IRW-News: PlantFuel Life Inc.: In Vorbereitung auf Expansion und neue Geschäftsinitiativen ernennt PlantFuel neuen CEO und neuen Director

IRW-PRESS: PlantFuel Life Inc.: In Vorbereitung auf Expansion und neue Geschäftsinitiativen ernennt PlantFuel neuen CEO und neuen Director

Toronto, Kanada - 25. April 2023 / IRW-Press / PlantFuel Life Inc. (PlantFuel oder das Unternehmen) (CSE:FUEL, OTC:PLFLF, FWB:BR1B), ein Unternehmen für Wellness- und Performance-Ergänzungsmittel auf Pflanzenbasis, freut sich bekannt zu geben, dass Connor Yuen mit sofortiger Wirkung zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt wurde. Yuen wurde gewählt, um Geschäftsinitiativen auszuweiten und Beziehungen zu Einzelhändlern zu pflegen. Er ersetzt Brad Pyatt, der dem Unternehmen weiterhin als Gründer verbunden ist und als strategischer Berater fungieren wird.

Unter der Führung von Pyatt ist Plant Fuel Inc. exponentiell gewachsen und hat sich als Branchenführer bei der Entwicklung nachhaltiger, pflanzenbasierter Performance- und Proteinprodukte ausgezeichnet. In seiner neuen Rolle als Berater wird Pyatt dem Unternehmen weiterhin wertvolle Dienste und Unterstützung bieten und sich gleichzeitig auf die Weiterentwicklung der innovativen Technologie konzentrieren, die den Produkten von Plant Fuel Inc. zugrunde liegt.

Connor Yuen verfügt über weitreichende Erfahrung und hat sich in der Förderung von Umsätzen und der Expansion von Unternehmen in neue Kanäle bewährt. Seine Erfahrung in der Sicherung von Finanzmitteln für kapitalintensive Projekte und der Verwaltung komplexer Abläufe macht ihn zum idealen Kandidaten für die Leitung von Plant Fuel Inc. während der nächsten Wachstumsphase. Dem Unternehmen wurde in letzter Zeit von großen Einzelhändlern, die seine umweltfreundlichen Produkte in ihr Sortiment aufnehmen möchten, ein verstärktes Interesse entgegengebracht. Unter der Leitung von Yuen wird sich Plant Fuel Inc. auf die Umsatzsteigerung, die Erschließung neuer Märkte und die Sicherstellung des erforderlichen Kapitals zur Finanzierung seiner ehrgeizigen Projekte und Betriebsabläufe konzentrieren.

Ich freue mich, CEO bei Plant Fuel zu sein, und darauf, das Geschäft auszuweiten, den Umsatz des Unternehmens zu steigern und den Verbrauchern weiterhin innovative, nachhaltige Lösungen auf Pflanzenbasis anzubieten, so Yuen. Gemeinsam werden wir von der wachsenden Nachfrage nach unseren Portfolio-Produkten profitieren, unsere Betriebsabläufe skalieren und das Unternehmen für langfristigen Erfolg positionieren. Plant Fuel Inc. ist zuversichtlich, dass die Ernennung von Yuen zum CEO seine Führungsposition in der Branche für nachhaltige Ergänzungsmittel weiter stärken und im kommenden Jahr zu einem erheblichen Wachstum führen wird.

Während sich die Gesamtnachfrage nach Proteinen im Jahr 2054 auf 943,5 Millionen Tonnen verdoppelt haben wird, wird der Markt für alternative Proteine, einschließlich pflanzlicher Proteine, bis 2024 voraussichtlich um 14 % jährlich wachsen - bis zu einem Drittel des Proteinmarktes. Allein der weltweite Markt für pflanzliche Proteine wird bis 2022 voraussichtlich US$ 10,8 Mrd. erreichen, unterstützt durch eine jährliche Wachstumsrate von 6,7 %. Die wachsende Nachfrage nach pflanzenbasierten Proteinalternativen beruht hauptsächlich auf (1) einem zunehmenden Bewusstsein für die Vorteile einer proteinreichen Ernährung und pflanzlicher Alternativen, (2) einer steigenden weltweiten Nachfrage nach Proteinen aufgrund des raschen Bevölkerungswachstums, (3) einem wachsenden Verbraucherinteresse an Lebensmitteln, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern und (4) einem verstärkten Fokus auf Umweltverantwortung und Tierschutz. In Kanada versuchen über 40 % der Bevölkerung aktiv, mehr pflanzliche Nahrungsmittel in ihre Ernährung aufzunehmen. Die Kompatibilität von pflanzlichen Proteinquellen mit einer vegetarischen, veganen und Flexitarismus-Lebensweise rückt diese immer mehr in den Vordergrund. https://nrc.canada.ca/en/research-development/research-collaboration/programs/plant-based-protein-market-global-canadian-market-analysis

