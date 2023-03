IRW-News: Osisko Development Corp.: Osisko Development schließt die angekündigte öffentliche Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 51,8 Mio. Dollar ab, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption

IRW-PRESS: Osisko Development Corp.: Osisko Development schließt die angekündigte öffentliche Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 51,8 Mio. Dollar ab, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption

Montreal, Québec, 2. März 2023 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines zuvor angekündigten öffentlichen Bought-Deal-Finanzierung von insgesamt 7.841.850 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 6,60 Dollar pro Einheit bekannt zu geben, was einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 51,8 Millionen Dollar (das Angebot) entspricht, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (ein Warrant), wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 8,55 Dollar pro Stammaktie innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Datum dieses Angebots zu erwerben, vorbehaltlich Anpassungen.

Das Angebot wurde gemeinsam von Eight Capital und National Bank Financial Inc. geleitet, die als gemeinsame Zeichner und Joint Bookrunner fungierten, sowie im Namen eines Konsortiums von Zeichnern, zu denen BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion Securities Inc., Canaccord Genuity Corp., Haywood Securities Inc. und PI Financial Corp. gehörten (zusammen die Zeichner). Die Zeichner erhielten eine Barprovision in Höhe von 5 % des Bruttoerlöses der Emission.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Entwicklung der wesentlichen Mineralprojekte des Unternehmens, d. h. das Projekt Tintic und das Goldprojekt Cariboo, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wie im Prospekt (unten definiert) näher beschrieben.

Das Unternehmen hat in allen kanadischen Provinzen einen Kurzprospekt (der Prospekt) gemäß National Instrument 44-101 - Short Form Prospectus Distributions (Kurzprospekt) eingereicht, um die im Rahmen des Angebots angebotenen Einheiten für den Vertrieb zu qualifizieren. Kopien des Prospekts und der durch Verweis einbezogenen Dokumente sind auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens elektronisch verfügbar.

Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act)) oder in einer anderen Jurisdiktion dar. Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in einer anderen Jurisdiktion angeboten oder verkauft werden, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, es sei denn, es liegt eine Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 oder eine Befreiung davon oder eine Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen anderen Jurisdiktion oder eine Befreiung davon vor.

Über Osisko Development Corp.

Osisko Development Corp. ist ein führendes nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige, in der Vergangenheit produzierende Liegenschaften in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen mit Potenzial für die Größe eines Bezirks konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo im zentralen British Columbia, Kanada, des Projekts Tintic im historischen Bergbaurevier East Tintic in Utah, USA, und des Goldprojekts San Antonio in Sonora, Mexiko, zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Liegenschaften, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere höffige Explorationsliegenschaften ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbau-Assets zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren sowie die Mineralressourcen zu vergrößern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Development Corp:

Sean Roosen

Chairman and CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Director, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Tel: +1 (437) 423-3644

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Geschäftsentwicklungsziele und -pläne von Osisko Development widerspiegeln. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf bestimmten Faktoren und Annahmen. Obwohl Osisko Development diese Annahmen auf Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, einschließlich Risiken in Bezug auf Änderungen der Projektparameter, da die Pläne immer wieder neu definiert werden, Risiken in Bezug auf Schwankungen des Gehalts oder der Gewinnungsraten, Risiken in Bezug auf Änderungen der Mineralpreise und der weltweiten Nachfrage nach und des Angebots an Mineralen, Risiken in Bezug auf den verstärkten Wettbewerb und die aktuellen globalen finanziellen Bedingungen, Zugangs- und Versorgungsrisiken, Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, Betriebsrisiken, regulatorische Risiken, einschließlich Risiken in Bezug auf den Erwerb der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, Risiken in Bezug auf den Zeitpunkt und die Fähigkeit von Osisko Development, die üblichen Bedingungen für die Notierung an der TSX Venture Exchange zu erfüllen und die endgültige Genehmigung des Angebots von der TSX Venture Exchange zu erhalten (falls überhaupt), das Versäumnis von Osisko Development, die Erlöse aus dem Angebot in einer Weise zu verwenden, die den aktuellen Erwartungen entspricht, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken, Eigentums- und Umweltrisiken sowie Risiken in Bezug auf Gesundheitspandemien und den Ausbruch von übertragbaren Krankheiten.

Darüber hinaus spiegeln diese zukunftsgerichteten Aussagen die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter: (1) ein Abschwung der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in Nordamerika und international, (2) die inhärenten Unsicherheiten und der spekulative Charakter, der mit der Mineralexploration verbunden ist, (3) eine geringere Nachfrage nach Edelmetallen, (4) eine Reihe von Ereignissen oder Ursachen, die die Exploration und Entwicklung der Liegenschaftsbeteiligungen verzögern könnten, wie z. B. Umwelthaftung, Wetter, mechanische Ausfälle, (5) das Risiko, dass das Unternehmen seinen Geschäftsplan nicht umsetzt, (6) die Unfähigkeit, den Betrieb und das Wachstum zu finanzieren, (7) die Unfähigkeit, alle erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, (8) die endgültige Genehmigung der TSX Venture Exchange in Bezug auf das Angebot, (9) die voraussichtliche Verwendung der Erlöse und (10) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Osisko Development ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

