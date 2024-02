IRW-News: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold gibt Erweiterung von Untersuchungskonzession Omanpe sowie Abschluss von aktualisierter Umwelt- und Sozialstudie für Goldprojekt Enchi in Ghana bekannt

IRW-PRESS: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold gibt Erweiterung von Untersuchungskonzession Omanpe sowie Abschluss von aktualisierter Umwelt- und Sozialstudie für Goldprojekt Enchi in Ghana bekannt

Erweiterung von Konzession Omanpe vergrößert Fläche von Goldprojekt Enchi auf 248 km²

27. Februar 2024 - Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / - Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, mehrere positive Entwicklungen beim zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi (Enchi oder das Projekt) in Ghana bekannt zu geben. Newcore hat die Fläche seines regionalen Projekts durch das Hinzukommen der Konzession Omanpe erweitert. Omanpe umfasst 32,12 km² und vergrößert die Fläche des Goldprojekts Enchi auf 248 km². Darüber hinaus hat Newcore eine aktualisierte Umwelt- und Sozialstudie für das Projekt (die Basisstudie 2023 oder die Studie) abgeschlossen - ein wichtiger Meilenstein bei der weiteren Risikominderung und der Weiterentwicklung des Projekts in Richtung Produktion. Wie bereits bekannt gegeben, ist eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für das Projekt im Gange, deren Abschluss für die erste Jahreshälfte 2024 geplant ist.

Höhepunkte der jüngsten Entwicklungen bei Enchi

- Hinzukommen von Konzession Omanpe vergrößert Fläche von Goldprojekt Enchi auf 248 km²

o Die Konzession umfasst 32,12 km² und liegt am östlichen Rand des Projekts, etwa 5 km östlich der Goldlagerstätte Sewum.

o Bereits zuvor abgeschlossene Explorationsarbeiten beim Goldziel Omanpe (Omanpe), einschließlich geophysikalischer und geochemischer Untersuchungen, ergaben Gold-in-Boden-Anomalien, die das regionale Potenzial bei Enchi um mehrere Goldziele in frühem Stadium erweitern.

- Abschluss von aktualisierter Umwelt- und Sozialstudie führt weiterhin zu Risikominderung und weiterer Erschließung von dem Projekt

o Die Studie wurde Ende 2023 von Abbakus Geosocial Consult Limited mit Sitz in Accra in Ghana, einem unabhängigen Konzern mit umfassender Erfahrung mit Bergbauprojekten in Ghana, abgeschlossen.

o Die Studie kam zum Ergebnis, dass es hinsichtlich der geplanten Entwicklung des Projekts keine Probleme in puncto Wasser-, Boden-, Lärm- oder Luftqualität gibt.

o Das Projekt wird von den örtlichen Gemeinden und Interessensvertretern positiv bewertet und befindet sich in einem Gebiet mit einer langen Geschichte mit Goldexploration, -erschließung und -abbau.

- Aktualisierte PEA soll in 1. Jahreshälfte 2024 abgeschlossen werden

o Die PEA wird von den unabhängigen technischen Beratern Lycopodium, Micon International Limited und SEMS Exploration durchgeführt und wird die Mineralressourcenschätzung 2023, aktualisierte Kostenschätzungen sowie jüngste metallurgische Testarbeiten umfassen.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, sagte: Wir freuen uns, dass wir die Fläche unseres Goldprojekts Enchi beträchtlich erweitern können. Omanpe erweitert das Projekt um mehrere Goldziele in frühem Stadium und baut auf den regionalen Explorationsmöglichkeiten bei Enchi auf, das entlang eines Gürtels liegt, der mehrere Goldminen mit mehreren Millionen Unzen beherbergt. Wir führen auch weiterhin wichtige Arbeiten durch, um die Erschließung unseres Goldprojekts Enchi in Ghana in Richtung einer Bauentscheidung weiterzuentwickeln. Die kürzlich abgeschlossene aktualisierte Umwelt- und Sozialstudie verdeutlicht den attraktiven Standort des Projekts hinsichtlich einer Erschließung - ein Gebiet mit einer langen Geschichte mit Goldexploration und -abbau - sowie die Unterstützung der lokalen Interessensvertreter für das Projekt. Wir freuen uns darauf, das Risiko von Enchi im Jahr 2024 weiter zu mindern und das Projekt weiterzuentwickeln, wobei der Abschluss der aktualisierten PEA-Studie in der ersten Jahreshälfte den Wert für Newcore untermauern und gleichzeitig das Potenzial des Projekts, eine der nächsten Goldminen Westafrikas zu werden, weiter verdeutlichen wird.

