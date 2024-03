IRW-News: NurExone Biologic Inc.: Strategisches Update von NurExone: Antrag auf OTCQB-Zulassung zur Initiierung der finanziellen Präsenz in den USA eingereicht

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: Strategisches Update von NurExone: Antrag auf OTCQB-Zulassung zur Initiierung der finanziellen Präsenz in den USA eingereicht

TORONTO und HAIFA, Israel, 15. März 2024 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (Deutschland: J90) (das "Unternehmen" oder "NurExone"), ein bahnbrechendes biopharmazeutisches Unternehmen, das Therapien im Bereich der regenerativen Medizin entwickelt, gab heute seine Absicht bekannt, seine Marktpräsenz durch einen kürzlich eingereichten Antrag auf Notierung am OTCQB® Venture Market (der "OTCQB") in den Vereinigten Staaten zu erweitern. Die Notierung am OTCQB unterliegt der Genehmigung durch die OTC Markets Group.

OTCQB ist eine angesehene US-amerikanische Handelsplattform, die von der OTC Markets Group Inc. betrieben wird. OTCQB ist eine zentrale Anlaufstelle für nationale und internationale Unternehmen, die ihre Sichtbarkeit und Zugänglichkeit für US-amerikanische Investoren verbessern möchten. Durch die Einhaltung strenger Transparenz- und Compliance-Standards fördert OTCQB ein Umfeld, das den informierten Handel unterstützt und damit die Möglichkeiten der Unternehmen verbessert, Investitionen anzuziehen und den Shareholder Value zu optimieren.

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es auch die DTC-Zulassung bei der Depository Trust Company ("DTC") für seine Aktien am OTCQB Venture Market beantragt hat. Die Genehmigung der DTC-Zulassung wird die Reichweite der Aktien des Unternehmens auf ein breiteres Publikum von potenziellen Anlegern und Maklerfirmen ausweiten, die zusätzliche Compliance-Maßnahmen verlangen. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Zugänglichkeit zu verbessern und die Liquidität durch Online-Transaktionen potenziell zu erhöhen.

Yoram Drucker, Vorstandsvorsitzender von NurExone, kommentierte: "Die Ausweitung unserer Präsenz an der OTCQB unterstreicht unser Engagement, das Engagement von Investoren und die Liquidität für unsere Aktionäre zu erhöhen. Das Listing an der OTCQB bietet US-Investoren eine einfache Möglichkeit, in NurExone zu investieren. Als Pionier in der Entwicklung von Exosomen-beladenen Nanomedikamenten für ein breites Spektrum klinischer Indikationen freuen wir uns, dem Anlegerpublikum mehr Möglichkeiten zu bieten, uns auf dieser innovativen Reise zu begleiten".

Die Stammaktien von NurExone Biologic werden weiterhin an der Toronto Stock Exchange (TSXV) und an mehreren Börsen in Deutschland, darunter Frankfurt, München und Tradegate, gehandelt. Falls und sobald die Stammaktien des Unternehmens an der OTCQB gehandelt werden, werden die Stammaktien des Unternehmens weiterhin an der TSX Venture Exchange ("TSX-V") unter dem Symbol NRX gehandelt. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Aktionäre während des gesamten Antragsverfahrens auf dem Laufenden zu halten.

Über NurExone Biologic Inc.

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch gesteuerte Therapien auf der Basis von Exosomen entwickelt, die Patienten mit Verletzungen des zentralen Nervensystems nicht-invasiv verabreicht werden können. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTENTM zur Behandlung von akuten Rückenmarksverletzungen, konnte nach intranasaler Verabreichung bei 75 % der Laborratten die motorischen Funktionen wiederherstellen. ExoPTEN hat von der FDA den Orphan Drug Status (Status eines Arzneimittels für seltene Leiden) erhalten. Es wird erwartet, dass die NurExone-Plattformtechnologie neue Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an einer nicht-invasiven, zielgerichteten Verabreichung von Medikamenten für andere Indikationen interessiert sind.

