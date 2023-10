IRW-News: NurExone Biologic Inc.: Ernennung von Professor Teo Forcht Dagi zum Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats und des Beratenden Ausschusses

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: Ernennung von Professor Teo Forcht Dagi zum Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats und des Beratenden Ausschusses

TORONTO und HAIFA, Israel, Oct. 19, 2023 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (FSE: J90) (NRX. V) (das Unternehmen" oder NurExone"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das eine biologisch gesteuerte Exosomen-Therapie (ExoTherapy") für Patienten mit traumatischen Rückenmarksverletzungen entwickelt, freut sich, Professor Teodoro Forcht Dagi, einen renommierten Neurochirurgen, Life-Science-Venture-Capitalist und Professor an der Mayo Clinic Alix School of Medicine sowie an der Queen's University Belfast, in seinem geschätzten wissenschaftlichen Beirat und Beratungsausschuss begrüßen zu dürfen.

Die Entscheidung von Professor Dagi, dem wissenschaftlichen Beirat beizutreten, beruht auf seinem tiefen Glauben an das regenerative Potenzial von Exosomen bei neurologischen Erkrankungen. Das Problem der neuronalen Regeneration und der Erholung von neurologischen Verletzungen ist eines der schwierigsten und dringendsten ungelösten Probleme in der Medizin", so Professor Dagi. NurExone bietet einen neuen und sehr vielversprechenden Ansatz mit sehr aussagekräftigen vorläufigen Tierdaten."

Unternehmens-Update

NurExone bringt seine uneingeschränkte Unterstützung für Israel in diesen schwierigen Zeiten zum Ausdruck, und wir stehen in Solidarität mit den israelischen Verteidigungskräften, den Familien und unseren Mitarbeitern. Unser tief empfundenes Beileid gilt den Familien, die Angehörige verloren haben oder vermissen.

Trotz der widrigen Umstände ist NurExone voll einsatzfähig und proaktiv. Unsere Mitarbeiter arbeiten weiterhin aus der Ferne. Wir bedanken uns bei unseren Investoren und Partnern für ihre anhaltende Unterstützung.

Unser Engagement für Wachstum und Innovation bleibt unerschütterlich. Wir sind entschlossen, unsere Vorbereitungen für klinische Studien voranzutreiben und im Laufe der Zeit auf andere Arten von Rückenmarksverletzungen auszudehnen, was unser Engagement für die Überwindung von Rückenmarksverletzungen und die Verbesserung des Wohlbefindens von Patienten weltweit unterstreicht.

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV notiertes pharmazeutisches Unternehmen, das eine Plattform für die biologisch gesteuerte ExoTherapie entwickelt, die Patienten mit traumatischen Rückenmarksverletzungen nicht-invasiv verabreicht werden kann. Das Konzept der ExoTherapy wurde in Tierversuchen am Technion, Israel Institute of Technology, demonstriert und der Nachweis des Prinzips erbracht. NurExone überträgt die Behandlung auf den Menschen, und das Unternehmen verfügt über eine exklusive weltweite Lizenz des Technion und der Universität Tel Aviv für die Entwicklung und Vermarktung der Technologie.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nurexone.com