Das Unternehmen möchte außerdem die Berufung von CFO Andy Wu in das Board of Directors bekannt geben.

Marketing

Plant Fuel Inc. hat Creative Direct Marketing Group Inc. (CDMG) mit Marketingdienstleistungen beauftragt. CDMG wird nach Bedarf Kampagnen, Berichte, E-Mail-Serien und native und Display-Anzeigen für physische und digitale Medien erstellen sowie Remarketing-Kampagnen umsetzen und die Aufmerksamkeit auf das Geschäft des Unternehmens lenken. Dafür erhalt CDMG US$ 1.060.000. Die Werbeaktionen werden im ersten Quartal 2023 in Printmedien, per E-Mail und in sozialen Medien stattfinden.

Das Unternehmen hat auch Carsten Schmider Media Relations beauftragt und wird die Online-Programme der Firma nutzen, um die Reichweite des Unternehmens innerhalb der Investmentgemeinschaft zu erweitern, das Bewusstsein der Anleger für das Unternehmen zu steigern und potenzielle neue Investoren über verschiedene Online-Plattformen und -methoden zu gewinnen. Das Entgelt beträgt bis zu 300.000 Euro. Die Marketingservices umfassen Projektmanagement und Beratung für eine Online-Marketingkampagne, die Koordination von Marketingaktionen, die Pflege und Optimierung von AdWords-Kampagnen, die Anpassung von AdWords-Gebotsstrategien, die Optimierung von AdWords-Anzeigen sowie die Erstellung und Optimierung von Landing-Pages. Die Werbeaktivität erfolgt per E-Mail, Facebook und Google.

Über Plant Fuel Inc.

Plant Fuel Inc. ist ein führender Entwickler und Anbieter nachhaltiger, umweltfreundlicher Nahrungsergänzungsmittel. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, den Klimawandel zu bekämpfen und die weltweite Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Es bietet innovative Lösungen, die sowohl umweltfreundlich als auch wirtschaftlich tragfähig sind. Mit einem vielfältigen Produktportfolio und Fokus auf fortgesetzter Forschung und Entwicklung hat sich Plant Fuel Inc. dem Ziel verschrieben, eine umweltfreundlichere Zukunft für die kommenden Generationen zu schaffen. Besuchen Sie PlantFuel online unter https://plantfuel.com/.

FÜR DAS BOARD

Connor Yuen

Chief Executive Officer

Ansprechpartnerin für Anleger:

Cassidy McCord

T: 1-888-630-6938

E: ir@plantfuel.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Informationen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie anstreben, antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten, wahrscheinlich und beabsichtigen sowie durch Aussagen, wonach ein Ereignis oder ein Ergebnis eintreten oder erreicht werden kann, wird, sollte, könnte oder dürfte, und andere ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über zukünftige Möglichkeiten und die Expansion.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf verschiedenen Annahmen und der Berücksichtigung bestimmter Risiken und Ungewissheiten, von denen einige spezifisch für PlantFuel und andere für die Branche im Allgemeinen gelten.

Die Risikofaktoren und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen, die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht wurden. Weitere Informationen zu den Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die für PlantFuel gelten, finden Sie in der Börsenzulassungserklärung von PlantFuel vom 22. August 2019, die auf dem SEDAR-Profil von PlantFuel unter www.sedar.com verfügbar ist.

Die Leser werden darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt und basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Erstellung dieser zukunftsgerichteten Informationen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Die CSE und ihre Marktaufsichtsbehörde (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