Über OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. beaufsichtigt den Betrieb des OTCQX Best Market, des OTCQB Venture Market und des Pink Open Market, die eine breite Palette von über 12.000 US-amerikanischen und weltweiten Wertpapieren umfassen. Durch die Erleichterung von Verbindungen über OTC Link ATS und OTC Link ECN verbindet die OTC Markets Group ein vielfältiges Netzwerk von Broker-Dealern, die Liquidität und Ausführungsdienstleistungen anbieten. Diese Plattform ermöglicht es den Anlegern, bequem über ihre bevorzugten Broker zu handeln, während die Unternehmen die Qualität der für die Anleger zugänglichen Informationen verbessern können.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Vorstandsvorsitzender und Direktor

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Thesis Capital Inc.

Investor Relations. - Kanada

Telefon: +1 905-347-5569

E-Mail: IR@nurexone.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Hinweis zu zukunftsbezogenen Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern spiegeln lediglich die Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele wider, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Häufig, jedoch nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "rechnet mit", "rechnet nicht damit", "glaubt" oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen oder daran zu erkennen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreten können", "könnten", "würden" oder "werden".

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen in Bezug auf: den Antrag des Unternehmens und die mögliche Zulassung seiner Aktien zur OCTQB-Notierung und DTC-Zulassung und die damit verbundenen Vorteile, einschließlich des Potenzials, Investitionsmöglichkeiten anzuziehen und den Wert für die Aktionäre zu optimieren, die Reichweite der Aktien des Unternehmens auf ein breiteres Publikum potenzieller Investoren und Maklerfirmen auszudehnen und möglicherweise die Zugänglichkeit und Liquidität der Aktien des Unternehmens zu verbessern; die Verpflichtung des Unternehmens, das Engagement der Investoren und die Liquidität für seine Aktionäre zu verbessern; die Entwicklung der mit Exosomen beladenen Nanomedikamente des Unternehmens, einschließlich ExoPTEN, und die damit verbundenen Vorteile; die Pläne des Unternehmens, weiterhin an der TSX-V notiert zu bleiben; und das Unternehmen, seine Aktionäre während der gesamten Dauer seiner Anträge auf Börsennotierung an der OCTQB und auf DTC-Zulassung auf dem Laufenden zu halten.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, und zwar: die Fähigkeit des Unternehmens, die Genehmigung für die OCTQB-Notierung und die DTC-Zulassung seiner Aktien zu erhalten und die damit verbundenen Vorteile zu realisieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Verpflichtung zur Verbesserung des Engagements der Investoren und der Liquidität für seine Aktionäre zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Entwicklung seiner mit Exosomen beladenen Nanomedikamente, einschließlich ExoPTEN, abzuschließen und die damit verbundenen Vorteile zu realisieren; die Fähigkeit des Unternehmens, an der TSX-V notiert zu bleiben; und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Aktionäre während der gesamten Dauer seiner Anträge auf OCTQB-Notierung und DTC-Zulassung zu informieren.

Diese Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, einschließlich aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Genehmigung für die OCTQB-Notierung und die DTC-Zulassung seiner Aktien zu erhalten und die damit verbundenen Vorteile zu realisieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Verpflichtung zur Verbesserung des Engagements der Investoren und der Liquidität für seine Aktionäre zu erfüllen; die Unfähigkeit des Unternehmens, die Entwicklung seiner mit Exosomen beladenen Nanodrugs, einschließlich ExoPTEN, abzuschließen; die Unfähigkeit des Unternehmens, an der TSX-V notiert zu bleiben; und die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Aktionäre während der gesamten Dauer seiner Anträge auf OCTQB-Notierung und DTC-Zulassung zu informieren.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zugrunde gelegt wurden, sowie die darin enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen und Aussagen verlassen, und es kann keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen und Aussagen erwarteten abweichen können.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Weder die TSX-V noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX-V) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Für die Übersetzung dieser im Original englischen Meldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: https://www.globenewswire.com/news-release/2024/03/15/2847297/0/en/NurExone-s-Strategic-Update-Submission-of-OTCQB-Listing-Application-to-Initiate-US-financial-presence.html

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA67059R1091

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.