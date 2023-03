IRW-News: Nextech AR Solutions Corp.: Nextech3D.ai führt erste Mobile App der Branche mit Augmented Reality für Live-Veranstaltungen ein

IRW-PRESS: Nextech AR Solutions Corp.: Nextech3D.ai führt erste Mobile App der Branche mit Augmented Reality für Live-Veranstaltungen ein

Neue Hightech-App soll Umsatz 2023 durch Kombination aus künstlicher Intelligenz und erweiterter Realität steigern

Toronto (Ontario, Kanada), den 14. März 2023 / IRW-Press / Nextech3D.ai (vormals Nextech AR Solutions Corp. oder das Unternehmen) (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2), ein Anbieter von generativen KI-gesteuerten 3D-Modellen für Amazon, Procter & Gamble, Kohls und andere große E-Commerce-Händler, freut sich, im neuesten Update seiner beliebten Event-App erweiterte Funktionen für Messemanager und Event-Profis bekannt zu geben.

Die App kombiniert die aktuelle MapD-Technologie für Event-Management-Lösungen mit ARway, der KI-gestützten Navigationsplattform mit erweiterter Realität (Augmented Reality) und einer revolutionären Lösung für räumliche Datenverarbeitung ohne Code oder Beacon, wodurch die erste kombinierte Lösung der Branche aus erweiterter Realität und künstlicher Intelligenz für Event-Management-Anbieter entsteht.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass es der einzige Anbieter dieser erstmals auf den Markt gebrachten Technologie ist und damit einen beträchtlichen Marktanteil in der globalen Event-Branche mit einem Wert von 50 Milliarden USD erlangen kann.

Neue Event-App-Funktionen für moderne Event-Profis

Neue Funktionen, die ab heute verfügbar sind, sowie weitere, die im zweiten Quartal 2023 veröffentlicht werden, bieten Event-Managern und -Profis die umfassendste Palette an mobilen Funktionen, welche die Zufriedenheit und Kommunikation von Ausstellern und Teilnehmern verbessern. Die Funktionen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:

- Mobiles Ausstellermanagement: Event-Manager können ihre Aussteller einfach über die App verwalten, einschließlich der Aktualisierung von Ausstellerprofilen, der Verfolgung von Zahlungen und der Zuweisung von Standplätzen.

- In-App-Push-Benachrichtigungen: Organisatoren können nun direkte Benachrichtigungen verwenden, um mit Teilnehmern und Ausstellern zu kommunizieren, indem sie individuelle Mitteilungen senden. Die Benachrichtigungen können im Voraus geplant oder spontan erstellt und gesendet werden, um unmittelbare Probleme zu beheben.

- Echtzeit-Teilnehmerverfolgung: Mit der Technologie von ARway.ai ohne Beacons können Messemanager nun die Bewegungen der Teilnehmer in Echtzeit verfolgen. Dies ermöglicht es ihnen, den Verkehrsfluss zu optimieren und die Anwesenheit bei unterschiedlichen Sitzungen sowie Ständen zu überwachen.

- KI-gestützte Networking-Funktionen: Das neueste Update, das im zweiten Quartal 2023 veröffentlicht wird, wird verbesserte Networking-Funktionen enthalten, einschließlich eines KI-gestützten Matchmaking-Algorithmus, der Verbindungen zwischen Teilnehmern auf Basis ihrer Interessen und Branche vorschlägt.

- Integration von erweiterter Realität (AR): ARway.ai ist eine Navigationsanwendung für den Ausstellungsbereich ohne Beacon oder Code, die ein Wegeleitsystem für die Konferenzteilnehmer ermöglicht. Diese integrierten AR-Funktionen machen die Veranstaltung interaktiver und ansprechender. Die Teilnehmer können mit ihren Smartphones auf AR-Funktionen wie 3D-Produktdemonstrationen, virtuelle Rundgänge durch den Veranstaltungsort und vieles mehr zugreifen.

