IRW-News: QYOU Media Inc. : QYOU Media lanciert neue Version der Gaming-App Q GamesMela

IRW-PRESS: QYOU Media Inc. : QYOU Media lanciert neue Version der Gaming-App Q GamesMela

Zu den bahnbrechenden Features zählt auch das Freemium-Modell, bei dem die Spieler sowohl mit als auch ohne Echtgeldeinsatz Geldprämien gewinnen können

Indien ist mit 450 Millionen Spielern von Casual Games am Handy im Jahr 2023 der zweitgrößte Gaming-Markt der Welt

MUMBAI und TORONTO, 23. Oktober 2023 / IRW-Press / - QYOU Media Inc., (TSXV:QYOU OTCQB:QYOUF), ein in Indien und den Vereinigten Staaten tätiges Unternehmen, das von Social-Media-Stars und Digital-Content-Autoren erstellte Inhalte produziert und vertreibt, hat die Markteinführung der neuesten Version seiner Casual-Gaming-App Q GamesMela für Smartphones bekannt gegeben. Mit der neuen Version wird eine neue Freemium-Funktion eingeführt, bei der die Spieler Geldpreise und Auszeichnungen gewinnen können - unabhängig davon, ob sie mit oder ohne Echtgeldeinsatz spielen. Die App ist so konzipiert, dass Spieler mit unterschiedlichen Spielstärken aus einer Vielzahl von Spielmethoden wie z.B. Einzelspieler, mehrere Spieler und Turniere wählen können. Außerdem werden sowohl in den Wettbewerben mit als auch ohne Echtgeldeinsatz Geldprämien an die Gewinner vergeben. Dabei besteht die Möglichkeit, die Gewinne zu erhöhen, indem man beide Spielformen miteinander kombiniert. Das Spieleangebot umfasst unter anderem das fesselnde 2-Minuten-Spiel LUDO sowie klassische Geschicklichkeitsspiele wie Gin Rummy, Solitaire und Call Break.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72328/Qyou_231023_DEPRCOM.001.png

Q GamesMela wird gleichzeitig eine weitreichende Marketingkampagne in den sozialen Medien und über das Influencer-Marketing lancieren. Das Unternehmen wird mit verschiedenen Gaming-Influencern zusammenarbeiten, um die neue App unter anderem über die eigene bzw. selbst betriebene Influencer-Marketing-Agentur Chtrbox zu bewerben. Zudem wird die App in den kommenden Monaten auf verschiedenen Q-eigenen und von Q betriebenen Kanälen in Indien zu sehen sein, sowohl im Fernsehen als auch auf Connected-TV-Plattformen.

Der Gaming-Markt in Indien verzeichnet nach wie vor das stärkste Wachstum weltweit. Die meisten Schätzungen gehen von knapp 450 Millionen Spielern auf allen Plattformen im Jahr 2023 aus. Prognosen zufolge wird die Nutzerbasis im Jahr 2027 auf 642 Millionen ansteigen, wobei die jährliche Zuwachsrate über fünf Jahre rund 10,1 % beträgt. Ein Großteil dieses Wachstums wird durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones und die Verfügbarkeit preiswerterer Smartphones in Verbindung mit erschwinglicheren Datentarifen erzielt. Der indische Markt für mobiles Gaming dürfte im Jahr 2023 voraussichtlich 4,32 Milliarden Downloads erzielen und damit die früheren Weltmarktführer wie die Vereinigten Staaten und Brasilien in rasantem Tempo überholen.

Curt Marvis, der CEO und Mitbegründer von QYOU Media, erklärt: Bei unserer Übernahme von Maxamtech Digital Ventures in diesem Jahr waren Xerxes Mullan und sein Team fest entschlossen, noch im Jahr 2023 eine erstklassige Gaming-App unter der Marke Q auf den Markt zu bringen, die sowohl Spielern ohne Geldeinsatz als auch Echtgeld-Spielern eine Kombination aus einzigartigen Funktionalitäten bietet. Wir sind zuversichtlich, dass die neue Version von Q GamesMela den Startschuss für die Produkteinführung am Markt geben wird. Wir alle wissen, dass der indische Gaming-Markt nach wie vor die größte Dynamik weltweit verbuchen kann. Und wir glauben, dass wir mit diesem Launch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Wir werden auch in Zukunft neue Features hinzufügen und gleichzeitig unser Publikum auf den TV-Kanälen von Q bzw. über unser wachsendes Netzwerk von Influencer-Marketing-Kontakten ansprechen. Wir glauben fest daran, dass dieses Geschäft in den kommenden Quartalen und Jahren einen entscheidenden Einfluss auf unsere finanzielle Performance haben wird und sind vom heutigen Launch absolut begeistert.

Über QYOU Media

QYOU Media ist eines der wachstumsstärksten Creator-Media-Unternehmen, das an seinen Betriebsstandorten in Indien und den Vereinigten Staaten von Social-Media-Influencern und Digital-Content-Stars erstellte Inhalte produziert, vertreibt und vermarktet. In Indien kuratieren, produzieren und vertreiben wir unter unserer Vorzeigemarke The Q und im Connected TV über die Kanäle Q Kahaniyan, Q GameX, Q Comedistaan und Sadhguru TV Premium-Inhalte via Fernsehsender, VOD- und OTT-Plattformen, Mobiltelefone, Smart-TVs und App-basierte Plattformen. Darüber hinaus verfügt QYOU über zahlreiche weitere Content-Destinationen, Apps und Gaming-Plattformen, die wöchentlich von mehr als 125 Millionen indischen Haushalten genutzt werden. Unsere Influencer-Marketing-Firma Chtrbox nimmt in der indischen Kreativwirtschaft eine Vorreiterrolle ein und nutzt Daten, um Marken mit den richtigen Social-Media-Influencern zu verbinden. QGamesMela ist ein vor kurzem gegründetes Unternehmen für Casual Gaming, das vom Zugang zu einem riesigen Publikum profitiert, das auf die Produkte von Q India schwört. In den Vereinigten Staaten unterstützen wir große Filmstudios, Spielehersteller und Marken bei der Erstellung von Inhalten und deren Vermarktung über Kreative und Influencer. QYOU Media wurde von Branchenveteranen von Lionsgate, MTV, Disney und Sony gegründet und entwickelt und erreicht jeden Monat mit seinen auf die Generationen Y und Z fokussierten Inhalten mehr als eine Milliarde Konsumenten in allen Teilen der Welt. Erleben Sie unsere Arbeit unter www.qyoumedia.com.

