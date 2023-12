IRW-News: QYOU Media Inc. : Der Geschäftszweig für Influencer Marketing von QYOU USA bereichert das Jahr 2023 mit weiteren Auszeichnungen

IRW-PRESS: QYOU Media Inc. : Der Geschäftszweig für Influencer Marketing von QYOU USA bereichert das Jahr 2023 mit weiteren Auszeichnungen

QYOU USA erhält Drum Award für Social-Media-Influencer-Partnerschaft mit Paramount Pictures zum Kinofilm Scream VI

2023 war ein Rekordjahr der Auszeichnungen für QYOU USA und Chtrbox India mit insgesamt 23 Ehrungen

LOS ANGELES, MUMBAI und TORONTO, 4. Dezember 2023 / IRW-Press / - QYOU Media Inc., (TSXV:QYOU, OTCQB:QYOUF), ein in Indien und den Vereinigten Staaten tätiges Unternehmen, das von Social-Media-Stars und Digital-Content-Creators erstellte Inhalte produziert und vertreibt, gibt bekannt, dass seine Influencer-Marketing-Firma QYOU USA für ihre Kampagne für den Kinofilm Scream VI im Auftrag von Paramount Pictures mit dem prestigeträchtigen Drum Award in der Kategorie Social Media: Media and Entertainment ausgezeichnet wurde. Bei dieser Auszeichnung konnte sich die Firma gegen einen ernstzunehmenden Mitbewerb mit führenden Social-Marketing-Kampagnen wie Havas (BBC Eurovision), MG OMD (Spiderman) und Wavemaker (Yellowstone: 1923) durchsetzen. Die komplette Aufzeichnung der Preisverleihung für Scream VI finden Sie unter diesem Link.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72877/QYOU_041223_DEPRCOM.001.jpeg

Um sowohl neue als auch bestehende SCREAM-Fans zu begeistern, nahm Paramount QYOU unter Vertrag und beauftragte die Firma mit einer großangelegten Kurzvideokampagne auf TikTok, Instagram Reels und YouTube, die unter Einbindung von namhaften Creators, maßgeschneiderten Inhalten und hauseigenen Produktionen veröffentlicht wurde, um beim breiten Publikum für Sensibilisierung, Engagement und Vorfreude auf Scream VI zu sorgen. Die Kampagne zeichnete sich durch einzigartige kreative Umsetzungen aus, die alle in das übergreifende Kampagnenmotiv Ghostface Unleashed einflossen, in dem die bekannte Figur aus dem Film auf New York losgelassen wurde, um ahnungslose Creators zu terrorisieren. Insgesamt generierte die gesamte Kampagne mehr als 17,5 Millionen Views, mehr als 1,9 Millionen Engagements, eine Interaktionsrate (Engagement Rate/ER) von 10,83 % und mehr als 145.000 Klicks direkt auf die Ticketing-Website, was in einer Click-Through-Rate (CTR) von insgesamt 2,48 % resultierte - knapp dem Dreifachen der Plattform-Benchmark von 0,87 %. An seinem Eröffnungswochenende war der Film Scream VI die Nummer 1 an den Kinokassen und stellte mit einem Einspielergebnis von 67 Millionen Dollar einen neuen Franchise-Rekord auf. 42 % der Zuschauer waren der Schlüsselgruppe der 18- bis 24-Jährigen zuzurechnen.

Das Jahr 2023 glänzte mit einem sagenhaften Aufgebot von 23 unterschiedlichen Auszeichnungen, die von den beiden Influencer-Marketing-Firmen QYOU USA (9) und Chtrbox India (14) für eine Vielzahl von Kampagnen des Gesamtunternehmens und auch Einzelerfolgen eingeheimst wurden. Chtrbox durfte sich zuletzt bei den Entrepreneur India Awards 2023 über die Auszeichnung als Agency of the Year freuen.

