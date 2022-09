IRW-News: Portofino Resources Inc. : Portofino beginnt Exploration und Beprobung auf Lithiumprojekten Greenheart/McNamara, Ontario

IRW-PRESS: Portofino Resources Inc. : Portofino beginnt Exploration und Beprobung auf Lithiumprojekten Greenheart/McNamara, Ontario

Vancouver, B.C., 12. September 2022. Portofino Resources Inc. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) (Portofino oder das Unternehmen) berichtet, dass sein geologisches Team zu den Lithiumprojekten Greenheart Lake (GL) und McNamara Lake (ML) gebracht wurde und mit der Kartierung, der Beprobung und dem Erkundungsexplorationsprogramm begonnen hat.

Das Konzessionsgebiet GL ist rund 1.200 Hektar und das Konzessionsgebiet ML Property rund 1.120 Hektar groß. Beide Konzessionsgebiete liegen strategisch günstig in den Gebieten Balmoral und McNamara Lake im Nordwesten Ontarios und 15 Kilometer von der Stadt Ignace entfernt. Sie sind über gut ausgebaute Forststraßen erreichbar, die vom Trans Canada Highway abzweigen.

Die beiden Konzessionsgebiete liegen jeweils in der Nähe einer Triple Junction (Tripelpunkt) der drei Terran-Grenzen aus dem Archaikum: Wabigoon, East Wabigoon und Winnipeg River (Abbildung 2). Terran-Grenzen sind wichtige geologische Milieus für Lithium- (Li) und Seltene-Metall-Pegmatite (Breaks et al., 2003).

Das Konzessionsgebiet GL liegt 10 km südöstlich des Lithiumprojekts Raleigh Lake von International Lithium und 15 km nordwestlich der jüngsten Lithium- und Seltenmetallentdeckung Campus Creek von Grid Metals (Abbildung 1). Grid Metals gab vor Kurzem eine neue Li-haltige Pegmatitentdeckung auf Campus Creek bekannt, wo erste Stichproben zwischen 0,22 und 4,35 % Li2O enthielten (Pressemitteilung von Grid vom 5. Oktober 2021).

Das Konzessionsgebiet ML grenzt an die Südgrenze von Grids Konzessionsgebiet Campus Creek. Das Unternehmen hat das Recht, eine Beteiligung von bis zu 100% an den Claim-Gruppen GL und ML zu erwerben (Pressemitteilung vom 14. Dezember 2021).

Portofinos CEO, David Tafel, sagte: Da sich Geschwindigkeit und Ausmaß der Lithiumexploration zahlreicher Unternehmen in der Region vergrößert haben, ist es eindeutig, dass die Konzessionsgebiet GL und ML, was die geologischen Eigenschaften anbelangt, sehr gut liegen. Das Pegmatitfeld Raleigh Lake und die kürzliche Entdeckung von Grid Metals in dem Gebiet sind ein gutes Zeichen für unseren potenziellen Explorationserfolg.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67402/PORNRSeptember122022-Explorationprojects_DE_Prcom.001.png

Abbildung 1. Claim-Lagen von Portofinos Konzessionsgebieten Greenheart Lake (GL) und McNamara (ML)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67402/PORNRSeptember122022-Explorationprojects_DE_Prcom.002.png

Abbildung 2. Portofinos Lithiumkonzessionsgebiete im Nordwesten Ontarios.

Qualifizierter Sachverständiger

Mike Kilbourne, P. Geo, ein unabhängiger, qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung im Namen des Unternehmens geprüft und genehmigt.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Portofino hat die Möglichkeit, eine Mehrheitsbeteiligung an mehreren Lithiumprojekten in Salta, Argentinien, und bis zu 100 % am Lithiumgrundstück Yergo in Catamarca zu erwerben. Die Konzessionsgebiete befinden sich im Herzen des weltweit bekannten argentinischen Lithiumdreiecks und in unmittelbare Nähe zu mehreren erstklassigen Lithiumprojekten. Das Unternehmen hat auch das Recht, eine 100%ige Beteiligung an drei Lithiumprojekten im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario zu erwerben: Allison Lake North, Greenheart Lake und McNamara Lake.

Portofinos Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaudistrikt Red Lake, Ontario, Kanada, in unmittelbarer Nähe des Goldprojekts Dixie, das von Great Bear Resources Ltd. entdeckt wurde und sich nun im Besitz von Kinross Gold Corp. befindet. Darüber hinaus besitzt Portofino besitzt drei andere Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West im sich schnell entwickelnden Goldbergbaugebiet Atikokan.

