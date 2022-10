IRW-News: Noram Lithium Corp.: Noram gibt strategischen Neuzugang zum Beirat bekannt; Vormachbarkeitsstudie befindet sich in der Endphase

IRW-PRESS: Noram Lithium Corp.: Noram gibt strategischen Neuzugang zum Beirat bekannt; Vormachbarkeitsstudie befindet sich in der Endphase

Vancouver, British Columbia - 6. Oktober 2022 - Herr Sandy MacDougall, CEO von Noram Lithium Corp. (Noram oder das Unternehmen) (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R), freut sich, die Bestellung von Dr. Vahid Sohrabi in seiner Funktion als leitender Hydrogeologe/Geochemiker in den Beirat des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr MacDougall, Gründer und CEO des Unternehmens, bestätigt: Im Zuge der intensiven Arbeiten zur Fertigstellung eines neuen aktualisierten Ressourcenmodells sowie einer anschließenden Vormachbarkeitsstudie im vierten Quartal 2022 freuen wir uns, Dr. Sohrabi im Beirat von Noram begrüßen zu dürfen. Er wird unser fachkundiges Team in den wichtigen Bereichen Hydrogeologie und Geochemie weiter stärken. Dr. Sohrabi ist als Hydrogeologe/Geochemiker und Geowissenschaftler eine anerkannte Führungspersönlichkeit und verfügt in den Bereichen Umwelt, Grundwasser, Oberflächengewässer und Bodenkunde über ein umfassendes Fachwissen unter Berücksichtigung der ESG-Richtlinien. Wir freuen uns darauf, dass Herr Dr. Sohrabi das Unternehmen bei der Erstellung der bevorstehenden Vormachbarkeitsstudie und finalen Machbarkeitsstudie für die Lithiumlagerstätte Zeus maßgeblich unterstützen wird.

Dr. Sohrabi ist derzeit bei der Firma Ecoventure als leitender Hydrogeologe/Geochemiker tätig und verfügt als Umweltdienstleister in Kanada und auf internationaler Ebene über mehr als 19 Jahre Berufserfahrung. Er promovierte (Ph.D.) im Hauptfach Hydrogeologie/Geochemie an der Universität Waterloo in Ontario (Kanada).

Dr. Sohrabi war in zahlreiche Bergbau-/Öl&Gas-/Umweltprojekte, einschließlich verschiedener Ressourcenprojekte in der Öl&Gas- bzw. Bergbaubranche, aktiv eingebunden. Seine Kenntnisse in Hydrogeochemie und sein Fachwissen im Bereich Umweltmanagement waren in den unterschiedlichen Stadien des Lebenszyklus einer Vielzahl von Rohstoffprojekten von entscheidender Bedeutung, wie auch in der Planung von Machbarkeitsstudien für Bergbau- und Mineralverarbeitungsbetriebe.

In letzter Zeit war Dr. Sohrabi an mehreren Lithiumprojekten beteiligt und spielte im Rahmen von Lithiumsoleprojekten im Nahen Osten eine maßgebliche Rolle bei der Erstellung von Machbarkeitsstudien, indem er an der Programmplanung und -testung, an der Koordination der Tests vor Ort, an der Ergebnisevaluierung und Entscheidungsfindung im Zuge der laufenden Aktivitäten in solchen Lagerstätten sowie an der finalen Planung der Minenerschließung aktiv mitwirkte.

Über Noram Lithium Corp.

Noram Lithium Corp. ist ein finanziell solide aufgestelltes Junior-Bergbauunternehmen im Erschließungsstadium mit Firmensitz in Vancouver (Kanada).

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Lithiumprojekt Zeus, befindet sich im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada. Für das Projekt Zeus liegt aktuell eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung mit 363 Millionen Tonnen nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen mit einem Lithiumgehalt von 923 ppm sowie 827 Millionen Tonnen vermuteten Ressourcen mit einem Lithiumgehalt von 884 ppm vor. Bei der Berechnung wurde ein Cutoff-Wert von 400 ppm Li verwendet.

Im Dezember 2021 ergab eine solide PEA einen Nettowert (NPV) nach Steuern (8 %) von 1,3 Milliarden USD und einen internen Zinsfuß (IRR) von 31 % bei einem Preis von 9.500 USD pro Tonne Lithiumkarbonatäquivalent (LCE). Unter Berücksichtigung einer langfristigen Prognose von 14.000 USD pro Tonne LCE weist die PEA einen NPV nach Steuern (8 %) von rund 2,67 Mrd. USD und einen IRR von 52 % auf Basis von 14.250 USD pro Tonne LCE aus.

Noram arbeitet intensiv daran, sein Lithiumprojekt Zeus durch das Stadium der Erschließung zu bringen und die Vormachbarkeitsstudie im vierten Quartal 2022 fertigzustellen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.noramlithiumcorp.com.