Untersuchungskonzession Omanpe

Die Konzession Omanpe umfasst 32,12 km² und vergrößert die Gesamtfläche des Goldprojekts Enchi auf 248 km². Omanpe befindet sich am östlichen Rand des Goldprojekts Enchi, etwa 5 km östlich der Goldlagerstätte Sewum. Das Ministerium für Land und Bodenschätze verlängerte die Untersuchungskonzession bis 2023 und die Umweltschutzbehörde hat die Umweltgenehmigung erteilt. Newcore ist im Begriff, die erforderliche Betriebsgenehmigung zu erhalten, um die Feldarbeiten abschließen zu können, die voraussichtlich im ersten Quartal 2024 beginnen werden.

Eine Karte mit dem Standort von Omanpe kann unter dem folgenden Link aufgerufen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5843/2024_02_-_enchi_property_map_-_omanpe_license_addition.pdf

Frühere Explorationsarbeiten bei Omanpe umfassten Bodenprobennahmen in großen Abständen, die mehrere Zielgebiete mit anomalen Ergebnissen generierten. Die Gold-in-Boden-Anomalien bei Omanpe sind in puncto Größe und Stärke den ursprünglichen Gold-in-Boden-Anomalien ähnlich und beschrieben die Goldmineralisierung, die bei den fünf Lagerstätten identifiziert worden waren, die die aktuelle Mineralressourcenschätzung bei Enchi bilden.

Im Jahr 2011 wurde eine geophysikalische Flugvermessung durchgeführt, die eine Reihe starker, äußerst leitfähiger elektromagnetischer Anomalien quer durch das Gebiet Omanpe ergab, die auf mehrere Kilometer mit potenziellen Wegen für eine Goldmineralisierung hinweisen. Die Geologie wird im Allgemeinen so interpretiert, dass sie oberhalb von vulkanischem und vulkanoklastischem Sedimentgestein liegt, das von zwei großen Intrusionen begrenzt wird, die die Alteration und die Lithologien liefern, die am häufigsten mit der Goldmineralisierung innerhalb des Goldprojekts Enchi in Zusammenhang stehen.

Frühere Explorationsarbeiten, die bei Omanpe durchgeführt wurden, umfassten 1.323 Bodenproben entlang von 34 Linien auf einem Gebiet mit einer Länge von etwa 10 km und einer Breite von 0,5 bis 3,5 km. Die Bodenproben ergaben mäßig anomale Ergebnisse in großen Abständen, die oftmals mit ausgewählten, äußerst anomalen Werten einhergingen, die in einer Reihe von länglichen, von Nordosten nach Südwesten verlaufenden Zonen verteilt waren. Die anschließenden Arbeiten umfassten 72 Gesteinsproben, wobei insgesamt 19 Gesteinsproben anomale Werte von über 0,1 g/t Au ergaben - davon elf Proben mit über 0,3 g/t Au und bis zu 5,03 g/t Au. Die anschließenden Arbeiten umfassten auch 224 Schneckenbohrlöcher mit insgesamt 28 Schneckenproben, die anomale Werte von über 0,1 g/t Au ergaben - davon 21 mit über 0,3 g/t Au und zehn mit über 1,4 g/t Au und bis zu 7,10 g/t Au.

Aktualisierte Umwelt- und Sozialstudie

Der Abschlussbericht für die aktualisierte Umwelt- und Sozialstudie wurde von den unabhängigen Beratern Abbakus Geosocial Consult Limited mit Sitz in Accra in Ghana erstellt, einem unabhängigen Konzern mit umfassender Erfahrung mit Bergbauprojekten in Ghana. Die Ergebnisse der Basisstudie 2023 werden in die aktualisierte PEA integriert, die zurzeit erstellt wird.

Die Basisstudie 2023 baut auf den bereits im Jahr 2015 abgeschlossenen Arbeiten auf. Die Studie umfasste eine Zusammenstellung sozialer Basisdaten, die Erfassung physischer Umweltbasisdaten, die Einbindung relevanter Interessensvertreter, die Erfassung relevanter Zusatzdaten sowie Empfehlungen für die nächsten Schritte.

