IRW-News: Pampa Metals Corp. : Pampa Metals gibt weitere Veränderungen im Vorstand und in der Geschäftsleitung sowie Rationalisierung des Portfolios bekannt

22. November 2022 - Vancouver, British Columbia - Pampa Metals Corporation (Pampa Metals oder das Unternehmen) (CSE: PM) (FWB: FIRA) (OTCPK: PMMCF) teilt mit, dass Ioannis (Yannis) Tsitos als Director des Unternehmens zurückgetreten ist.

Pampa Metals würdigt die wichtige Rolle, die Yannis bei der Gründung des Unternehmens gespielt hat, und wünscht ihm alles Gute für seine künftigen Unternehmungen.

Das Unternehmen teilt außerdem mit, dass Gurdeep Bains von seinem Amt als CFO und Corporate Secretary zurückgetreten ist.

Das Unternehmen erkennt Gurdeeps Bemühungen und Professionalität an und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben. President und CEO Joseph van den Elsen hat die Rolle des Corporate Secretary übernommen und begrüßt Herrn William (Bill) Tsang als neuen CFO.

BILL TSANG, CPA, CA

Herr Tsang verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Rechnungswesen in der Mineralexplorations- und Bergbaubranche mit Schwerpunkt auf Finanzberichterstattung, Compliance, internen Kontrollen und Unternehmensfinanzierung. Herr Tsang hat schon zahlreiche CFO-Positionen bei börsennotierten Unternehmen ausgefüllt. Herr Tsang war zuvor öffentlich bestellt und bot börsennotierten Unternehmen an der NYSE, der TSX-V und den OTC-Märkten professionelle Dienstleistungen und Beratung zu verschiedenen öffentlichen Berichterstattungsdiensten an, z. B. Prüfungsanforderungen, qualifizierenden Transaktionen für Reverse Takeovers, Fusionen und Übernahmen sowie Finanzierungstransaktionen. Herr Tsang hat einen Bachelor of Commerce von der University of British Columbia und ist ein Chartered Professional Accountant, CA.

Rationalisierung des Portfolios

Im Interesse der Wertschöpfung und der Steigerung der Aktionärsrenditen ist Pampa Metals ständig bestrebt, sein Portfolio durch die Bewertung und den möglichen Erwerb neuer Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten und, soweit erforderlich, durch die Rationalisierung des Portfolios zu optimieren.

Das Unternehmen teilt mit, dass es nach umfangreichen Arbeiten seit seiner Gründung beschlossen hat, das Projekt Block 2 aufzugeben und gleichzeitig die Fläche des Projekts Arrieros zu verkleinern. Diese Verringerung des Landbesitzes des Unternehmens um 10.500 ha stellt eine bedeutende Kosteneinsparung dar und versetzt das Unternehmen in eine bessere Position, um potenzielle neue Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten zu verfolgen.

ÜBER PAMPA METALS

Pampa Metals ist ein kanadisches Unternehmen, das an der Canadian Stock Exchange (CSE: PM) sowie an der Frankfurter Börse (FWB: FIRA) und dem OTC-Markt (OTCQB®: PMMCF) notiert ist. Pampa Metals besitzt sämtliche Anteile an einem aussichtsreichen 47.400 Hektar umfassenden Portfolio an sieben Kupfer- und Goldprojekten entlang bekannter Mineralgürtel in Chile, einem der weltweit führenden bergbaufreundlichen Rechtsgebiete. Das Unternehmen treibt vier seiner Projekte aktiv voran, einschließlich abgeschlossener und geplanter Bohrtests, und hat Austral Gold Ltd. eine Option auf zwei weitere Projekte gewährt, wobei Austral bereits Bohrtests bei seinem ersten Ziel auf Flächen von Pampa Metals durchgeführt hat.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68340/PM2022-Nov22_de_PRcom.001.png

Das Unternehmen hat die Vision, Aktionärswerte durch eine große Kupfer- oder Goldentdeckung entlang der wichtigsten Mineralgürtel Chiles zu schaffen, wobei die besten geologischen und technischen Methoden zum Einsatz kommen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Pampa Metals: www.pampametals.com.

FÜR DAS BOARD

Joseph van den Elsen

President & CEO

KONTAKT FÜR INVESTOREN

Joseph van den Elsen

President & CEO

joseph@pampametals.com

www.pampametals.com

Weder die CSE noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Pampa Metals erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch das Wort erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden oder können. Diese Aussagen sind verschiedenen Risiken unterworfen. Obwohl Pampa Metals davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

