IRW-News: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium setzt neuen Termin für die Veröffentlichung seines Geschäftsergebnisses für das dritte Quartal 2023 fest

IRW-PRESS: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium setzt neuen Termin für die Veröffentlichung seines Geschäftsergebnisses für das dritte Quartal 2023 fest

Belmont, North Carolina, 2. November 2023 / IRW-Press / - Piedmont Lithium (Piedmont oder das Unternehmen) (Nasdaq: PLL; ASX: PLL), ein führender internationaler Lieferant von für die Elektrofahrzeuge-Lieferkette der Vereinigten Staaten essentiellen Lithiumressourcen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein Geschäftsergebnis für das dritte Quartal 2023 am Dienstag, den 7. November um 7:00 Uhr Eastern Time (USA und Kanada), vor Handelsbeginn an der Nasdaq, veröffentlichen wird. Das Unternehmen hatte zuvor mitgeteilt, dass das Geschäftsergebnis am Montag, den 6. November nach Handelsschluss bekannt gegeben wird.

Die Terminänderung wurde vorgenommen, um die Veröffentlichung zeitlich besser auf die von Piedmont am 7. November um 8:30 Uhr Eastern Time (USA und Kanada) abgehaltene Telekonferenz abzustimmen und um eine Verbreitung der Informationen außerhalb der Handelszeiten von Nasdaq und ASX möglich zu machen, da die Aktien von PLL an beiden Börsen gehandelt werden.

Die Teilnahme an der Telekonferenz ist über Webcast oder Direkteinwahl möglich. Ein Link zum Webcast und die Nummern für die Direkteinwahl sind nachstehend angeführt.

INFORMATIONEN FÜR DIE TEILNEHMER (öffentlich):

Teilnehmer-URL: https://events.q4inc.com/attendee/951511499

Gebührenfreie Einwahlnummer für Teilnehmer: 1 (888) 510-2296

Gebührenpflichtige Einwahlnummer für Teilnehmer: 1 (646) 960-0479

Telekonferenz-Code: 4530245

EINZELHEITEN ZUM WEBCAST

Titel der Veranstaltung: Q3 2023 Piedmont Lithium Earnings Conference Call

Datum der Veranstaltung: 7. November 2023

Beginn: 8:30 Uhr Eastern Time (USA und Kanada)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Erin Sanders

SVP, Corporate Communications & Investor Relations

T: +1 704 575 2549

E: esanders@piedmontlithium.com

Christian Healy/Jeff Siegel

Medienanfragen

E: Christian@dlpr.com

E: Jeff@dlpr.com

Über Piedmont Lithium Inc.

Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq:PLL; ASX:PLL) konzentriert sich auf den Aufbau eines erstklassigen ganzheitlichen Multi-Asset-Lithiumunternehmens, das sich für den Übergang zu einer emissionsfreien Welt und die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika einsetzt. Unser Ziel ist es, einer der größten Lithiumhydroxidproduzenten in Nordamerika zu werden, indem wir Spodumenkonzentrat aus Anlagen verarbeiten, an denen wir eine wirtschaftliche Beteiligung halten. Zu unseren Projekten gehören unsere Projekte Carolina Lithium und Tennessee Lithium in den Vereinigten Staaten sowie Partnerschaften in Quebec mit Sayona Mining (ASX:SYA) und in Ghana mit Atlantic Lithium (AIM:ALL; ASX: A11). Dank dieses geografisch diversifizierten Betriebs sind wir in der Lage, Amerika bei seinem Wandel hin zur Energieunabhängigkeit und Elektrifizierung in den Bereichen Verkehr und Energiespeicher maßgeblich unterstützen zu können. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf Twitter @PiedmontLithium und besuchen Sie bitte www.piedmontlithium.com.

