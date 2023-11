IRW-News: NuGen Medical Devices Inc.: Abo-Geschäft für Diabetiker auf Shopify als B2C-Geschäftsbereich von NuGen gestartet

IRW-PRESS: NuGen Medical Devices Inc.: Abo-Geschäft für Diabetiker auf Shopify als B2C-Geschäftsbereich von NuGen gestartet

www.insujet.com - ein E-Commerce-Geschäft für Diabetiker

7. November 2023 - Toronto, Ontario / IRW-Press / NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das Unternehmen oder NuGen), ein führender Entwickler von nadelfreien Geräten zur subkutanen Verabreichung von Therapeutika, freut sich, den offiziellen Start seines Abonnementgeschäfts für Diabetiker auf Shopify unter www.insujet.com bekannt zu geben. Die neue Website bietet Diabetikern die Möglichkeit, unser revolutionäres nadelfreies InsuJet-Gerät und die dazugehörigen Verbrauchsmaterialien im Rahmen eines abonnementbasierten Direct-to-Consumer-Modells online zu kaufen.

www.insujet.com ist eine verbraucherorientierte Plattform, die speziell für das Abonnementgeschäft für Diabetiker von NuGen entwickelt wurde und in der die E-Commerce-Funktionen von Shopify für ein sicheres und effizientes Einkaufserlebnis vollständig integriert sind. Mit fortschrittlichen Analyse- und Tracking-Funktionen zur Überwachung des Nutzerverhaltens und zur Optimierung der Konversionsraten mithilfe von Triple Whale und Heat Maps ist die Website hochgradig skalierbar und bereit, das Wachstum von InsuJet und die Expansion in mehrere Märkte zu unterstützen.

Durch die Unterstützung mehrerer Sprachen gewährleistet www.insujet.com die Verständlichkeit und spricht verschiedene Bevölkerungsgruppen in Regionen an, in denen eine Expansion von InsuJet angestrebt wird. Die Website ist auf Besucher aus aller Welt ausgelegt und berücksichtigt die Gesetze, Sprachen und kulturellen Nuancen jedes geografischen Standorts, in dem das Produkt als Medizinprodukt registriert ist und legal verkauft werden kann.

Das Unternehmen hat in die Suchmaschinenoptimierung und das Content Marketing investiert, um die Website für den zunehmenden Datenverkehr zu rüsten und so das organische Wachstum zu verbessern. Während des Betatests konnte die Website erfolgreich einen monatlichen Anstieg des organischen Besucheraufkommens um 30 % infolge eines viralen Videos auf TikTok bewältigen, das innerhalb von 24 Stunden über 730.000 Aufrufe erzielte. Die Fähigkeiten der Website wurden einem Stresstest unterzogen, um sicherzustellen, dass sie für das Ausmaß des globalen Datenverkehrs gerüstet ist und eine solide Plattform für künftige bezahlte auf Besucher ausgerichtete Kampagnen bildet.

www.Insujet.com dient als zentraler Knotenpunkt für die revolutionäre nadelfreie Diabetes-Management-Lösung von InsuJet. Da die Website sowohl B2C- als auch B2B-Kanäle unterstützt, wird erwartet, dass sie Wege für eine weit verbreitete Annahme und eine bedeutende Marktdurchdringung eröffnet. Die Notwendigkeit des Produkts wird InsuJet in Kombination mit der Bequemlichkeit des Abonnementmodells für exponentielles Wachstum und Skalierbarkeit positionieren. Da der Sektor für Diabetiker-Lifestyle stetig wächst, steht InsuJet an der Schwelle, einen Marktanteil zu erobern und diesen zu vergrößern. NuGen geht davon aus, dass es sich als die erste Adresse für das Abonnementgeschäft im Bereich Diabetes positionieren wird, wobei die neue Website als Vehikel dient, um Besucher in Kunden zu verwandeln.

Die Website wurde sorgfältig entwickelt, um einfache Anmeldungen zu ermöglichen, Abonnements zu verwalten und eine ununterbrochene Lieferung von InsuJet-Produkten zu gewährleisten, so Richard Buzbuzian, President von NuGen. Die Website unterstützt die Überwachung kritischer Kennzahlen wie Kundenengagement, Website-Verkehr, Konversionsrate, Kosten pro Aktion, monatlich wiederkehrende Einnahmen und Abonnementwachstum, die für ein abonnementbasiertes Geschäftsmodell von entscheidender Bedeutung sind, und wird eine zentrale Rolle dabei spielen, das Wachstum der wiederkehrenden Abonnementeinnahmen voranzutreiben - ein Werttreiber für uns im Jahr 2024 und darüber hinaus.

Wie InsuJet.com Einnahmen generiert:

- Die nahtlose Integration von Abonnements und Einzelkäufen sorgt für eine stetige und vorhersehbare Einnahmequelle.

- Strategische Platzierung von Call-to-Action-Schaltflächen und Werbeinhalten, optimiert für Konversion.

- Zukunftsorientierte Entwicklung zur Steigerung des Umsatzes und dem Ausbau des Geschäfts über mehrere Sprachen und geografische Standorte hinweg.

