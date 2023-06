IRW-News: Pacific Green Technologies: Pacific Green unterzeichnet Abkommen hinsichtlich Verkauf von 99-MW-Batterieprojekt Richborough Energy Park für 74 Mio. GBP (93 Mio. USD)

IRW-PRESS: Pacific Green Technologies: Pacific Green unterzeichnet Abkommen hinsichtlich Verkauf von 99-MW-Batterieprojekt Richborough Energy Park für 74 Mio. GBP (93 Mio. USD)

Dover (Delaware), Accesswire, 13. Juni 2023 - Pacific Green Technologies Inc. (Pacific Green) (OTCQB: PGTK) gibt bekannt, dass es ein Kaufabkommen (das Abkommen) hinsichtlich des Verkaufs von 100 % der Aktien von Pacific Green Battery Energy Parks 1 Limited (PGBEP1) an Sosteneo Fund 1 HoldCo S.à.r.l. für 74 Millionen GBP (93 Millionen USD) unterzeichnet hat.

PGBEP1 ist die Dachgesellschaft der 100-%-Tochtergesellschaft Richborough Energy Park Limited, die das 99-MW-Batteriespeichersystem (BESS) von Pacific Green im Richborough Energy Park (REP) betreibt, das im Spätsommer dieses Jahres in Betrieb gehen wird.

Gemäß den Bedingungen des unterzeichneten Abkommens ist die Vergütung in Abhängigkeit der betrieblichen Meilensteine in Zusammenhang mit dem Batteriepark zu entrichten, wenn dieser an das Netz angeschlossen und in Betrieb genommen wird. Pacific Green wird nach der Unterzeichnung des Abkommens einen Vorschuss in Höhe von 20 Millionen GBP erhalten, der voraussichtlich in den nächsten Wochen bezahlt werden wird.

Über Pacific Green Technologies Inc.:

Pacific Green richtet sein Hauptaugenmerk darauf, den globalen Bedarf an sauberer und nachhaltiger Energie zu decken. Das Unternehmen bietet Batterie-Energiespeichersysteme und konzentrierte Solarenergie (CSP) an, um seine Geschäftsbereiche Meeresumwelttechnologien und Emissionskontrolle zu ergänzen. Pacific Green unterhält Niederlassungen in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Saudi-Arabien und China.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Pacific Green unter www.pacificgreentechnologies.com.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, wie dieser Begriff in Abschnitt 27A des United States Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 definiert ist. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen alle Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die weitere Entwicklung des Richborough Energy Park, potenzielle Geschäftsentwicklungen und zukünftiges Interesse an den Batterie-, Solar- und Emissionskontrolltechnologien des Unternehmens.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund zahlreicher Faktoren von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören u.a. die weitere Entwicklung des Richborough Energy Park, die allgemeine wirtschaftliche und politische Lage sowie die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Absichten vernünftig sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten als richtig erweisen werden. Investoren sollten alle hierin enthaltenen Informationen lesen und auch die Risikofaktoren beachten, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das letzte Geschäftsjahr, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q und in anderen regelmäßigen Berichten, die von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden, aufgeführt sind.

Contact:

Scott Poulter, Chairman & CEO

Pacific Green Technologies, Inc.

Tel.: +1 (302) 601-4659

QUELLE: Pacific Green Technologies, Inc.

