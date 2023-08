IRW-News: Provaris Energy Ltd.: Provaris Energy Ltd. - Ernennung eines europäischen Investor-Relations-Beraters

IRW-PRESS: Provaris Energy Ltd.: Provaris Energy Ltd. - Ernennung eines europäischen Investor-Relations-Beraters

WICHTIGSTE PUNKTE:

- Fördert die Strategie, die Investorenbasis zu erweitern, um europäische Investoren und Interessengruppen anzusprechen

- Stärkt das Unternehmensprofil in Europa sowie der Handelsliquidität

- Ergänzt die Kommerzialisierung des Unternehmens und die Entwicklung seines Wasserstoffprojekts in Norwegen

7. August 2023 / IRW-Press / - Provaris Energy Ltd (ASX: PV1) (FWE: WS90) (Provaris oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung der DGWA, der Deutschen Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, zum Investor-Relations-Berater des Unternehmens in Europa bekanntgeben zu können.

Diese Ernennung zielt darauf ab, den Wert der bereits bestehenden Doppelnotierung der Aktien des Unternehmens an der Frankfurter Börse, Tradegate und anderen deutschen Börsen (WKN: A3DMYM) auszubauen und zu maximieren.

Die DGWA wird Provaris bei der Ansprache und Akquise von Privatanlegern, institutionellen Investoren und Family Offices in der deutschsprachigen DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) mit einer Bevölkerung von fast 100 Millionen Menschen sowie im übrigen Europa und im Vereinigten Königreich unterstützen.

Die DGWA wird Provaris dabei unterstützen, europäischen Investoren und Interessengruppen die Aktivitäten des Unternehmens in Norwegen und den nordischen Regionen, wo Provaris derzeit verschiedene kommerzielle Aktivitäten und Projektentwicklungen durchführt, näher zu bringen.

Martin Carolan, CEO und Managing Director von Provaris, kommentierte: Wir freuen uns über die Berufung der DGWA, da sie über umfassende Kenntnisse des deutschen Finanzmarkts verfügt und bestehenden und zukünftigen Investoren in Europa eine Anlaufstelle bietet. Diese Ernennung ist Teil unserer Kommunikationsstrategie, um den Bekanntheitsgrad von Provaris zu erhöhen, da Deutschland der wichtigste Zielmarkt für geplante Wasserstoffexporte aus Norwegen ist.

Die Veröffentlichung der aktualisierten Nationalen Wasserstoffstrategie Deutschlands hat mehrere politische und finanzielle Initiativen hervorgehoben, die 2023 entwickelt werden sollen. Dies wird sicherstellen, dass vorgelagerte Lieferprojekte an der Entwicklung der deutschen Industriesektoren ausgerichtet sind, die Strategien zur Erfüllung der Dekarbonisierungsziele bis 2030 umsetzen.

Stefan Müller, CEO der DGWA, sagte: Jetzt ist ein idealer Zeitpunkt für Provaris, um seine Kontakte mit europäischen Investoren und Interessengruppen zu intensivieren, nachdem das Unternehmen seine Kooperationsvereinbarungen in Norwegen bekannt gegeben hat. Deutschland hat kürzlich eine Investition in Höhe von 3,6 Milliarden Euro angekündigt, um die weltweite Zusammenarbeit im Bereich des grünen Wasserstoffs zu fördern, und hat Kooperationsabkommen mit Australien und Norwegen unterzeichnet. Darüber hinaus investieren Häfen in Europa, darunter auch Hamburg, erhebliche Summen, um die Abwicklung von verdichtetem Wasserstoff zu ermöglichen.

Investoren und Interessengruppen in Europa verfolgen diesen Sektor aufmerksam, und Provaris dürfte für den europäischen Investorenmarkt von großem Interesse sein, da das Unternehmen dank Entwicklungserfahrungen und geistigem Eigentum im Umfeld des Transports von grünem Wasserstoff sowie seinen zunehmenden Kommerzialisierungs- und Entwicklungsaktivitäten in Norwegen einen Erstanbietervorteil genießt.

Über DGWA

Die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (DGWA), ist eine Investment Banking-Boutique mit Sitz in Frankfurt, Deutschland. Das Management-Team verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Handel, bei Investitionen und bei der Analyse von KMUs auf der ganzen Welt. Die DGWA war an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Dual-Listings und Corporate-Finance-Transaktionen sowie an entsprechenden Roadshows und Awareness-Kampagnen beteiligt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Norm Marshall

Company Secretary

+61 481 148629

nmarshall@provaris.energy

Martin Carolan

Managing Director & CEO

+61 404 809019

mcarolan@provaris.energy

Melanie Singh

NWR Communications

+61 439 748 819

melanie@nwrcommunications.com.au

Über Provaris Energy

Provaris Energy Ltd (ASX: PV1) | www.provaris.energy

Provaris Energy (ASX: PV1) ist ein australisches börsennotiertes Unternehmen, das ein Portfolio integrierter grüner Wasserstoffprojekte für den regionalen Handel in Asien und Europa entwickelt und dabei seine innovativen Lagerungs- und Transportmöglichkeiten für verdichteten Wasserstoff strategisch nutzt. Unser Fokus auf Wertschöpfung durch innovative Entwicklungen, die an unserem Geschäftsmodell der einfachen und effizienten Herstellung und Beförderung von Wasserstoff ausgerichtet sind, kann dank unseres frühen Engagements einen Vorteil im regionalen Seehandel mit Wasserstoff schaffen und enormes Potenzial erschließen. Provaris Norway AS wurde im August 2022 gegründet, um die Entwicklung von Wasserstoffexportprojekten von Norwegen und anderen europäischen Standorten aus voranzutreiben.

Haftungsausschluss: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen zu Kosten, Genehmigungsfristen, Bauzeiten, Erträgen, Umsätze, Wachstum, Aussichten oder anderen Themen ("Prognosen") enthalten. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf Prognosen verlassen, die lediglich auf aktuellen Erwartungen und den Provaris zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Die Erwartungen, die sich in diesen Prognosen widerspiegeln, werden von Provaris derzeit als vernünftig erachtet, können jedoch von einer Reihe von Variablen beeinflusst werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Trends wesentlich abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Preis- und Währungsschwankungen, die Fähigkeit, eine zuverlässige Wasserstoffversorgung zu erhalten, die Fähigkeit, Märkte für Wasserstoff zu erschließen, Schwankungen der Energie- und Wasserstoffpreise, latente Bedingungen am Projektstandort, Genehmigungen und Kostenschätzungen, Entwicklungsfortschritt, operative Ergebnisse, legislative, steuerliche und regulatorische Entwicklungen sowie wirtschaftliche und finanzielle Marktbedingungen, einschließlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln. Provaris ist nicht verpflichtet, die Prognosen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten, zu aktualisieren oder die bereitgestellten Informationen auf dem neuesten Stand zu halten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Sie sollten Ihre eigenen Berater bezüglich rechtlicher, steuerlicher, finanzieller und damit zusammenhängender Angelegenheiten konsultieren und Ihre eigenen Untersuchungen, Nachforschungen und Analysen in Bezug auf jede Transaktion, Investition oder sonstige Entscheidung in Bezug auf Provaris durchführen. $ bezieht sich auf Australische Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

