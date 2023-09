IRW-News: Pangea Natural Foods Inc.: Pangea Natural Foods Inc. verpflichtet Quinn Hughes von den Vancouver Canucks als Markenbotschafter

IRW-PRESS: Pangea Natural Foods Inc.: Pangea Natural Foods Inc. verpflichtet Quinn Hughes von den Vancouver Canucks als Markenbotschafter

Pangea Natural Foods freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Einjahresvertrag mit dem Verteidiger der Vancouver Canucks, Quinn Hughes, als Markenbotschafter von Pangea Natural Foods abgeschlossen hat.

Pangea Natural Foods Inc. wurde im April 2021 von Pratap Sandhu gegründet und ist ein Naturkostunternehmen mit Sitz in Vancouver. Pangea Natural Foods, das vor Kurzem in das Sortiment der Naturkostkette Choices Markets aufgenommen wurde, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Einjahresvertrag mit dem Canucks-Verteidiger Quinn Hughes als Markenbotschafter abgeschlossen hat.

Über Hughes:

Hughes spielte während seiner Collegezeit an der University of Michigan Hockey, bevor er in der Saison 2018-2019 sein NHL-Debüt für die Canucks gab. In seiner Rookie-Saison erzielte Hughes 8 Tore und 45 Assists, was einer beeindruckenden Gesamtzahl von 53 Punkten in 68 Spielen entspricht. Dank seiner unglaublichen Leistung wurde er für die Calder Trophy nominiert, die an den besten Rookie der NHL verliehen wird.

Quinn Hughes wird eine monatliche Gutschrift in Höhe von 400 $ auf Pangea-Produkte erhalten und eng mit dem Forschungs- und Entwicklungsteam von Pangea zusammenarbeiten, um spezifische Produkte zu entwickeln, die auf sein Ernährungs- und Fitnessprogramm abgestimmt sind.

Pangea Natural Foods Inc. ist begeistert, diese aufregende Partnerschaft mit Quinn Hughes als geschätztem Markenbotschafter anzutreten. Mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten, seiner Hingabe und seiner Leidenschaft für das Spiel verkörpert Hughes perfekt das Engagement von Pangea Natural Foods Inc. für eine gesunde und natürliche Lebensweise.

Über: (CSE: PNGA) ist ein in Vancouver ansässiges Naturkostunternehmen, das qualitativ hochwertige Lebensmittel herstellt und vertreibt, die nahrhaft und frei von GVO-Zutaten, Füllstoffen, Antibiotika, Hormonen und biotechnologisch hergestellten Zutaten sind. Pangea bietet eine breite Palette an wohlschmeckenden, innovativen Lebensmitteln an, die aus nachhaltiger Produktion stammen und Powered by the Earth sind.

Zu den Vorzeigeprodukten von Pangea gehören die Pangea Plant-Based Patties, Pangea Old Fashioned Ghee, Pangea Energy Gel und der Pangea Munchie Mix, die auf der Website des Unternehmens und in über 500 führenden nationalen Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften erhältlich sind, darunter Loblaws, Save-on-Foods, Sobeys, IGA Marketplace, Fresh Street Market, Choices Markets und Whole Foods, sowie auf ausgewählten Flügen von Air Canada und WestJet.

Pangea hat sich mit weltweit anerkannten Lebensmittelwissenschaftlern zusammengetan, um seine hochwertigen Lebensmittelprodukte zu entwickeln. Alle Produkte werden in unserer hochmodernen Anlage selbst hergestellt und anschließend verpackt und über das Einzel- und Großhandelsnetz von Pangea sowie über unsere Website vertrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen und vorsorgliche Hinweise: Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Aussagen mit Wörtern wie annehmen, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, werden oder ähnliche Wörter, die auf zukünftige Ergebnisse oder Aussagen hinweisen. Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen, Erwartungen, Überzeugungen, Plänen, Zielen, Annahmen oder Prognosen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse.

Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, nicht um historische Fakten, und sie sind mit bestimmten Risiken und Unsicherheiten sowie Annahmen verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse, Geschäftstätigkeiten, Leistungen, Errungenschaften und Ereignisse können von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben, erwartet oder von ihnen impliziert werden. Obwohl Pangea Foods Inc. davon ausgeht, dass seine Annahmen vernünftig und erreichbar sind, ist es sehr schwierig, die Auswirkungen bekannter Faktoren vorherzusagen, und natürlich ist es unmöglich, alle Faktoren vorherzusehen, die die tatsächlichen Ergebnisse beeinflussen könnten. Pangea Foods Inc. übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wenn wir eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, sollte daraus nicht gefolgert werden, dass wir weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen werden.

Nähere Informationen erhalten Sie über den Medienkontakt per E-Mail an media@pangeafood.com

Die pflanzlichen Patties von Pangea finden Sie auf der Website von Pangea Natural Foods.

QUELLE Pangea Natural Foods Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71945

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71945&tr=1

