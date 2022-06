IRW-News: Pathfinder Ventures Inc.: Pathfinder präsentiert Marktausblick: Reservierungsplus von 36 % trotz steigender Spritkosten und Inflation

IRW-PRESS: Pathfinder Ventures Inc.: Pathfinder präsentiert Marktausblick: Reservierungsplus von 36 % trotz steigender Spritkosten und Inflation

VANCOUVER, British Columbia, 28. Juni 2022 - Pathfinder Ventures Inc. (TSXV: RV) (OTCQB: RVRVF) (das Unternehmen oder Pathfinder) freut sich, im Vorfeld der herannahenden Hochsaison einen Ausblick auf den Wohnmobil- und Campingmarkt zu präsentieren. Trotz Inflation und steigender Treibstoffkosten meldet das Unternehmen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ein Plus von 36,3 % bei den Buchungen.

Für den Zeitraum vom 20. Juni bis zum 4. September 2022 kann Pathfinder Reservierungen für insgesamt 16.149 Übernachtungen in allen drei Camping-Resorts vorweisen. Das sind insgesamt 4.304 Übernachtungen mehr als im selben Zeitraum des Jahres 2021 und entspricht einem Plus von 36,3 % bei den Gesamtübernachtungen im Jahresvergleich.

Steigende Spritpreise wirken sich nur minimal auf die Buchungen aus

Das Unternehmen beobachtet, dass immer mehr auswärtige Gäste aus dem Norden von British Columbia und aus Alberta vor allem wegen der steigenden Treibstoffkosten in der Nähe ihres Wohnortes bleiben wollen. Pathfinder hat außerdem erfreut festgestellt, dass diese Reservierungen rasch von Gästen aus dem Lower Mainland und aus Vancouver Island nachgebucht werden.

Gerne würden wir Gäste von außerhalb bewirten und ihnen das einzigartige Erlebnis der Pathfinder Camp Resorts bieten, aber wir verstehen natürlich, dass die steigenden Anreisekosten eine Bürde darstellen, meint COO Stan Duckworth. Um so mehr freut es uns natürlich, mehr Gäste aus der Region begrüßen zu können, die sich ebenfalls für einen Aufenthalt in vertrauter Umgebung entschieden haben und den Urlaub in einem erstklassigen Camping-Resort, aber ohne hohe Treibstoffkosten, genießen wollen.

Neue Unterkünfte mit festem Dach bieten noch mehr Möglichkeiten zum Übernachten

Das Unternehmen hat vor kurzem das Unterkunftsangebot an seinen Standorten in Fort Langley und Parksville erweitert. Das Fort Camping Resort in Fort Langley bietet ab sofort eine Wohnmobilvermietung vor Ort an, bei der die Gäste das Wohnmobilerlebnis genießen können, ohne sich selbst um Benzin- und Versicherungskosten oder das Schleppen eines Wohnwagens kümmern zu müssen. Pathfinder Parksville gibt zudem bekannt, dass nun auch eine neu renovierte Feriensuite für Gäste ohne Wohnmobil bzw. Wohnwagen verfügbar ist.

Herr Joe Bleackley, der als CEO, Gründer und Director von Pathfinder verantwortlich zeichnet, meint dazu: Wir haben ein Pilotprogramm mit Wohnmobilvermietung vor Ort und Vermietung von Bungalows gestartet. Wir testen den Markt und können schon jetzt zu Beginn eine starke Nachfrage und ein sehr positives Feedback verzeichnen. Außerdem sondieren wir mögliche Geschäftsbeziehungen und Partnerschaften mit Wohnmobilvermietern und internationalen Reiseveranstaltern, um den wiederkehrenden Trend der europäischen Touristen, die British Columbia und Kanada mit dem Camper erkunden wollen, zu stärken.

Über Pathfinder Ventures

Pathfinder Ventures Inc. hat sich dem Aufbau eines Netzes von erstklassigen, gehobenen und familienfreundlichen Wohnmobilparks und Campingplätzen unter dem Namen Pathfinder Camp Resorts verschrieben. Pathfinder betreibt derzeit drei Camping-Resorts in British Columbia und setzt beim Ausbau seines Netzwerks sowohl auf Übernahmen als auch auf Neubauten. Das Unternehmen sieht seine Geschäftschance im wachstumsstarken Markt der Kanadier, die mit einem Wohnmobil die freie Natur erleben wollen.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens:

Joe Bleackley

Chief Executive Officer, Gründer und Director

Pathfinder Ventures Inc.

Unternehmenskontakt:

Joe Bleackley

Chief Executive Officer und Director

Tel.: (604) 914 2575

E-Mail: ir@PathfinderVentures.ca

Website: PathfinderVentures.ca

Investor Relations Kontakt:

Anthony Simone

Simone Capital Corp.

Telefon: (416)-881-5154

E-Mail: asimone@simonecapital.ca