Das Influencer-Marketing und die Kreativwirtschaft verzeichnen weiterhin ein beispielloses Wachstum. Goldman Sachs hat bereits angekündigt, dass hier bis zum Jahr 2027 Gesamtausgaben in Höhe von 480 Milliarden Dollar zu erwarten sind. Sprout Social hat vor kurzem einen Bericht veröffentlicht, in dem für die Influencer-Marketing-Branche im Jahr 2023 ein weltweiter Umsatz in Höhe von rund 21,2 Milliarden Dollar prognostiziert wird, der im Jahr 2016 noch bei bescheidenen 1,7 Milliarden Dollar lag. Laut Angaben von Data Bridge Market Research dürfte die Branche im Zeitraum 2022-2029 eine durchschnittliche Zuwachsrate von jährlich 32,5 % erreichen.

Glenn Ginsburg, President von QYOU USA, erklärt: Wir sind unglaublich stolz auf die hervorragende Arbeit unserer Teams in den Vereinigten Staaten und Indien. Aus unserer Sicht ist die Auszeichnung, die wir erhalten haben, eine Würdigung der erstaunlichen Leistung, die wir mit Hilfe unserer großartigen Partner erbracht haben. Die enorme Bedeutung der Kreativwirtschaft für die Vermarktung von Top-Marken und Top-Produkten bei gleichzeitiger Erzeugung von echtem Engagement in großem Stil ist zu einem wesentlichen Bestandteil der Medienlandschaft geworden. Die Liste der Blue-Chip-Partner, die von unserem Know-how profitieren wollen, wird immer länger und wir rechnen für unser Gesamtgeschäft mit einer hervorragenden Entwicklung.

Über QYOU Media

QYOU Media ist eines der wachstumsstärksten Creator-Media-Unternehmen, das an seinen Betriebsstandorten in Indien und den Vereinigten Staaten von Social-Media-Influencern und Digital-Content-Stars erstellte Inhalte produziert, vertreibt und vermarktet. In Indien kuratieren, produzieren und vertreiben wir über unsere Vorzeigemarke The Q und im Connected TV über die Kanäle Q Kahaniyan, Q GameX, Q Comedistaan, Sadhguru TV und Bollywood Hungama Premium-Inhalte via Fernsehsender, VOD- und OTT-Plattformen, Mobiltelefone, Smart-TVs und App-basierte Plattformen. Darüber hinaus verfügt QYOU über zahlreiche weitere Content-Destinationen, Apps und Gaming-Plattformen, die wöchentlich von mehr als 125 Millionen indischen Haushalten genutzt werden. Unsere Influencer-Marketing-Firma Chtrbox nimmt in der indischen Kreativwirtschaft eine Vorreiterrolle ein und nutzt Daten, um Marken mit den richtigen Social-Media-Influencern zu verbinden. QGamesMela ist ein vor kurzem gegründetes Unternehmen für Casual Gaming, das vom Zugang zu einem riesigen Publikum profitiert, das auf die Produkte von Q India schwört. In den Vereinigten Staaten unterstützen wir große Filmstudios, Spielehersteller und Marken bei ihren Social-Media-Marketingbemühungen auf TikTok, Instagram und YouTube durch die Erstellung individueller Inhalte und Medien sowie durch Creators / Influencer. QYOU Media wurde von Branchenveteranen von Lionsgate, MTV, Disney und Sony gegründet und entwickelt und erreicht jeden Monat mit seinen auf die Generationen Y und Z fokussierten Inhalten mehr als eine Milliarde Konsumenten in allen Teilen der Welt. Erleben Sie unsere Arbeit unter www.qyoumedia.com.

Investor Relations Kontakt:

Dave Gentry

RedChip Companies Inc.

1-800-RED-CHIP (733-2447)

oder 407-491-4498

QYOUF@redchip.com

Quelle: QYOU Media Inc.

Kontakt: Doug Barker

213-564-0007

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72877

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72877&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77584B1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.