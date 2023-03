IRW-News: Palladium One Mining Inc. : Palladium One kündigt strategische Eigenkapitalbeteiligung von Glencore an

IRW-PRESS: Palladium One Mining Inc. : Palladium One kündigt strategische Eigenkapitalbeteiligung von Glencore an

30. März 2023 - Toronto, Ontario / IRW-Press / - Palladium One Mining (Palladium One oder PDM) (TSXV: PDM, FWB: 7N11, OTC: NKORF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Glencore plc (Glencore) eine Zeichnungsvereinbarung über eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 4.252.050 CAD (die Privatplatzierung) abgeschlossen hat. Im Rahmen der Privatplatzierung wird PDM 28.347.000 Stammaktien (Stammaktien) zu einem Preis von 0,15 CAD pro Stammaktie begeben. Nach Abschluss der Privatplatzierung wird Glencore ca. 9,99 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf unverwässerter Basis besitzen.

Wir heißen Glencore als Aktionär willkommen und freuen uns, dass unsere Bemühungen um den Aufbau eines Portfolios von Nickel-Kupfer-Sulfid-Projekten in erstklassigen Rechtsgebieten von einem Branchenführer anerkannt und befürwortet werden. Unserer Ansicht nach unterstreicht diese Transaktion den tiefen Abschlag auf den fundamentalen Wert und die Strategie, zu dem die PDM-Aktien gehandelt werden.

Durch die Nutzung seiner Finanzressourcen und seines Fachwissens wird Palladium One seine Strategie weiter umsetzen, ein größtmögliches Engagement in kritischen Mineralen pro Aktie zu erreichen.

Wir sehen der Zusammenarbeit mit dem Explorationsteam von Glencore entgegen, um unsere gemeinsamen Explorations- und Erschließungsziele voranzutreiben, so Derrick Weyrauch, seines Zeichens Chief Executive Officer von PDM.

Es ist uns eine Freude, ein Kerninvestor bei Palladium One zu werden. Dem Managementteam ist es gelungen, ein beträchtliches Landpaket mit einem Schwerpunkt auf kritische Minerale zusammenzustellen. Die bisherigen Explorationsergebnisse sind sehr ermutigend und wir freuen uns, in Zusammenarbeit mit Palladium One auf dem bisherigen Erfolg des Teams aufzubauen, erklärt Wayne Ashworth, der bei Glencore als Head of Nickel Assets verantwortlich zeichnet.

Der Nettoerlös der Privatplatzierung soll für Explorations- und Erschließungsaktivitäten in den Nickelprojekten des Unternehmens, für zukünftige Explorations- und Erschließungsarbeiten, als Working Capital sowie für Gemeinkosten und Verwaltungsausgaben verwendet werden.

In Verbindung mit der Privatplatzierung werden Palladium One und Glencore einen Investorenvertrag (der Investorenvertrag) abschließen, welchem zufolge Glencore bestimmte marktübliche Rechte zustehen, einschließlich von Beteiligungsrechten an zukünftigen Wertpapieremissionen und dem Recht, eine Person in das technische Komitee von Palladium One zu berufen (dieses Komitee wird bei Abschluss dieser Investition eingerichtet). Gemäß dem Investorenvertrag stimmt Glencore bestimmten üblichen Übertragungs- und Stillhaltebeschränkungen zu.

Die Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 11. April 2023 abgeschlossen und ist den üblichen Bedingungen vorbehalten, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die Stammaktien, die im Rahmen der Privatplatzierung begeben werden, sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer ab dem Ausgabetag gebunden. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung müssen keine Provisionen oder Vermittlungsgebühren gezahlt werden.

Über Palladium One

Palladium One Mining Inc. (TSXV: PDM) ist in der Entdeckung umwelt- und sozialbewusster Metalle für grüne Transportlösungen tätig. Als ein kanadisches Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen befasst sich Palladium One mit großen, Platin-Gruppen-Element (PGE)-Kupfer-Nickel-Vorkommen in Canada und Finnland. Das Projekt Läntinen Koillismaa (LK) im Norden von Mittelfinnland ist ein PGE-Kupfer-Nickel-Projekt, das bereits über NI 43-101-konforme Mineralressourcen verfügt; die beiden hochgradigen Nickel-Kupfer-Projekte Tyko und Canalask befinden sich in Ontario bzw. im Yukon (Kanada). Folgen Sie Palladium One auf LinkedIn, Twitter und unter www.palladiumoneinc.com.

FÜR DAS BOARD

Derrick Weyrauch

President & CEO, Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Derrick Weyrauch, President & CEO

E-Mail: info@palladiumoneinc.com

Die TSX Venture Exchange und deren Marktregulierungsbehörde (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Stammaktien von Palladium One Mining Inc. wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen.

Die Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen oft auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten oft Wörter wie annehmen, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen oder Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten werden kann, dürfte, könnte, sollte oder wird, bzw. andere ähnliche Ausdrücke.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzentwicklung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie annehmen, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen, Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, dürfte, könnte, sollte oder wird oder andere ähnliche Ausdrücke.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Projekterschließung, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, betriebliche Risiken im Zusammenhang mit dem Abbau und der Verarbeitung von Mineralen, Preisschwankungen bei Palladium und anderen Rohstoffen, Eigentumsfragen, Umwelthaftungsansprüche und Versicherungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, das Ausbleiben von Dividenden, Wettbewerb, Verwässerung, die Volatilität des Preises und des Volumens unserer Stammaktien sowie steuerliche Konsequenzen für kanadische und US-Aktionäre. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69895

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69895&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA69644D1087

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.