Die spezifischen Feldarbeiten beinhalteten die Untersuchung der Oberflächenwasserqualität und -nutzung, der Grundwasserqualität, des Klimas, der Luftqualität, des Lärms und der Geologie sowie Bodenprobennahmen und -analysen, Umweltuntersuchungen der Erde, einschließlich Flora und Fauna, und eine Bewertung der aquatischen Biologie/Biodiversität. Die sozioökonomische Basisuntersuchung umfasste Interviews mit wichtigen Interessensvertretern, Fokusgruppendiskussionen, allgemeine Erhebungen in der Gemeinde sowie die Einbindung und Konsultation von Interessensvertretern. Dies ist ein entscheidender Schritt, um das Goldprojekt Enchi weiter voranzutreiben und das Risiko im Hinblick auf eine zukünftige Produktion zu mindern.

Die Studie kam zum Ergebnis, dass es hinsichtlich der geplanten Entwicklung des Goldprojekts Enchi keine Probleme in puncto Wasser-, Boden-, Lärm- oder Luftqualität gibt. Das Projekt befindet sich in einem Gebiet mit einer langen Geschichte mit Goldexploration, -erschließung und -abbau und wird von den örtlichen Gemeinden und anderen Interessensvertretern positiv bewertet.

Aktualisierte PEA-Studie

Die Arbeiten an der aktualisierten PEA, die in der ersten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen werden soll, werden innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens fortgesetzt. Die PEA-Studie wird die im Jahr 2023 abgeschlossene Mineralressourcenschätzung, aktualisierte Kostenschätzungen sowie die umfassenden metallurgischen Testarbeiten umfassen, die seit dem Abschluss der letzten wirtschaftlichen Studie im Jahr 2021 beim Projekt durchgeführt wurden.

Newcore hat die unabhängigen technischen Berater Lycopodium, Micon International Limited und SEMS Exploration mit der Erstellung des aktualisierten technischen PEA-Berichts gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) für das Goldprojekt Enchi beauftragt. Die Studie wird von Lycopodium geleitet, das eine Bewertung der Verarbeitungsanlage und der Infrastruktur für eine Goldanlage mit Haufenlaugung durchführt und dabei sein Know-how hinsichtlich des Betriebs von Goldminen in Ghana und Westafrika einsetzt. Micon stellt die Minenplanungs- und Umweltdienstleistungen bereit, während SEMS Exploration die Mineralressourcenbewertung durchführt. Das kombinierte Studienteam kann nicht nur eine langjährige Erfahrung mit der Durchführung von wirtschaftlichen Studien, sondern auch mit der Unterstützung von Unternehmen bei der erfolgreichen Errichtung und dem Betrieb von Minen, insbesondere in Westafrika, vorweisen.

Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Enchi

Das Goldprojekt Enchi beherbergt eine Mineralressource der angedeuteten Kategorie von 41,7 Millionen Tonnen mit einem Goldgehalt von 0,55 g/t Au, was 743.500 Unzen Gold entspricht, sowie eine Mineralressource der vermuteten Kategorie von 46,6 Millionen Tonnen mit einem Goldgehalt von 0,65 g/t Au, was 972.000 Unzen Gold ergibt (siehe Newcore-Pressemeldung vom 7. März 2023). Die Praxis der Mineralressourcenschätzung erfolgte im Einklang mit den einschlägigen CIM-Richtlinien und CIM-Standards (CIM Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserve Best Practice Guidelines vom 29. November 2019 und CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves vom 10. Mai 2014), auf die in der Vorschrift NI 43-101 Bezug genommen wird. Die Mineralressourcenschätzung stammt aus dem Fachbericht mit dem Originaltitel Mineral Resource Estimate for the Enchi Gold Project mit Gültigkeitsdatum 25. Januar 2023 und wurde im Auftrag von Newcore von den Herren Todd McCracken, P. Geo (BBA E&C Inc.) und Simon Meadows Smith, P. Geo (SEMS Exploration Services Ltd.) im Einklang mit der Vorschrift NI 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt. Sie kann unter dem Firmenprofil auf der SEDAR+-Webseite (www.sedarplus.ca) eingesehen werden. Todd McCracken und Simon Meadows Smith sind unabhängige qualifizierte Sachverständige (QP) im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

