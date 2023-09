IRW-News: Pacific Green Technologies: James Tindal-Robertson wechselt als Group Chief Financial Officer zu Pacific Green

IRW-PRESS: Pacific Green Technologies: James Tindal-Robertson wechselt als Group Chief Financial Officer zu Pacific Green

Dover (Delaware) / Accesswire / 20. September 2023 / Pacific Green Technologies Inc. (das Unternehmen oder Pacific Green, (OTCQB: PGTK)) gibt bekannt, dass James Tindal-Robertson per 20. September 2023 zum Chief Financial Officer ernannt wurde.

James, der die Nachfolge des zurückgetretenen Richard Fraser-Smith antritt, wird alle Finanz- und Buchhaltungsfunktionen von Pacific Green leiten.

James fungierte zuvor als Group Finance Director von VivoPower International (NASDAQ: VVPR), einem Anbieter von nachhaltigen Energielösungen. Davor hatte er Führungspositionen im Bereich Finanzen bei PetroSaudi Oil Services und Chicago Bridge & Iron Corporation inne.

Scott Poulter, Chief Executive von Pacific Green, sagte: Wir möchten Richard für alles danken, was er für das Unternehmen geleistet hat, und wir freuen uns, dass uns James mit seiner Erfolgsbilanz im disziplinierten Finanzmanagement und seiner Erfahrung im Bereich Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung verstärken wird - dies wird ein unglaubliches Aktivum für Pacific Green sein, während wir unser Wachstum fortsetzen und in neue Märkte in allen Teilen der Welt expandieren.

James qualifizierte sich als Wirtschaftsprüfer bei KPMG, nachdem er am Imperial College in London einen Abschluss in Physik gemacht hatte.

Über Pacific Green Technologies Inc.:

Pacific Green Technologies Inc. richtet sein Hauptaugenmerk darauf, den globalen Bedarf an sauberer und nachhaltiger Energie zu decken. Das Unternehmen bietet Batterie-Energiespeicherlösungen (BESS), konzentrierte Solarenergie (CSP) und Photovoltaik- (PV)-Energielösungen an, um seine Geschäftsbereiche Meeresumwelttechnologien und Emissionskontrolle zu ergänzen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Pacific Green unter www.pacificgreen.com.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, wie dieser Begriff in Abschnitt 27A des United States Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 definiert ist. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen alle Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem potenzielle Geschäftsentwicklungen und zukünftiges Interesse an den Batterie-, Solar- und Emissionskontrolltechnologien des Unternehmens.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund zahlreicher Faktoren von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Absichten vernünftig sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten als richtig erweisen werden. Investoren sollten alle hierin enthaltenen Informationen lesen und auch die Risikofaktoren beachten, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das letzte Geschäftsjahr, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q und in anderen regelmäßigen Berichten, die von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden, aufgeführt sind.

Kontakt:

Scott Poulter, Chairman & CEO

Pacific Green Technologies

Tel.: +1 (302) 601-4659

QUELLE: Pacific Green Technologies, Inc.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72031

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72031&tr=1

