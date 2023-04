IRW-News: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot Battery Metals Inc. beauftragt Venture Liquidity Providers Inc. als Market Maker und Oakstrom Advisors als Investor-Relations-Beratungsgesellschaft

IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot Battery Metals Inc. beauftragt Venture Liquidity Providers Inc. als Market Maker und Oakstrom Advisors als Investor-Relations-Beratungsgesellschaft

6. April 2023 - Vancouver, BC, Kanada, 7. April 2023 - Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung folgende Gesellschaften beauftragt hat: Venture Liquidity Providers Inc. (VLP) mit der Initiierung seiner Market-Making-Services, damit diese Unterstützung bei der Aufrechterhaltung eines geordneten Handels mit den Stammaktien des Unternehmens leistet, und Oakstrom Advisors (Oakstrom) mit der Erbringung von Investor-Relations- und strategischen Kommunikationsservices für das Unternehmen.

Die Market-Making-Services seitens VLP werden durch einen zugelassenen Broker, W.D. Latimer Co. Ltd. (W.D. Latimer), unter Einhaltung der geltenden Richtlinien der TSX Venture Exchange und sonstiger anwendbarer Gesetze auf laufender Basis erbracht. Der Vertrag mit VLP kann vom Unternehmen oder von VLP jederzeit gekündigt werden. Das Unternehmen und VLP agieren als unabhängige Partner, und VLP verfügt derzeit weder direkt noch indirekt über eine Beteiligung am Unternehmen oder dessen Wertpapieren. Die Finanzmittel und die Stammaktien, die für die Market-Making-Services erforderlich sind, werden von W.D. Latimer bereitgestellt. Das Honorar, das das Unternehmen an VLP zahlt, bezieht sich lediglich auf die Market-Making-Services.

Die Beauftragung von Oakstrom erfolgt zur Erbringung umfassender Investor-Relations- und strategischer Kommunikationsservices für eine anfängliche Laufzeit von 12 Monaten, die einvernehmlich verlängert werden kann. Das Unternehmen unterhielt vorher keine Beziehung mit Oakstrom, und Oakstrom hält oder kontrolliert derzeit weder direkt noch indirekt Wertpapiere des Unternehmens. Die Vereinbarungen mit Oakstrom und VLP erfolgen mit monatlichen Honoraren von $ 15.000 bzw. $ 5.000 und unterliegen der Annahme durch die TSX Venture Exchange.

Über VLP und Oakstrom Advisors

VLP ist eine spezialisierte Beratungsgesellschaft mit Sitz in Toronto, die eine Vielzahl von Services mit Fokus auf an der TSX Venture Exchange notierte Emittenten bereitstellt.

Oakstrom Advisors ist eine führende internationale Beratungsgesellschaft mit Sitz in Toronto, die sich auf die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Investor Relations, strategische Kommunikation und Vernetzung mit Kapitalmärkten spezialisiert hat. Oakstrom wurde im Jahr 2014 gegründet und unterstützt seine Kunden aus einem breiten Branchenspektrum dabei, durch die nuancenreiche und komplexe Kommunikation mit den Kapitalmärkten zu navigieren, indem die Gesellschaft auf die gemeinsamen Erfahrungen seiner versierten Experten zurückgreift, um ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithium-Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines großflächigen, zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Corvette in der Region James Bay in Quebec, Kanada, konzentriert. Das Konzessionsgebiet Corvette ist eines der größten und höchstgradigen Hartgestein-Lithiumprojekte, die bisher erkundet wurden; es verfügt über eine Streichlänge von über 50 Kilometern in einem Konzessionsblock von über 214 Quadratkilometern und über 70 bisher identifizierten lithiumhaltigen Pegmatit-Ausbissen.

Das Konzessionsgebiet Corvette befindet sich 15 km von der ganzjährig befahrbaren Landstraße Trans Taiga und 15 km von den Wasserkraft-Stromleitungen der Region James Bay in Québec. Das Konzessionsgebiet verfügt über erhebliches Lithium-Potenzial, was durch den Pegmatit-Haupterzkörper CV5 unterstrichen wird, der durch Bohrungen über eine Streichlänge von mindestens 3,15 km nachverfolgt wurde, wobei bis in eine vertikale Tiefe von ungefähr 315 Meter hinab spodumenhaltiger Pegmatit festgestellt wurde.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Tel: +1 (604) 279-8709

E-Mail: info@patriotbatterymetals.com

www.patriotbatterymetals.com

Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedar.com finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

BLAIR WAY

Blair Way, President, CEO & Director

Patriot Battery Metals Inc.

Suite 700 - 838 W. Hastings Street

Vancouver, BC, Kanada, V6C 0A6

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind die Ergebnisse weiterer Explorationen und Tests sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die unter www.sedar.com abrufbar sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde oder Börse hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70009

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70009&tr=1

