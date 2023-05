IRW-News: Nextech AR Solutions Corp.: Nextech3D.ai reicht geprüften Jahresabschluss für 2022 ein und bestellt Davidson & Company LLP als neuen unabhängigen Wirtschaftsprüfers

IRW-PRESS: Nextech AR Solutions Corp.: Nextech3D.ai reicht geprüften Jahresabschluss für 2022 ein und bestellt Davidson & Company LLP als neuen unabhängigen Wirtschaftsprüfers

TORONTO, Ontario, Kanada, den 1. Mai 2023 / IRW-Press / Nextech3D.AI (formell Nextech AR Solutions Corp. oder das Unternehmen) (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2), ein Anbieter von generativen KI-gestützten 3D-Modellen für Amazon, Procter&Gamble, Kohls und andere große E-Commerce-Händler, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit heutiger Wirkung, ab dem 1. Mai 2023, Davidson & Company LLP (Davidson) zu seinem neuen unabhängigen Wirtschaftsprüfer bestellt hat. Die Beauftragung von Davidson folgt auf die Kündigung des bisherigen Wirtschaftsprüfers von Nextech, Marcum LLP (Marcum), auf Bitte des Unternehmens.

In den Berichten von Marcum zu den Jahresabschlüssen des Unternehmens für die mit den beiden zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahren beginnende Periode und bis zum 30. April 2023 waren keine Änderungen der Stellungnahme (Modifications of Opinion) enthalten. Im Laufe des nächsten Monats wird Nextech den Prozess des Wechsels des Wirtschaftsprüfers in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Vorschrift National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations (NI 51-102) abschließen und im Anschluss daran die Investoren auf den neuesten Stand bringen.

Evan Gappelberg, CEO von Nextech3D.ai, nahm wie folgt Stellung: Wir danken Marcum für seine Dienste bei unseren Jahresabschlussprüfungen 2022 und 2021 und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Davidson & Company LLP., einer Firma, die unserer Ansicht nach stärker im Einklang mit unseren Wachstumsplänen und unserem Budget steht. Da wir mittlerweile über zwei und demnächst sogar drei börsennotierte Unternehmen (NTAR, ARWAY und TGGL) verfügen, für die Jahresabschlussprüfungen anstehen werden, können wir durch diesen Wechsel für unsere Unternehmen voraussichtlich bedeutende jährliche Kosteneinsparungen erzielen. Davidson ist seit 35 Jahren im Geschäft, gehört zu den zehn bedeutendsten Wirtschaftsprüfern in Kanada und ist weltweit anerkannt, zumal die Gesellschaft mit mehr als 350 börsennotierten Unternehmen zusammenarbeitet. Das Team ist sowohl bei CPAB als auch bei PCAOB registriert und besteht aus Experten in sämtlichen Finanzaspekten, die börsennotierte Unternehmen betreffen. Wir begrüßen die Gesellschaft als unseren neuen unabhängigen Wirtschaftsprüfer und freuen uns auf unsere Zusammenarbeit im Jahr 2023 und darüber hinaus.

Über Davidson & Company LLP

Davidson & Company LLP ist unter den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Vancouver, Kanada, und rund um den Globus als die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bekannt. Ihr Team ist sowohl bei CPAB als auch PCAOB registriert und arbeitet momentan mit 32 in den USA berichtspflichtigen Emittenten zusammen, vier davon an der NASDAQ notiert.

- Gehört zu den zehn führenden Prüfungsgesellschaften Kanadas.

- Prüfung von über 350 börsennotierten Unternehmen in Kanada und rund um den Globus

- Bei den Aufsichtsbehörden in Kanada, den Vereinigten Staaten und rund um den Globus registriert.

Über Nextech3D.ai

Nextech3D.ai (formell Nextech AR Solutions Corp. oder das Unternehmen) (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2) ist ein Unternehmen, das KI-gestützte 3D-Modellierungslösungen mit Schwerpunkt auf der E-Commerce-Branche anbietet. Seine bahnbrechende generative KI-Technologie ermöglicht die rasche und effiziente Erstellung hochwertiger 3D-Modelle. Nextech3D.ai hat sich mit seiner Produktreihe, einschließlich der patentierten KI-basierten Technologie für die Erstellung von 3D-Modellen und die Konvertierung von 2D zu 3D, als Branchenführer positioniert.

Das Unternehmen ist bereits ein bevorzugter Lieferant von 3D-Modellen für Amazon, was eine enorme Wachstumsmöglichkeit darstellt. Angesichts der weltweit zunehmenden Popularität des E-Commerce werden die Dienstleistungen von Nextech3D.ai immer wertvoller und stellen ein hervorragendes Sprungbrett für weiteres Wachstum dar. Für Investoren, die sich an der Kommerzialisierung der KI-Technologie beteiligen möchten, stellt Nextech3D.ai eine einzigartige Investitionsmöglichkeit dar.

Das Unternehmen entwickelt oder erwirbt zudem Technologien, die es für revolutionär hält, und gliedert sie nach ihrer Kommerzialisierung als eigenständige Aktiengesellschaften aus, wobei es eine Aktiendividende an die Aktionäre ausschüttet, während es eine signifikante Beteiligung am börsennotierten Spin-out-Unternehmen behält.

Am 26. Oktober 2022 gliederte Nextech3D.ai seine räumliche Datenverarbeitungsplattform ARway als eigenständige Aktiengesellschaft aus. Nextech3D.ai behielt mit 13 Millionen Aktien oder einer Beteiligung von 50 Prozent eine Mehrheitsbeteiligung an ARway.ai. und schüttete 4 Millionen ARway-Aktien an die Aktionäre von Nextech AR aus.

ARway.ai notiert zurzeit an der Canadian Securities Exchange (CSE: ARWY), in den USA an der (OTC: ARWYF) und an der Börse Frankfurt (FWB: E65). ARway.ai. revolutioniert den Markt für Wegeleitsysteme mit Augmented-Reality und einer räumlichen Datenverarbeitungsplattform ohne Code oder Beacon, die durch visuelles Marker-Tracking ermöglicht wird.

Am 14. Dezember 2022 gab Nextech sein zweites Spin-out von Toggle3D.ai, einem KI-gesteuerten 3D-Designstudio bekannt, das mit Adobe konkurrieren soll. Toggle3D.ai soll noch in der ersten Jahreshälfte 2023 an die Börse gehen.

Mehr über ARway erfahren Sie unter https://www.arway.ai/

Weitere Informationen erhalten Sie über:

IR-Kontakt

Lindsay Betts

investor.relations@Nextechar.com

+1 866-ARITIZE (274-8493) Durchwahl 7201

Nextech3D.ai

Evan Gappelberg

CEO und Director

+1 866-ARITIZE (274-8493)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die CSE hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Nextech wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die hierin durch Verweis enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