Best Practices von Newcore Gold

Newcore verpflichtet sich bei den gesamten Explorations-, Probenahme- und Bohrtätigkeiten zu Best-Practice-Standards. Die Bohrungen wurden von einer unabhängigen Bohrfirma durchgeführt, die dem Branchenstandard entsprechende RC- und Diamantbohranlagen eingesetzt hat. Die Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren der Analysen umfassen die systematische Einfügung von Blind-, Standard- und Doppelproben in den Probenstrom. Die Proben werden in versiegelten Beuteln verpackt und zwecks Brandprobe mit 50 Gramm Gold direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Gregory Smith, P. Geo, Vice President of Exploration bei Newcore, ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin veröffentlichten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft und die zugrundeliegenden Daten angemessen verifiziert, einschließlich der Bestätigung der Bohrlochdatendateien anhand der ursprünglichen Bohrlochprotokolle und Untersuchungszertifikate.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten(1), weiter. Das Projekt beherbergt derzeit eine angedeutete Mineralressource von 743.500 Unzen Gold mit 0,55 g/t und eine vermutete Mineralressource von 972.000 Unzen Gold mit 0,65 g/t(2). Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 20-%-Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Das 248 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldvorkommen mit fünf Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quellangabe: Produktionsvolumen für 2022 nach Angaben des World Gold Council

(2) Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung:

1. Für die Ressourcenschätzung wurden die Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum ("CIM") herangezogen.

2. Die Ressourcenmodelle für 2023 verwendeten eine gewöhnliche Kriging (OK)-Gehaltsschätzung innerhalb eines dreidimensionalen Blockmodells mit mineralisierten Zonen, die durch Drahtgitterkörper definiert und durch Grubenschalen für Sewum, Boin und Nyam eingegrenzt wurden. Kwakyekrom und Tokosea verwendeten das Verfahren der inversen quadratischen Distanz (ID2).

3. Die Cut-off-Gehalte im Tagebau variierten zwischen 0,14 g/t und 0,25 g/t Au auf der Grundlage der Abbau- und Verarbeitungskosten sowie der Gewinnung in unterschiedlich verwittertem Material.

4. Der Cutoff-Gehalt für die Haufenlaugung variierte von 0,14 g/t bis 0,19 g/t im Grubengebäude und 1,50 g/t für den Untertagebau, basierend auf den Abbaukosten, der metallurgischen Gewinnung, den Mahlkosten und den Gemeinkosten.

5. Der CIL-Cutoff-Gehalt variiert von 0,25 g/t bis 0,27 g/t in der Grubenhülle und 1,50 g/t für den Untertagebau, basierend auf den Bergbaukosten, der metallurgischen Gewinnung, den Mahlkosten und den G&A-Kosten.

6. Zur Bestimmung des Cutoff-Gehalts wurde ein Goldpreis von 1.650 US$/Unze zugrunde gelegt.

7. Die metallurgische Ausbeute wurde auf fünf einzelne Lagerstätten und jeweils drei Materialtypen (Oxid-, Übergangs- und Frischgestein) angewendet.

8. Es wurde eine Dichte von 2,19 g/cm3 für Oxid, 2,45 g/cm3 für den Übergang und 2,72 g/cm3 für frisches Gestein verwendet.

9. Die Neigungswinkel der Optimierungsgrube variierten je nach Gesteinsart.

10. Angemessene Abbauformen schränken die Mineralressourcen in unmittelbarer Nähe der Grubenhülle ein.

11. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Rentabilität. Die Zahlen addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht.

12. Die Mineralressourcenschätzung stammt aus dem technischen Bericht mit dem Titel Mineral Resource Estimate for the Enchi Gold Project (Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Enchi) mit einem Gültigkeitsdatum vom 25. Januar 2023, der für Newcore von Todd McCracken, P. Geo, von BBA E&C Inc. und Simon Meadows Smith, P. Geo, von SEMS Exploration Services Ltd. in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wurde und auf Newcores SEDAR-Profil unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Todd McCracken und Simon Meadows Smith sind unabhängige qualifizierte Sachverständige (QP) im Sinne von National Instrument 43-101.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen - einschließlich negativer Variationen - solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können", könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen, den Zeitplan und den Abschluss einer aktualisierten PEA, Ergebnisse von metallurgischen Tests, Ergebnisse von Bohrungen, die Größe oder Qualität der Minerallagerstätten; voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten oder -programmen; und die zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore seinen Aktionären nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken in Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens; das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens; die finanzielle Lage des Unternehmens; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, - erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und - erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