Die neuen Funktionen stehen nun allen Messemanagern zur Verfügung, die die Event-App Map D Homebase nutzen. Um mehr über die App und ihre neuen Funktionen zu erfahren, besuchen Sie bitte https://mapdevents.com/event-app-demo.

Über Map D

Map D ist ein führender Anbieter von Event-Management-Lösungen und interaktiven Karten, der Veranstaltungsorganisatoren dabei unterstützt, ihre Prozesse zu optimieren und erfolgreiche Events und Erlebnisse zu schaffen. Map D betreut über 6.000 Veranstaltungen weltweit und widmet sich der Entwicklung innovativer Lösungen, die den sich kontinuierlich ändernden Anforderungen von Event-Planern weltweit gerecht werden.

Um mehr über Map D zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.mapdevents.com.

Über Nextech Event Solutions

Nextech Event Solutions (NES) ist eine hochmoderne Event-Management-Plattform, die eine branchenführende Software für Event-Profis, spezielle Veranstaltungsorte, Aussteller und kommerzielle Einrichtungen in allen Teilen der Welt anbietet. Das Serviceangebot von Nextech Event Solutions ermöglicht Event-Managern die nahtlose Planung, Verwaltung sowie Durchführung außergewöhnlicher Veranstaltungen und beeindruckender Erlebnisse in der globalen Meeting- und Event-Branche mit einem geschätzten Wert von 50 Milliarden USD.

Um mehr über Nextech Event Solutions (NES) zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.nextechevents.com und folgen Sie uns auf Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn und Facebook oder besuchen Sie unsere Website: www.Nextechar.com.

Über Nextech AR

Nextech AR Solutions (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2) ist ein diversifiziertes Augmented-Reality- und KI-Technologieunternehmen, das die eigene künstliche Intelligenz einsetzt, um 3D-Erlebnisse für das Metaversum zu schaffen.

Sein primäres Geschäft ist die Erstellung von fotorealistischen 3D-WebAR-Modellen für den wichtigsten E-Commerce Marktplatz (Amazon.com) und viele andere Online-Händler. Das Unternehmen entwickelt oder erwirbt Technologien, die es für revolutionär hält, und gliedert sie nach ihrer Kommerzialisierung als eigenständige Aktiengesellschaften aus, wobei es eine Aktiendividende an die Aktionäre ausschüttet, während es eine signifikante Beteiligung am börsennotierten Spin-out-Unternehmen behält.

Am 26. Oktober 2022 gliederte Nextech AR seine räumliche Datenverarbeitungsplattform ARway als eigenständige Aktiengesellschaft aus. Nextech AR behielt mit 13 Millionen Aktien oder einer Beteiligung von 50 Prozent eine Mehrheitsbeteiligung an ARway Corp. und schüttete 4 Millionen ARway-Aktien an die Aktionäre von Nextech AR aus.

ARway notiert zurzeit an der Canadian Securities Exchange (CSE: ARWY), in den USA an der (OTC: ARWYF) und an der Börse Frankfurt (FWB: E65). ARway revolutioniert den Markt für Wegeleitsysteme mit Augmented-Reality und einer räumlichen Datenverarbeitungsplattform ohne Code oder Beacon, die durch visuelles Marker-Tracking ermöglicht wird.

Am 14. Dezember 2022 gab Nextech AR sein zweites Spin-out von Toggle3D, einem KI-gesteuerten 3D-Designstudio bekannt, das mit Adobe konkurrieren soll. Toggle3D soll noch in der ersten Jahreshälfte 2023 an die Börse gehen.

Um mehr über ARway zu erfahren, besuchen Sie bitte www.arway.ai.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

IR-Kontakt

Lindsay Betts

investor.relations@Nextechar.com

+1 866-ARITIZE (274-8493) Durchwahl 7201

Nextech AR Solutions Corp.

Evan Gappelberg

CEO und Director

+1 866-ARITIZE (274-8493)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die CSE hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen über den Abschluss der Transaktion unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Nextech wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die hierin durch Verweis enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Unternehmenswebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69643

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69643&tr=1

