream übertragen wird. Im Anschluss an die Gesprächsrunde, die sich auf das rasche Wachstum von QYOU USA konzentrieren und einen Ausblick auf die verstärkten Initiativen auf globaler Ebene bieten wird, folgt eine live geschaltete Fragerunde.

Wenn Sie an der Telekonferenz teilnehmen möchten, gelangen Sie unter diesem Link zum Livestream.

Um die Veranstaltung zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf diesen Link.

Die Unternehmensführung nimmt Ihre Fragen im Chat entgegen. Es können während der Telefonkonferenz jederzeit Fragen gestellt werden.

Im Anschluss an die Telekonferenz kann eine Aufzeichnung der Telekonferenz auf dem YouTube-Kanal von QYOU sowie auf der Webseite des Unternehmens abgerufen werden.

Über QYOU Media

QYOU Media ist eines der wachstumsstärksten Creator-Media-Unternehmen, das an seinen Betriebsstandorten in Indien und den Vereinigten Staaten von Social-Media-Influencern und Digital-Content-Stars erstellte Inhalte produziert, vertreibt und vermarktet. In Indien kuratieren, produzieren und vertreiben wir über unsere Vorzeigemarke The Q und im Connected TV über die Kanäle Q Kahaniyan, Q GameX, Q Comedistaan, Sadhguru TV und Bollywood Hungama Premium-Inhalte via Fernsehsender, VOD- und OTT-Plattformen, Mobiltelefone, Smart-TVs und App-basierte Plattformen. Darüber hinaus verfügt QYOU über zahlreiche weitere Content-Destinationen, Apps und Gaming-Plattformen, die wöchentlich von mehr als 125 Millionen indischen Haushalten genutzt werden. Unsere Influencer-Marketing-Firma Chtrbox nimmt in der indischen Kreativwirtschaft eine Vorreiterrolle ein und nutzt Daten, um Marken mit den richtigen Social-Media-Influencern zu verbinden. Q GamesMela ist ein vor kurzem gegründetes Unternehmen für Casual Gaming, das vom Zugang zu einem riesigen Publikum profitiert, das auf die Produkte von Q India schwört. In den Vereinigten Staaten unterstützt QYOU USA große Filmstudios, Spielehersteller und führende Marken bei ihren Social-Media-Marketingbemühungen auf TikTok, Instagram und YouTube durch die Erstellung individueller Inhalte und Medien sowie durch Creators / Influencer. QYOU Media wurde von Branchenveteranen von Lionsgate, MTV, Disney und Sony gegründet und entwickelt und erreicht jeden Monat mit seinen auf die Generationen Y und Z fokussierten Inhalten mehr als eine Milliarde Konsumenten in allen Teilen der Welt. Erleben Sie unsere Arbeit unter www.qyoumedia.com.

Quelle: QYOU Media Inc.

Kontakt: Doug Barker

213-564-0007

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

