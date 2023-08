IRW-News: Patriot Battery Metals Inc.: Telefonkonferenz für Investorenupdate

IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.: Telefonkonferenz für Investorenupdate

Vancouver, BC, Kanada, 2. August 2023 / IRW-Press / - Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen" oder Patriot") (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) teilt mit, dass es am Donnerstag, dem 3. August 2023, um 8:00 Uhr (AWST) / 10:00 Uhr (AEST) eine Telefonkonferenz für Investoren veranstalten wird, um die vor kurzem veröffentlichte erste Mineralressourcenschätzung für den Spodumen-Pegmatit CV5 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Corvette in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec sowie die strategische Investition in Höhe von 109 Mio. C$ und die unverbindliche Absichtserklärung mit Albemarle Corporation zu erörtern. Es gibt zwei Optionen für die Teilnahme an der Telefonkonferenz, die im Folgenden aufgeführt werden:

Telefonkonferenz - für Analysten, Broker, Fondsmanager und Medien

Professionelle Investoren (Investoren, Broker, Analysten und Fondsmanager) und Medienvertreter, die an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten, können sich über den entsprechenden Link unten anmelden:

https://s1.c-conf.com/diamondpass/10032754-jg867y.html

Die Teilnehmer müssen sich vorab für die Telefonkonferenz anmelden. Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur Teilnahme an der Telefonkonferenz.

Webcast - für Privatanleger und Investoren

Privatanleger und Investoren sind eingeladen, die Telefonkonferenz zu verfolgen und sich die Folienpräsentation anzusehen. Um live dabei zu sein, klicken Sie bitte auf den untenstehenden Link und registrieren Sie sich:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TJNLipOARymDDXLmeC1zgQ#/registration

Eine Aufzeichnung wird nach Beendigung der Telefonkonferenz auf der Patriot-Website zur Verfügung gestellt.

Diese Pressemitteilung wurde von Blair Way, dem President, CEO und Direktor des Unternehmens, genehmigt.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein auf in Hartgestein lagernde Lithiumvorkommen ausgerichtetes Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines großflächigen, zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Corvette in der Region Eeyou Istchee James Bay in der kanadischen Provinz Quebec konzentriert, das in der Nähe der regionalen Straßen- und Stromleitungsinfrastruktur liegt. Das Konzessionsgebiet Corvette beherbergt den Spodumen-Pegmatitkörper CV5, der anhand einer ersten Schätzung der vermuteten Mineralressourcen 109,2 Mio. Tonnen mit 1,42 % Li2O und 160 ppm Ta2O5 (bei einem Cutoff-Wert von 0,40 % Li2O) aufweist und damit als größte Lithium-Pegmatit-Ressource auf dem amerikanischen Kontinent sowie als eine der zehn größten Lithium-Pegmatit-Ressourcen der Welt einzustufen ist. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet Corvette zahlreiche weitere Spodumen-Pegmatit-Cluster, in denen noch keine Testbohrungen stattgefunden haben, sowie einen aussichtsreichen Entwicklungszug von über 20 km Länge, dessen Bewertung noch aussteht.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedar.com und www.asx.com.au finden.

Erklärung der sachkundigen Person

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit Listing Rule 5.8 am 31. Juli 2023 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den früheren Pressemitteilungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in den früheren Pressemitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Patriot Battery Metals Inc.

Suite 700 - 838 W. Hastings Street, Vancouver, BC, Canada, V6C 0A6

www.patriotbatterymetals.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71528

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71528&tr=1

