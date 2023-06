IRW-News: NuGen Medical Devices Inc.: NuGen Medical beauftragt DSRUPT für Online-Marketing

IRW-PRESS: NuGen Medical Devices Inc.: NuGen Medical beauftragt DSRUPT für Online-Marketing

Toronto, Ontario - 6. Juni 2023 - Toronto, Ontario / IRW-Press / NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das Unternehmen oder NuGen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Dsrupt Media Inc. (DSRUPT) mit der Entwicklung von Produktbekanntheit und dem Ausbau des Vertriebs des nadellosen Insulin-Verabreichungssystems InsuJet von NuGen beauftragt hat; Zielgruppe sind die Diabetiker rund um den Globus.

InsuJet ist in 42 Ländern zum Verkauf als medizinisches Gerät zugelassen.

Wir fühlten uns zu den talentierten, jungen, motivierten, datengestützten Vermarktern und Markenartiklern von DSRUPT mit ihrem fundierten Know-how im Bereich E-Commerce hingezogen, erklärte Richard Buzbuzian, der CEO. Wir sahen schnell, dass DSRUPT allein im letzten Jahr dafür verantwortlich zeichnete, mehr als zehn Marken mit Millionen Dollar Umsatz bei der Skalierung zu unterstützen. Gemeinsam einigten wir uns rasch auf unseren Ansatz zur Steigerung des Umsatzes von InsuJet, und damit gingen wir unsere Partnerschaft ein und blicken nun mit Zuversicht auf die Jahre 2023 und 2024.

Unsere Anzeigen verzeichneten im letzten Jahr über 450 Millionen Seitenaufrufe und führten zu mehr als 85 Millionen Dollar Umsatz bei den Marken, mit denen wir gearbeitet haben, meinte Wes St. Armand, der CEO von DSRUPT. Wir freuen uns außerordentlich über die Zusammenarbeit mit Richard und dem NuGen-Team, wenn wir uns daran machen, den Umsatz und die Markenbekanntheit von InsuJet auszubauen.

In der Bemühung, die Produktinformationen, die Markenbekanntheit und den Umsatz zu steigern, sind NuGen und DSRUPT bestrebt, äußerst attraktiven Content für kostenpflichtige Medien zu schaffen, der sich vom allgemeinen Lärm abhebt und die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf sich lenkt.

Neben dem traditionellen B2B-Geschäft des Unternehmens möchte NuGen zunächst mit dem B2C-Vertrieb im Vereinigten Königreich, in Frankreich und Spanien beginnen, wo InsuJet zum Verkauf als medizinisches Gerät zugelassen ist.

Über DSRUPT

Dsrupt Media Inc. ist ein Marketingunternehmen, das mit einem Direct-to-Consumer-Ansatz holistisches Wachstum erzielt. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens umfassen Dsrupt Productions, Dsrupt Paid Media, Dsrupt Performance und Dsrupt Brands. Im letzten Jahr produzierte und implementierte Dsrupt Productions vom Start bis zur Ziellinie über 20 Werbespots für einige der wichtigsten E-Commerce-Unternehmen der Welt. Dsrupt Paid Media konzentriert sich auf Kundenakquise, um Marken profitabel auszubauen; dabei setzt es auf hochmoderne Methoden und allgemeingültige Marketing-Grundsätze. Dsrupt Performance ist die Kreativabteilung, die Direct-Response-Performance-Werbeanzeigen erstellt. Das Performance-Team besteht aus kreativen Strategen, Werbetextern, Kreateuren, Redakteuren und Datenanalysten, die profitable Kundenakquise betreiben. Dsrupt Brands ist das Portfolio von DSRUPT mit Direct-to-Consumer-Marken im Gesundheitswesen und im Beauty-Bereich. In den vergangenen eineinhalb Jahren unterstützte DSRUPT bei der Generierung von mehr als 85.000.000 Dollar Umsatz für seine Partner und mehr als 450 Millionen Seitenaufrufen im Rahmen ihrer Kampagnen.

Über NuGen Medical Devices

NuGen ist ein aufstrebendes spezialisiertes Medizinproduktunternehmen, das die nächste Generation kanülenloser Technologien und anderer innovativer Produkte für die medizinische Versorgung entwickelt. Die Produkte des Unternehmens, zu denen die kanülenlosen Injektionssysteme InsuJet und PetJet gehören, sind darauf ausgelegt, das Leben von Millionen Menschen und Tieren verbessern. NuGen wird fortgesetzt in zahlreichen Ländern, einschließlich Kanada, zugelassen. Die Produkte von NuGen sind für den Einsatz in verschiedenen wichtigen Bereichen konzipiert, darunter Diabetes, Veterinärmedizin und Impfstoffe.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, sieht voraus oder sieht nicht voraus, plant, Budget, eingeplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

