IRW-News: P2Earn Inc: P2Earn feiert Meilenstein: Discord-Kanal der P2Earn Gaming Guild verbucht bereits mehr als 20.000 Mitglieder

IRW-PRESS: P2Earn Inc: P2Earn feiert Meilenstein: Discord-Kanal der P2Earn Gaming Guild verbucht bereits mehr als 20.000 Mitglieder

Toronto, Kanada, den 20. Juni 2023 / IRW-Press / - P2Earn Inc. (CSE: PXE) (FWB: WH4) freut sich sehr, einen wichtigen Erfolg in Zusammenhang mit seiner P2Earn Gaming Guild bekannt geben zu können. Während einer Einführungsphase von nur acht Wochen hat das Unternehmen bereits die Marke von über 20.000 Mitgliedern in seinem P2Earn Gaming Guild-Discord-Kanal geknackt.

In der Gaming-Branche ist eine effektive Kommunikation zwischen Spielern und Unternehmen unerlässlich, und P2Earn hat seinen Discord-Kanal erfolgreich als vorrangiges Interaktionsmedium etabliert. Das Unternehmen freut sich sehr darüber, dass sich so rasch eine so starke Community von Spielern formiert hat, deren Wachstum selbst die optimistischsten Schätzungen übertrifft.

Der aktuelle Pool aus mehr als 20.000 engagierten Spielern brennt förmlich auf die bevorstehende Lancierung der von Polygon unterstützten P2Earn Gaming Guild-Plattform. Diese Plattform wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Reichweite über den erfolgreichen Beta-Start hinaus zu erweitern, bei dem die Spieler bereits Token mit realem Wert verdienen konnten. Die Spieler können die Token, die sie verdienen, in verschiedene Währungen umwandeln - entweder in eine herkömmliche Fiatwährung wie US-Dollar oder CAD oder aber in die beliebten Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum.

Über P2Earn Inc.

P2Earn ist ein börsennotiertes Unternehmen, das umfassende Lösungen für den sich rasch entwickelnden Blockchain-Gaming- und Kryptowährungssektor anbietet. Das Unternehmen betreibt ein effizientes Bitcoin-Mining-Business, das mit nachhaltiger Energie bewirtschaftet wird. P2Earns verfügt über eine hochmoderne Blockchain-Gaming-Plattform, die es den Spielern ermöglicht, durch Erfolge und Aktivitäten während des Spiels reale Werte zu generieren, und zwar in Form von einzigartigen digitalen Assets, die auch als Non-Fungible Token (NFTs) bezeichnet werden.

Diese NFTs können gekauft, verkauft und gehandelt werden und ahmen quasi die Dynamik von Sachwerten nach. P2Earn widmet sich dauerhaft dem Aufbau eines nachhaltigen Blockchain-Gaming-Ökosystems und macht Play-to-Earn-Gaming einem größeren Publikum zugänglich.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://p2earncorporate.io.

Medienkontakt:

Eugene Valaitis, Direktor

Telefon: (214) 864-5958

E-Mail: investors@p2earn.io

P2Earn Inc.

First Canadian Place

100 King Street West,

Suite 5600 Toronto,

Ontario M5X1C9

Telefon: 214-864-5958

Website: https://p2earncorporate.io

Discord:

https://discord.gg/p2earn

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" dar, wie dieser Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert ist. Die Wörter "können", "würden", "könnten", "sollten", "potenziell", "werden", "anstreben", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen beziehen, sollen vorausschauende Informationen kennzeichnen. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, können zukunftsgerichtete Informationen sein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschluss des Life Offerings, falls es überhaupt abgeschlossen wird, und die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Life Offering. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, von den hier beschriebenen abweichen, falls eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten.

Beispiele für solche Risikofaktoren sind u.a. Kredit-, Markt- (einschließlich Aktien-, Rohstoff-, Wechselkurs- und Zinsrisiken), Liquiditäts-, Betriebs- (einschließlich Technologie und Infrastruktur), Reputations-, Versicherungs-, Strategie-, Regulierungs-, Rechts- und Umweltrisiken, Kapitaladäquanz, die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in den Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist, die Fähigkeit des Unternehmens, die wichtigsten Prioritäten zu erfüllen, einschließlich des erfolgreichen Abschlusses von Akquisitionen, Geschäftserhalt und strategischen Plänen, sowie die Fähigkeit, wichtige Führungskräfte zu gewinnen, zu entwickeln und zu halten; Schwierigkeiten bei der Integration neu erworbener Unternehmen; die Fähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen und Geschäftschancen zu verfolgen; Störungen oder Angriffe (einschließlich Cyberattacken) auf die Informationstechnologie, das Internet, den Netzzugang oder andere Sprach- oder Datenkommunikationssysteme oder -dienste des Unternehmens; die Entwicklung verschiedener Arten von Betrug oder anderem kriminellen Verhalten, dem das Unternehmen ausgesetzt ist; das Versäumnis Dritter, ihren Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen oder seinen verbundenen Unternehmen nachzukommen; die Auswirkungen neuer oder geänderter Gesetze und Vorschriften bzw. deren Anwendung; der Rückgang der Erstattungssätze; ein neuartiges Geschäftsmodell; die Abhängigkeit von wichtigen Lieferanten; das insgesamt schwierige Umfeld für Rechtsstreitigkeiten; verstärkter Wettbewerb; erhöhte Finanzierungskosten und Marktvolatilität aufgrund der Illiquidität des Marktes und des Wettbewerbs um Finanzmittel; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Ressourcen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit; kritische Schätzungen in der Rechnungslegung und Änderungen der vom Unternehmen verwendeten Rechnungslegungsstandards, -grundsätze und -methoden; das Auftreten von natürlichen und unnatürlichen Katastrophenereignissen und daraus resultierenden Ansprüchen; sowie jene Risikofaktoren, die in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden bestimmter kanadischer Provinzen eingereicht wurden und unter www.sedar.com.

Sollte ein Faktor das Unternehmen in unerwarteter Weise beeinflussen oder sollten sich die Annahmen, die den vorausschauenden Informationen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den vorhergesagten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Alle derartigen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher vorausschauender Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