- Bereit für die Einführung von bezahlten auf Verkehr ausgerichteten Kampagnen, um das Wachstum der wiederkehrenden Abonnementeinnahmen zu forcieren, sowie für die Optimierung des Benutzererlebnisses für eine individuellere Erfahrung, die auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt ist.

Verschiedene Preise und Beispiele für Einzel- und Abonnementangebote finden Sie unter www.insujet.com.

Erweiterung des Abonnementmodells:

Verbesserung der Geschäftskanäle - Das Produkt als Notwendigkeit und Skalierungspotenzial

Die nadelfreie Diabetes-Management-Lösung von InsuJet ist nicht nur ein Produkt, sondern ein wichtiges Hilfsmittel zur Verbesserung der Lebensqualität. Die Einführung des Abonnementmodells ist ein strategischer Schritt, der sicherstellt, dass die Nutzer kontinuierlich Zugang zu diesem kritischen Produkt haben.

Dieses Modell der wiederkehrenden Einnahmen, das durch eine robuste digitale Plattform unterstützt wird, bildet die Grundlage für InsuJet, um neue Höhen zu erklimmen, zumal das Unternehmen eine beträchtliche Marktpräsenz aufbauen und seine Bewertung steigern möchte.

Die Website informiert die Kunden über eine neuartige Lösung für die Verabreichung von Insulin und vermittelt Vertrauen und Benutzerfreundlichkeit - ein entscheidender Schritt zur Skalierung des Geschäfts. Bedeutende Vorbereitungen wie die Anpassung an verschiedene geografische Standorte und Sprachen sowie robuste Tracking-Frameworks gehören zu den proaktiven Schritten, die zur Skalierung im Jahr 2024 unternommen werden.

Zu diesem Zweck verbessert die neue Website den Direct-to-Consumer-Kanal, indem sie ein nahtloses Einkaufserlebnis, umfassende Produktinformationen und personalisierte Empfehlungen bietet.

Mehr erfahren können Sie unter www.insujet.com.

Die Entwicklung der InsuJet-Plattform war eine sehr bereichernde Erfahrung, zumal sie ein neuer Wegbereiter sein wird, meint Allan Porter, CEO von Porter Media. Fünf Monate haben wir in die gezielte Entwicklung dieser innovativen und benutzerfreundlichen Website investiert, die nun bereit ist, den InsuJet-Diabetes-Management-Online-Service umzukrempeln. Wir sind zuversichtlich, dass dies erst der Anfang ist und InsuJet die Diabetikerversorgung zu einer nadelfreien Erfahrung revolutionieren wird.

Wir freuen uns sehr, dass sich nun alle Puzzleteile der InsuJet-Website zusammenfügen. Ziel der Entwicklung der Website war in erster Linie ihre Skalierbarkeit, und wir sehen dem zukünftigen Wachstum dieses erstaunlichen Produkts entgegen. Mein Team und ich bei Dsrupt Media sind dankbar, dass wir InsuJet zusammen mit Porter Media zu neuen Höhen verhelfen können, erklärt Wes St Amand, CEO von Dsrupt Media Inc.

Über Porter Media

Porter Media ist eine auf Wachstum ausgerichtete Marketingagentur, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, um Direct-to-Consumer-Marken dabei zu helfen, ihre Umsätze von 7- auf 9-stellige Beträge auszubauen. Das Unternehmen verbindet psychologische Ansätze mit der Wissenschaft datengestützter Strategien, um effektive bezahlte soziale Werbekampagnen zu erstellen. Porter Media ist immer einen Schritt voraus, indem es sich an den neuesten Trends und Technologien orientiert und so sicherstellt, dass seine Kunden an der Spitze ihrer Branche bleiben.

Über Dsrupt Media Inc.

Dsrupt Media Inc. ist ein ganzheitliches Unternehmen für Direct-to-Consumer-Marketing. Im vergangenen Jahr hat Dsrupt Productions über 20 Werbespots für einige der weltweit führenden E-Commerce-Unternehmen produziert und von Anfang bis Ende umgesetzt. Dsrupt Brands ist DSRUPTs Portfolio von Direct-to-Consumer-Marken im Bereich Gesundheit und Schönheit. In den letzten anderthalb Jahren hat DSRUPT dazu beigetragen, über 85.000.000 $ Umsatz für seine Partner und über 450 Millionen Views im Rahmen ihrer Kampagnen zu generieren.

Über NuGen

NuGen ist ein spezialisiertes Medizinproduktunternehmen, das seine kanülenlosen InsuJet-Injektionssysteme der nächsten Generation vermarktet und verkauft, die darauf ausgelegt sind, das Leben von Millionen Diabetikern zu verbessern. InsuJet ist in 42 Ländern weltweit zum Verkauf zugelassen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter:

Websites: www.insujet.com und www.nugenmd.com

Instagram: @NuGenMD

Twitter: @NuGenMD

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nugenmd/

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tony Di Benedetto

Executive Chairman

(416) 791-9399

tony@nugenmd.com

Richard Buzbuzian

President

(647) 501-3290

richard@nugenmd.com

Um ein Medieninterview mit NuGen zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an:

Morna Gorman

(416) 553-1732

morna@nugenmd.com

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, sieht voraus oder sieht nicht voraus, plant, Budget, eingeplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

